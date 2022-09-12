Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, boşandıktan kısa bir süre sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Saran'la ilişkisi bittikten sonra adı farklı isimlerle anılan Sırp güzelin bir süredir de iş insanı Recep Ali Keydal ile beraber olduğu iddia edildi.
Hatta dedikodulara göre Emina Jahovic ile Keydal, Bodrum'da geçtiğimiz ay lüks bir yatta tatildeydi.
İSİMLER AYNI, AŞKLAR FARKLI
Sırp güzel ile iş insanının beraberliğini ilginç kılan ise daha önce aşk yaşadığı isimlerin kesişmesiydi!