Adı sürekli şiddet haberlerine karışan Melisa Döngel yine rahat durmadı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, yine skandal bir olayla gündeme geldi. İlk olarak 2021 Ağustos'unda uçakta bir yolcuyla şiddetli bir kavga yaşadığına dair haberler çıkan güzel oyuncunun adı, o günden sonra da birçok kez benzer iddialarla anıldı.