İddialı kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Aldatmak' 22 Eylül'de başlıyor | Saklambaç haberleri

ATV ekranında yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olan "Aldatmak", yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi. Yayın tarihi 22 Eylül olarak açıklanan dizinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimler var.
SONBAHAR DÜETİ
Son dönemin başarılı isimlerinden Nilay, yeni şarkısı 'Benim Olacaksın' ile müzik listelerine giriş yapıyor. Nilay'ın dinleyicileri keyifli duygularla motive ettiği pop türündeki şarkısına Bora Duran düeti damgasını vuruyor.
UĞURLU 13
Başarılı popçu Gökçe Kırgız, 13. single çalışması Eylül ile müzikseverlerle buluşuyor. Kırgız, "Herkesin 'uğursuz' dediği 13 sayısı benim uğurlu sayım olduğu için bu şarkıya daha çok güveniyorum. Hayatta olumsuz negatif olan şeyleri pozitife çevirmemiz lazım" diyerek şarkısına olan inancını dile getirdi.