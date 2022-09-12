ATV'nin iki yıldız ismi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın mutlu günü!

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın yıldızı Berk Oktay ile atv'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman"ın oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam iki yıllık aşklarını nikah masasına taşıdı. Ünlü çiftin Polonezköy'deki düğün törenlerine Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yanı sıra Hazal Kaya, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi ünlü isimler akın etti.
Burak Özçivit, rol arkadaşının mutlu gününde hazır bulundu. (Doğan SAVAŞ)
GÖRKEMLİ PARTİ
İş kadını Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 15. evlilik yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Polonezköy'deki bir mekanda önceki akşam düzenlenen partiye Polat çiftinin yakın dostları ve birçok ünlü isim katıldı. Kutlamada şarkıcı Sefo da sahne aldı. Öte yandan geçtiğimiz ay Engin Polat'ın eşine doğum günü hediyesi olarak aldığı milyonluk Mercedes marka cip sosyal medyada gündem olmuştu.
BUDAPEŞTE HATIRASI
Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, geçtiğimiz gün eşi Oğuzhan Koç ile beraber Budapeşte'ye gitti. Burada bir arkadaşlarının düğününe katılan güzel oyuncu, sokaklarda ünlü popçunun objektifine renkli pozlar verdi. Demet Özdemir, Budapeşte sokaklarında da yabancı hayranlarından yoğun ilgi gördü.