Şeref konuğu olarak gittiği Özbekistan’da Burak Özçivit'e sevgi seli! | Saklambaç haberleri

ATV'nin efsane dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a gitti. Özbek halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan yakışıklı oyuncu, festival alanında izdiham yarattı. Koruma ordusunun adım adım takip ettiği Burak Özçivit, karizmasıyla da tam not aldı. Aynı festivale katılan Nurgül Yeşilçay da kostümü kadar pozitif enerjisiyle de kırmızı halıya damga vurdu.
EŞSİZ DESTEK
Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserler serisinde önceki akşam Soner Sarıkabadayı, müzik ziyafeti sundu. Sarıkabadayı'ya hayranları ve en önde oturan eşi Madelein Lopez Camelo eşlik etti. Ünlü sanatçı, şarkılarını eşinin gözlerine bakarak söyledi.
'BABA' HEDİYE
Çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Kosovalı şarkıcı Morena Taruku, önceki gün Nişantaşı'nda yapımcı babası Selami Taruku ile görüntülendi. Güzel şarkıcı, babasının kendisi için İstanbul'a getirttiği 10 milyon TL'lik lüks cipiyle de şovunu yaptı.