ATV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden “Ben Bu Cihana Sığmazam” şimdiden rekor kırdı

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yarın akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, dijitalde de rakip tanımıyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil gibi isimleri bir araya getiren dizinin sosyal medya başarısı dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz ilk bölümü yayınlanmayan dizinin tanıtımlarının yer aldığı Instagram hesabı, 100 binin üzerinde takipçisiyle iddiasını ortaya koydu.