İddialı kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Aldatmak' 22 Eylül'de başlıyor | Saklambaç haberleri





SINIRSIZ BAŞARI!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan Eren kardeşlerin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi, Türkiye'de yayınlandığı 3. Sezonun ilk bölümleriyle başarılı bir sonuçlar almaya devam ediyor. Bu başarısıyla uluslararası kanallarda da adından söz ettirip, ilgiyle takip ediliyor. "For My Family" adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da büyük ilgi gören dizi; en son eklenen Rusya, Kazakistan, İspanya, Lübnan, Romanya ve Peru'nun dahil olmasıyla birlikte lisanslanan ülke sayısını 50'ye çıkardı.