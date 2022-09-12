Sosyal medyadaki tartışma büyüdü! Eda Ece, Ebru Şahin'i engelledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önceki akşam sadece tek bir sayı farkla son 16 turundan elenmesinin ardından tepkilerin odağındaki isim Cedi Osman oldu.
NBA'da forma giyen Osman'ın eşi Ebru Şahin'in hedefine ise Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'i alması şok etkisi yarattı.
Güzel oyuncu, şu sözleriyle bomba etkisi yarattı: "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş kişiler takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet."
Ebru Şahin'in bu sözlerinin ardından Tuncer'in uzun süredir birlikte olduğu oyuncu aşkı Eda Ece, Ebru Şahin'i Instagram'da engelleyerek meslektaşına tepki koydu.