10 yıl Cem Boyer ile evli kalan Bilgün Sazak'ın kızları da aynı kaderi paylaştı! | Saklambaç haberleri

Bilgün sazak, üç kızıyla da kader ortaklığı yaptı. Bilgün Hanım'ın 1982 ile 1992 yılları arasında evli kaldığı Cem Boyner'den ikizleri Elif ile Ayşe ve Emine olmak üzere üç kızı oldu. Önce 2012 yılında Ali Kürşat'la nikah masasına oturan Emine Boyner, üç yaşındaki kızlarına rağmen geçtiğimiz Haziran'da boşandı. 2021 Aralık ayında bu kez Ayşe Boyner, 2020 Ekim'inde evlendiği Cem Telvi ile yollarını ayırdı. Şimdi ise üç kız kardeşten Elif Boyner'in Şubat 2020'de nikah masasına oturduğu Cihan Ayger'le bir süredir devam eden sorunlarını aşamadığı ve boşanma işlemlerine başladığı iddia edildi. Üç kardeşin de kısa aralıklarla evlenip yine kısa aralıklarla boşanması, "Anneleriyle kader ortaklığı yapmışlar" dedirtti.