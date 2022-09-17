Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki boşanma krizinin yankıları hala sürüyor!

Magazin dünyasının gündemine yerleşen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinden yeni haberler var. 30 Nisan'da gizlice evlendiği iş insanına geçtiğimiz gün boşanma davası açan ünlü şarkıcı, ne yaptıysa iş insanını anlaşmalı boşanmaya yanaştıramadı. Tarafların avukatları arasındaki görüşmeler dün de devam ederken; Mehmet Dinçerler'in 'çekişmeli boşanma' konusundaki ısrarı sürdü. Sosyal medyadaki eski paylaşımları nedeniyle topa tutulan ve en sonunda Instagram ile Twitter hesabını kapatmak zorunda kalan Mehmet Dinçerler, Riva'da Hadise ile yaşadığı villayı terk edip bekar evine döndü. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise ise kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aylık kirası 50 bin TL olan aynı evde yaşamaya devam edecek.