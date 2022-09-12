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    ATV'nin iki yıldız ismi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın mutlu günü!

    ATV’nin iki yıldız ismi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, önceki akşam Polonezköy’deki bir törenle bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Eylül Saklambaç haberleri...

    Yıldızlı düğün

    ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın yıldızı Berk Oktay ile atv'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman"ın oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam iki yıllık aşklarını nikah masasına taşıdı. Ünlü çiftin Polonezköy'deki düğün törenlerine Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yanı sıra Hazal Kaya, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi ünlü isimler akın etti.


    Burak Özçivit, rol arkadaşının mutlu gününde hazır bulundu. (Doğan SAVAŞ)


    GÖRKEMLİ PARTİ
    İş kadını Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 15. evlilik yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Polonezköy'deki bir mekanda önceki akşam düzenlenen partiye Polat çiftinin yakın dostları ve birçok ünlü isim katıldı. Kutlamada şarkıcı Sefo da sahne aldı. Öte yandan geçtiğimiz ay Engin Polat'ın eşine doğum günü hediyesi olarak aldığı milyonluk Mercedes marka cip sosyal medyada gündem olmuştu.


    BUDAPEŞTE HATIRASI
    Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, geçtiğimiz gün eşi Oğuzhan Koç ile beraber Budapeşte'ye gitti. Burada bir arkadaşlarının düğününe katılan güzel oyuncu, sokaklarda ünlü popçunun objektifine renkli pozlar verdi. Demet Özdemir, Budapeşte sokaklarında da yabancı hayranlarından yoğun ilgi gördü.


        ŞANSLI BEBEK
        Sosyetik fenomen Dila Tarkan Doğruer, geçtiğimiz günlerde oğlu Luca Kartal'ı kucağına almıştı. Instagram'da elde ettiği şöhreti sayesinde hediye yağmuruna tutulan sosyetik, kendisine oğlu için gönderilen ve fiyatı tam 4 bin 100 TL olan gümüş kaşığı paylaştı. Hediye kaşığın notunda ise şöyle yazılıydı: "Luca Kartal Doğruer, sen ağzında gümüş kaşıkla doğdun!"


        DARISI BAŞINIZA
        Aşkları doludizgin süren Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Törende çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan güzel oyuncu ve sevgilisine takipçilerinden "Darısı sizin de başınıza" yorumları yağdı.


        BİTSİN BU AKIM!
        Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Tuğba Yurt, konuklarına coşkulu anlar yaşattı. Son dönemde bazı seyircilerin TikTok akımına uyup sahneye cep telefonu fırlatmalarına sert çıkan güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Benim de başıma geldi ama çok şükür yaralanmalı bir olay olmadı. Bu akım bir an önce bitmeli."


            BEBEK ALIŞVERİŞİ
            Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. İkinci bebeklerini kucaklarına almak için artık gün saydıklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Seda ile beraber çok heyecanlıyız. Ela bebeğimiz için alışverişe başladık" dedi.


            BABA MÜJDE
            Survivor ile ünlenen boksör Atakan Arslan'dan güzel haber geldi. 2017 yılında evlendiği Serap Korkmaz ile 2018 yılında oğulları Leon Aslan'a kavuşan ünlü çift, ikinci bebek haberini müjdeledi. Sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafı paylaşan ikili, "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan'a kardeş geliyor" açıklaması yaptı.


            SIMSIKI AŞK
            Oyuncu çift Nihal Yalçın ve Berker Güven, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. İş için Ayvalık'a giden Güven, sımsıkı sarıldığı sevgilisi için "Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım" dedi. İkili, objektiflere de böyle mutluluk pozu verdi. (Doğan SAVAŞ)


                ACELECİ İREM
                Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı sokaklarında scooter'ıyla gezinirken objektiflere yansıdı. Kaskını takarak önlemini alan Sak, "Bir toplantım var ona yetişmem lazım çok acil. Beni mazur görün bu sefer arkadaşlar" diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Aydın HAMZA)


                FOSFORLU SİBEL
                Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Sibel Can, kural bozmadı. Amor Gariboviç imzalı siyah ve yeşil neon tül ile tamamlanan kıyafeti ile sahneye çıkan Can; sesi, muhteşem repertuvarı ve asil görünüşü ile izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı...


                ATİYE COŞKUSU
                POP müziğinin güçlü isimlerinden Atiye, önceki akşam Bursa'da konser verdi. Yaklaşık 20 bin kişiye seslenen güzel şarkıcı, birbirinden hareketli parçalarıyla kendisini izleyenlerden her zamanki gibi büyük alkış topladı.


                    EĞLENCE GÜNÜ
                    Alişan, önceki gün oğlu Burak ve yeğeni Ceylan ile birlikte bir eğlence merkezinde görüntülendi. Objektiflere bu renkli pozu veren ünlü şarkıcı, "Çocuklar da ben de çok keyifli bir gün geçiriyoruz" dedikten sonra eğlenmeye kaldığı yerden devam etti.


                    FOTOKOPİ!
                    Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan ''Merhaba" filminin geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Çekimleri tamamlanan filmin başrolü İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni imajı, izleyiciden tam not aldı. Şaşmaz'ın Akarsu'ya tıpa tıp benzemesi, seyirciyi hayli şaşırttı. Barış Akarsu, 2007'de trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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                    Bir Küçük Gün Işığı
                    Haberler Saklambaç ATV'nin iki yıldız ismi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın mutlu günü!
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