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    Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!

    Emina Jahovic, iddiaya göre bir süredir Recep Ali Keydal ile aşk yaşıyor. Keydal’ın geçtiğimiz sene Sırp şarkıcının eski sevgilisi Sadettin Saran’ın 2012 ile 2017 yılları arasında evli kaldığı Emek Külür’le beraberlik yaşaması “Yok böyle tesadüf” dedirtti!

    Saadet zinciri!

    Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, boşandıktan kısa bir süre sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.


    Saran'la ilişkisi bittikten sonra adı farklı isimlerle anılan Sırp güzelin bir süredir de iş insanı Recep Ali Keydal ile beraber olduğu iddia edildi.

    Hatta dedikodulara göre Emina Jahovic ile Keydal, Bodrum'da geçtiğimiz ay lüks bir yatta tatildeydi.



    İSİMLER AYNI, AŞKLAR FARKLI
    Sırp güzel ile iş insanının beraberliğini ilginç kılan ise daha önce aşk yaşadığı isimlerin kesişmesiydi!

        Recep Ali Keydal, geçtiğimiz sene Sadettin Saran'ın 2012'den 2017 yılına kadar evli kaldığı sosyetik dişçi Emek Külür ile beraberdi.

        Emina'nın da 2019 yılında Saran ile beraberlik yaşaması, "Saadet zinciri" şeklinde esprili yorumlara yol açtı.

        40 yaşındaki güzel, iddiaya göre Recep Ali Keydal ile aşkının gizli kalması için büyük çaba sarf ediyor.
            Bir Küçük Gün Işığı
            Haberler Saklambaç Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!
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