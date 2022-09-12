Sosyal medyadaki tartışma büyüdü! Eda Ece, Ebru Şahin'i engelledi





BENİ DEĞİL SPORU KONUŞUN

Şahin ise sosyal medyada yazılanların ardından şu açıklamaları yaptı: "Kızdığım bir şeyi kendim yapmamak adına fark edip sildiğim bir şey üzerinden paylaşımlar yapılmasını anlayamıyorum. Kimsenin emeğini ve başarısını göz ardı etmiyorum. Gurur duyduk her çabadan. Lütfen beni değil sporu konuşun."