Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    10 yıl Cem Boyer ile evli kalan Bilgün Sazak'ın kızları da aynı kaderi paylaştı! | Saklambaç haberleri

    10 yıl evli kalıp boşandığı Cem Boyner’den üç çocuğu olan Bilgün Sazak, kızlarıyla kader birliği yaptı. Bilgün Hanım’ın kızları Emine ve Ayşe Boyner’den sonra şimdi de Elif, boşanmak için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz 13 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Ortak kader!

    Bilgün sazak, üç kızıyla da kader ortaklığı yaptı. Bilgün Hanım'ın 1982 ile 1992 yılları arasında evli kaldığı Cem Boyner'den ikizleri Elif ile Ayşe ve Emine olmak üzere üç kızı oldu. Önce 2012 yılında Ali Kürşat'la nikah masasına oturan Emine Boyner, üç yaşındaki kızlarına rağmen geçtiğimiz Haziran'da boşandı. 2021 Aralık ayında bu kez Ayşe Boyner, 2020 Ekim'inde evlendiği Cem Telvi ile yollarını ayırdı. Şimdi ise üç kız kardeşten Elif Boyner'in Şubat 2020'de nikah masasına oturduğu Cihan Ayger'le bir süredir devam eden sorunlarını aşamadığı ve boşanma işlemlerine başladığı iddia edildi. Üç kardeşin de kısa aralıklarla evlenip yine kısa aralıklarla boşanması, "Anneleriyle kader ortaklığı yapmışlar" dedirtti.



    START BURCU'DAN
    İstanbul'da önceki gün gerçekleşen Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye'den ve dünyadan 800 triatlet katıldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Boğaz'da yer alan teknede yarışın yüzme etabını başlatan düdüğü çaldı. Spora olan tutkusuyla da bilinen güzel sunucu, büyük dayanıklılık gerektiren triatlon sponsorunun daha çok tanınması için destek olduğunu belirtti.



    ANLAMLI KONSER
    Azerbaycan'ın süperstarı Röya, Türkiye'deki ilk konserine hazırlanıyor. 18 Eylül'de Vadi Açıkhava'da yapılacak olan konser, aynı zamanda Azerbaycan Milli Müzik Günü olarak kutlanıyor. Röya, bu anlamlı konserinde de Türk ve Azeri hayranlarını buluşturacak.



        FİT YILDIZ
        Pazar günleri atv'de ekranlara gelen Dizi TV, 'Kardeşlerim'in Doruk Atakul'u Onur Seyit Yaran ile her zaman spor yaptığı salonda buluştu. Yakışıklı oyuncu Dizi TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.



        HER ŞARKIYA KLİP
        Rubato, Sezen Aksu Şarkıları seslendirdikleri son albümleri için görülmemiş bir harekete imza attı. Albümün tüm şarkılarını kliplendiren başarılı grup, video klipleri her cuma gecesi 00:00'da kendi Youtube kanallarında yayınlıyor

        .

        ŞEN KONUK
        Ünlü sanatçı Metin Şentürk, önceki akşam iş dünyasının başarılı isimleri Miray Yılmaz ile Behçet Can Yapıcı'nın düğününe katıldı. Konuk olarak gittiği düğünde oturduğu masadan küçük bir konser veren Şentürk, ayakta alkışlandı. Metin Şentürk, "Hurdacının Kızı" isimli dram filmindeki rolü hatırlatılınca da "Güldüren insanların da ağlatan hikayeleri vardır" dedi.



            EVLENİRSE YANDI!
            ATV'nin sevilen dizisi 'Gül Masalı'nın kadrosuna dahil olan Türkiye eski güzeli Elif Yılmaz, önceki gün Etiler'deydi. Aşk hayatıyla ilgili konuşan Elif Yılmaz, şu açıklamasıyla ise şaşkınlık yarattı: "Menajerim ilk anlaşmayı yaparken evlenirsem kendisine 50 bin dolar tazminat ödememi gerektiren bir madde koydurdu. O yüzden kimse benimle sevgili olmak istemiyor!" (Doğan SAVAŞ)



            HAKLI GURUR
            Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir'de yaptıracağı hatıra ormanı için sona gelindiğini söyleyen ünlü sanatçı, "Çok mutlu ve gururluyum" dedi.



            PAZAR KEYFİ
            Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, önceki gün Bebek'te arkadaşları ile bir kafede otururken görüntülendi. Koyu bir sohbetin içinde olan Şahinkaya, gününü dostlarıyla geçirirken tarzıyla da yine dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



                STAR 'MANTI'ĞI!
                Türk aşkı Alev Aydın'dan Ender isminde bir oğlu olan Halsey, geçtiğimiz hafta konser için geldiği ülkemizden ayrılamadı. Başta baklava olmak üzere Türk lezzetlerine hayran olan dünyaca ünlü yıldız, önceki gün de Kadıköy'de son derece mütevazı bir lokantaya gitti.



                SERVETİ 360 MİLYON TL
                Burada mantı ziyafeti çeken Halsey, 64 TL'lik eşşiz Türk lezzetine hayran kaldı. Kişisel serveti 20 milyon dolar yani yaklaşık 360 milyon TL'yi bulan dünyaca ünlü yıldızın bu mütevazı ziyareti, akıllara Bodrum'da bir tabak mantıya 300 TL veren bizim görgüsüz ünlüleri getirdi.



                PEMBE HANDE
                Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konserinde kural bozmadı. Konser kıyafetlerinin styling'i yine kendisi yapan Yener, pembe mini elbisesiyle iddialı tarzını her zamanki gibi ortaya koydu. 49 yaşındaki sanatçı, son derece de fit görünüyordu.



                    İDDİALI GELİYOR
                    Pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Pınar Soykan, "Mış Gibi" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının klibi Kilyos'ta çekilirken Soykan, dönem modasını yansıtan imajıyla beğeni topladı. Hayli heyecanlı ve gelen yorumlar karşında çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Soykan'ın yeni single'ı tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.



                    TIP OYNADILAR
                    Uzun süredir tek başına görüntülenen Ebru Şallı'nın yanında bu kez eşi de vardı. Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülenen eski manken ile eşi, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Haklarında sürekli olumsuz haberler çıkan ikili, sorular karşısında tek kelime etmeden araçlarına bindi.



                    İSTANBUL YARAMADI
                    Şarkıcı Yusuf Güney önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. "Talihsiz bir gün yaşıyorum" diyen Güney, ekledi: "Önce tekerlek patladı şimdi de arabayı park ettiğim yerde tekerleklerin havası inmiş. İstanbul bana iyi gelmiyor; bir an önce yeni yerleştiğim İzmir'e gitmek istiyorum. Orayı şimdiden özledim" dedi.



                        GÖZÜMÜZ AYDIN!
                        Popçu Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliğini 2017'de bitirdikten sonra aşktan yana şansı yaver gitmeyen Merve Boluğur, ikinci baharını yaşıyor. Kısa süredir birlikte olduğu DJ ve aranjör Mert Aydın'dan geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan güzel oyuncunun düğün tarihi belli oldu.

                        SEVENLERİ MUTLU
                        Gazetemagazin'e göre; 34 yaşındaki Merve Boluğur ile genç müzisyen, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda yapılacak törenle bir ömür mutluluğa "evet" diyecek. Güzel oyuncunun düğün haberi sosyal medyada "Sonunda gözümüz aydın" esprileri yaptırdı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma!
                        Haberler Saklambaç 10 yıl Cem Boyer ile evli kalan Bilgün Sazak'ın kızları da aynı kaderi paylaştı! | Saklambaç haberleri
                            SON DAKİKA