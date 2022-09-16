Şeref konuğu olarak gittiği Özbekistan’da Burak Özçivit'e sevgi seli! | Saklambaç haberleri





ŞİMDİDEN OLAY OLDU

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği ve 20 Eylül Salı akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1.bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, izleyici tarafından büyük beğeni topladı. 15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.