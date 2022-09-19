ATV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden “Ben Bu Cihana Sığmazam” şimdiden rekor kırdı

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yarın akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, dijitalde de rakip tanımıyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil gibi isimleri bir araya getiren dizinin sosyal medya başarısı dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz ilk bölümü yayınlanmayan dizinin tanıtımlarının yer aldığı Instagram hesabı, 100 binin üzerinde takipçisiyle iddiasını ortaya koydu.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yoğun bir ilgi gören @benbucihanatv Instagram hesabının her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın şimdiden hayranı olan izleyiciler, ilk bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam YouTube kanalı da atv izleyicisinin büyük desteğiyle karşılaştı.
Dizide Ebru Özkan Saban'ın yanı sıra usta oyuncu Işıl Yücesoy da var. Heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü ile yarın akşam 20.00'de atv'de.