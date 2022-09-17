Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki boşanma krizinin yankıları hala sürüyor!

Magazin dünyasının gündemine yerleşen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinden yeni haberler var. 30 Nisan'da gizlice evlendiği iş insanına geçtiğimiz gün boşanma davası açan ünlü şarkıcı, ne yaptıysa iş insanını anlaşmalı boşanmaya yanaştıramadı. Tarafların avukatları arasındaki görüşmeler dün de devam ederken; Mehmet Dinçerler'in 'çekişmeli boşanma' konusundaki ısrarı sürdü. Sosyal medyadaki eski paylaşımları nedeniyle topa tutulan ve en sonunda Instagram ile Twitter hesabını kapatmak zorunda kalan Mehmet Dinçerler, Riva'da Hadise ile yaşadığı villayı terk edip bekar evine döndü. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise ise kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aylık kirası 50 bin TL olan aynı evde yaşamaya devam edecek.
TAKI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan 2. Sayfa'nın haberine göre Mehmet Dinçerler'in Hadise'den geri istediği takıların listesi de şöyleydi: Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler... Bir diğer iddiaya göreyse evlendikten sonra konserlerine ara veren ünlü şarkıcı; toplamda yedi konserini iptal ederek bu dört aylık sürede 6 milyon TL zarara uğradı.
PRİM Mİ YAPIYOR?
Mehmet Dinçerler'in Hadise'yle girdiği bu soğuk savaş sayesinde gündemde kalmayı planladığı dedikoduları, sosyal medyada çok konuşuldu.
Bazıları ise ünlü popçuyla ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Buna göre evlendikten sonra gündemden düşen Hadise, popülerliğini Gülşen'e kaptırdı. Meslektaşının sürekli ön planda olup 'özgürlük' çıkışıyla elde ettiği popülerliğe göz koyan ünlü şarkıcı, iddiaya göre benzer bir hamle yaptı. Hadise, "Kıyafetime ve mesleğime kimseyi karıştırmam. Prenseslerin özgürlüğü kısıtlanamaz" mesajıyla da Gülşen'in başlattığı popülerlik akımına ayak uydurup yeniden eski şöhretli günlerine dönmeyi planladı.