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    Eski modeller defilede buluştu! 43 yaşındaki Çağla Şıkel ile 42 yaşındaki Tülin Şahin geceye damga vurdu

    Önceki akşam bir defilede yeni ve eski nesil modeller buluştu. 43 yaşındaki Çağla Şıkel ile 42 yaşındaki Tülin Şahin, çocuk sahibi olmalarına rağmen korudukları formlarıyla yeni nesil modelleri gölgede bıraktı.

    Doğan Savaş
    Son modeller!

    Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu önceki gece Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı. Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan koleksiyonları birbirinden ünlü modeller taşıdı. Açılışı top model Tülin Şahin yaparken; bir çocuk annesi 42 yaşındaki model, yine fırtına gibi esti.



    ÇAĞLA 'KAS'ILDI
    Yine iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, karın kaslarıyla "Kim der 43 yaşında!" yorumları yaptırdı. Tülin Şahin ile Çağla Şıkel'in duruşlarıyla aralarında Şevval Şahin ve Deren Talu gibi genç modelleri gölgede bırakması "Ne varsa eskilerde var" yorumları yaptırdı.

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