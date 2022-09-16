Eski modeller defilede buluştu! 43 yaşındaki Çağla Şıkel ile 42 yaşındaki Tülin Şahin geceye damga vurdu





ÇAĞLA 'KAS'ILDI

Yine iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, karın kaslarıyla "Kim der 43 yaşında!" yorumları yaptırdı. Tülin Şahin ile Çağla Şıkel'in duruşlarıyla aralarında Şevval Şahin ve Deren Talu gibi genç modelleri gölgede bırakması "Ne varsa eskilerde var" yorumları yaptırdı.

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