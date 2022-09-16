Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şeref konuğu olarak gittiği Özbekistan’da Burak Özçivit'e sevgi seli! | Saklambaç haberleri

    Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, şeref konuğu olarak gittiği Özbekistan’da sevgi seliyle karşılaştı. Geceye katılan Nurgül Yeşilçay da şıklığıyla beğeni topladı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Burak sevgisi taştı

    ATV'nin efsane dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a gitti. Özbek halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan yakışıklı oyuncu, festival alanında izdiham yarattı. Koruma ordusunun adım adım takip ettiği Burak Özçivit, karizmasıyla da tam not aldı. Aynı festivale katılan Nurgül Yeşilçay da kostümü kadar pozitif enerjisiyle de kırmızı halıya damga vurdu.



    EŞSİZ DESTEK
    Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserler serisinde önceki akşam Soner Sarıkabadayı, müzik ziyafeti sundu. Sarıkabadayı'ya hayranları ve en önde oturan eşi Madelein Lopez Camelo eşlik etti. Ünlü sanatçı, şarkılarını eşinin gözlerine bakarak söyledi.



    'BABA' HEDİYE
    Çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Kosovalı şarkıcı Morena Taruku, önceki gün Nişantaşı'nda yapımcı babası Selami Taruku ile görüntülendi. Güzel şarkıcı, babasının kendisi için İstanbul'a getirttiği 10 milyon TL'lik lüks cipiyle de şovunu yaptı.



        AŞK ÇEŞMESİ
        Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Orçun Kaptan ile Damla Cercisoğlu Kaptan, balayı tatili için birkaç günlüğüne Çeşme'ye gitti. Eylül ayında Alaçatı'nın tadını çıkaran ve bir butik otelde kalan sempatik çift, çarşıda yürürken objektifimize takıldı. Ercan AKGÜN



        SADE FUNDA
        Pop müziğin başarılı ismi Funda Arar, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Günlük kıyafetleriyle görüntülenen Arar, "Sahnede starsınız evet ama sahneden indikten sonrada ben buralarda sahne kıyafetiyle gezemem; 'starım' diyerek. Normal hayatını herkes gibi yaşaman gerekiyor" dedi.



        ŞİMDİDEN OLAY OLDU
        Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği ve 20 Eylül Salı akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1.bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, izleyici tarafından büyük beğeni topladı. 15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.



            BENZERSİZ BİR PROJE
            Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.



            GİSELE HABER DEĞİL
            Ünlü süper model Gisele Bünchen ve Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady'nin evliliklerinde bazı problemler yaşadığı iddia edildi. Amerikan medyasında ortaya atılan iddiaya göre, 2 çocuğu olan çift evleri ayırdı. Son dönemde davetlere de ayrı katılmaya başlayan çiftin, avukatlarını ayrılık anlaşması için görevlendirdiğine dikkat çekildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan, Putin ve diğer liderlerle buluştu
            Haberler Saklambaç Şeref konuğu olarak gittiği Özbekistan’da Burak Özçivit'e sevgi seli! | Saklambaç haberleri
                SON DAKİKA