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    Sosyal medyadaki tartışma büyüdü! Eda Ece, Ebru Şahin'i engelledi

    Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın forma giydiği A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mağlubiyetinin ardından basketbolcu Buğrahan Tuncer’e “nankör” çıkışı yaptı. Olaya dahil olan Tuncer’in aşkı Eda Ece de ilk iş olarak Şahin’i Instagram’dan engelledi!

    Eda’dan blok!

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önceki akşam sadece tek bir sayı farkla son 16 turundan elenmesinin ardından tepkilerin odağındaki isim Cedi Osman oldu.

    NBA'da forma giyen Osman'ın eşi Ebru Şahin'in hedefine ise Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'i alması şok etkisi yarattı.

    Güzel oyuncu, şu sözleriyle bomba etkisi yarattı: "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş kişiler takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet."

    Ebru Şahin'in bu sözlerinin ardından Tuncer'in uzun süredir birlikte olduğu oyuncu aşkı Eda Ece, Ebru Şahin'i Instagram'da engelleyerek meslektaşına tepki koydu.


        BENİ DEĞİL SPORU KONUŞUN
        Şahin ise sosyal medyada yazılanların ardından şu açıklamaları yaptı: "Kızdığım bir şeyi kendim yapmamak adına fark edip sildiğim bir şey üzerinden paylaşımlar yapılmasını anlayamıyorum. Kimsenin emeğini ve başarısını göz ardı etmiyorum. Gurur duyduk her çabadan. Lütfen beni değil sporu konuşun."

        Cedi Osman, kaçırdığı basketle tepkilerin odağındaki isim oldu.

        Ebru Şahin, eşine destek olmak isterken yazdığı cümlelerle sosyal medyada gündem yarattı.
            Bir Küçük Gün Işığı
            Haberler Saklambaç Sosyal medyadaki tartışma büyüdü! Eda Ece, Ebru Şahin'i engelledi
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