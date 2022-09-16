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    Adı sürekli şiddet haberlerine karışan Melisa Döngel yine rahat durmadı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

    Melisa Döngel yine uslu durmadı! Adı sürekli ‘şiddet’ haberlerine karışan güzel oyuncunun önceki akşam da bir kadınla Arnavutköy’de saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler, olay yarattı!

    ’Saç’maladı!

    Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, yine skandal bir olayla gündeme geldi. İlk olarak 2021 Ağustos'unda uçakta bir yolcuyla şiddetli bir kavga yaşadığına dair haberler çıkan güzel oyuncunun adı, o günden sonra da birçok kez benzer iddialarla anıldı.



    Melisa Döngel, 2012 Aralık ayında da o dönemki dizisinin çekildiği Çengelköy'deki mahalle sakinleriyle şiddetli kavgaya tutuşmuş hatta iddialara göre mahalle sakinlerine çirkin küfürler etmişti. Yine geçtiğimiz haftalarda Çeşme'deki bir mekanı birbirine kattığı iddia edilen güzel oyuncunun son görüntüleri ise şaşkınlık yarattı.



    ÇEVRESİNİ DİNLEMİYOR
    22 yaşındaki Melisa Döngel'in geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'ün göbeğinde bir kadınla kavga ettiği hatta genç kadını saçından sürüklemeye çalıştığı görüntüler, gündem yarattı.
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        Haberler Saklambaç Adı sürekli şiddet haberlerine karışan Melisa Döngel yine rahat durmadı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti
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