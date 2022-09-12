ATV'nin iki yıldız ismi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın mutlu günü!





BİTSİN BU AKIM!

Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Tuğba Yurt, konuklarına coşkulu anlar yaşattı. Son dönemde bazı seyircilerin TikTok akımına uyup sahneye cep telefonu fırlatmalarına sert çıkan güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Benim de başıma geldi ama çok şükür yaralanmalı bir olay olmadı. Bu akım bir an önce bitmeli."