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    İddialı kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Aldatmak' 22 Eylül'de başlıyor | Saklambaç haberleri

    ATV’nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı gelen “Aldatmak” dizisi, 22 Eylül’de ekran yolculuğuna başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 17 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük gün: 22 Eylül

    ATV ekranında yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olan "Aldatmak", yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi. Yayın tarihi 22 Eylül olarak açıklanan dizinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimler var.



    SONBAHAR DÜETİ
    Son dönemin başarılı isimlerinden Nilay, yeni şarkısı 'Benim Olacaksın' ile müzik listelerine giriş yapıyor. Nilay'ın dinleyicileri keyifli duygularla motive ettiği pop türündeki şarkısına Bora Duran düeti damgasını vuruyor.



    UĞURLU 13
    Başarılı popçu Gökçe Kırgız, 13. single çalışması Eylül ile müzikseverlerle buluşuyor. Kırgız, "Herkesin 'uğursuz' dediği 13 sayısı benim uğurlu sayım olduğu için bu şarkıya daha çok güveniyorum. Hayatta olumsuz negatif olan şeyleri pozitife çevirmemiz lazım" diyerek şarkısına olan inancını dile getirdi.



        SINIRSIZ BAŞARI!
        Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan Eren kardeşlerin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi, Türkiye'de yayınlandığı 3. Sezonun ilk bölümleriyle başarılı bir sonuçlar almaya devam ediyor. Bu başarısıyla uluslararası kanallarda da adından söz ettirip, ilgiyle takip ediliyor. "For My Family" adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da büyük ilgi gören dizi; en son eklenen Rusya, Kazakistan, İspanya, Lübnan, Romanya ve Peru'nun dahil olmasıyla birlikte lisanslanan ülke sayısını 50'ye çıkardı.



        ÖNCE SONRA
        Ekranların güzel oyuncusu Berrak Tüzünataç, önceki akşam bir davete hazırlık sürecini paylaştı. Makyaj yapılmadan önce yaptığı yüz maskesiyle bu karesini sosyal medyasında paylaşıp özgüvenini konuşturan ünlü oyuncu, birkaç saat sonra ise davette güzelliğiyle büyüledi.



        BODRUM ZAMANI
        Songül Öden, kalabalığın azaldığı Bodrum'da adeta huzura daldı. Önceki gün yaptığı deniz keyfi sonrasında eşi Arman Bıçakçı'nın objektifine böyle poz veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı bu karesiyle de takipçilerini kıskandırdı.



            SARI FIRTINA
            Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yalnız başına alışverişe çıktığını söyleyen Erbil, objektiflere poz verdikten sonra "Alışverişe çıkmıştım, saatin nasıl geçtiğini unuttum. Başka bir yerde toplantım var. Çok geç kaldım" diye konuşup hızlıca uzaklaştı.
            Doğan SAVAŞ



            ÇORAP KADIN!
            Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'le beraber Harbiye'de konser veren Adamlar grubunun konserindeydi. Yaz-kış giydiği çoraplarıyla bacaklarının daha pürüzsüz ve ince görünmesini sağlayan 59 yaşındaki şarkıcı, yine 'çorap' kuralını bozmamıştı. 32 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin ile 34 yaşındaki eşi Çağlar Ökten'in yıldızının barışmadığı şeklindeki iddialar sorulan Seda Sayan, "Konser çok güzel. Bize biraz huzur" diye yanıt vermekle yetindi. Doğan SAVAŞ



            KOMEDİYE GERİ SAYIM
            Merakla beklenen 'Müjdemi İsterim'den ilk görüntüler geldi. Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in seslendirdiği 'Sigarası Yaldızlı' isimli şarkıyla beraber filmden görüntülerinden kurgulanan video klip, büyük beğeni topladı. Neşe dolu komedi filmi 'Müjdemi İsterim', 18 Kasım'da seyirciyle buluşacak.



                ŞEN İKİLİ
                Usta oyuncular Oya Başar ve Günay Karacaoğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda buluşup hasret giderdi. Ekrandaki neşeli görüntülerini sokağa da taşıyan sıkı dostlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet ederken eğlenceli görüntüler sergiledi. Doğan SAVAŞ



                OZAN KAÇIŞI
                Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı davası süren Deniz Bulutsuz, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Karşısında bir anda gazetecileri gören Bulutsuz, gazetecilerin Güven ile ilgili soruları karşısında çıktığı mekana geri kaçtı. Doğan SAVAŞ



                HEDİYEM YANIMDA
                Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, Etiler'de görüntülendi. Boluğur, gazetecilere "Bugün benim doğum günüm" deyince gözler sevgilisinin elindeki poşete döndü. Güzel oyuncu, "Poşette hediyeniz mi var?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim en büyük hediyem yanımda."

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                Haberler Saklambaç İddialı kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Aldatmak' 22 Eylül'de başlıyor | Saklambaç haberleri
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