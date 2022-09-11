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    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezona gümbür gümbür geliyor l Saklambaç haberleri...

    Yakında yeni hikayesiyle ATV’de ekrana gelecek ‘Kuruluş Osman’ dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. İşte sizler için derlediğimiz 11 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Dev kadro kuruldu

    Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın da sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor" açıklaması ise heyecanı arttırdı.

    TİKTOK İSYANI
    POP müziğin dev ismi Nilüfer, önceki akşamk Bursa konserinde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Yeni nesile ayak uydurmak için TikTok hesabı açtığını söyleyen 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Hesabım var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var" dedi. Nilüfer, seyircilerine de "Hepiniz beni takip edin takipçim artsın" diyerek güldürdü.

    YENİ YAĞMUR
    Bir süredir oyunculuktan çok seramik konusunda çalışmalar yapan Yağmur Tanrısevsin, imaj değişikliğine gitti. Kahkul kestiren güzel oyuncunu yeni imajı, hayranları tarafından çok beğenildi.

        BEREKETLİ AŞK
        İlişkileri rol aldıkları dizi setinde başlayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a aşk, bereketli geldi. Anketlerde sürekli Türkiye'nin en sevilen çifti seçilen ve özellikle genç kuşağın birbirine çok yakıştırdığı çift, markaların da markajına girdi. Özellikle güzel oyuncunun sosyal medyadaki popülerliğini fırsat bilen dünyaca ünlü marka, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a reklam teklifi yaptı. Çift, giyim firmasıyla anlaşırsa kişi başı 3, yani toplamda tam 6 milyon TL kazanacak.

        POZ UZMANI
        Ünlü oyuncu Müjde Uzman, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafına "Manzara buldun çek" notu düştü. Güzel oyuncunun Instagram'da yayınladığı bu kareye "Poz vermede de uzman" yorumu yapıldı.

        SARI ŞEKERİM
        Sempatik oyuncu İbrahim Büyükak, bir yaşındaki oğluyla bu karesini paylaşıp yüzleri gülümsetti. Tıpkı babası gibi güler yüzlü olan Aslan'ın sevimliliğine beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

            PESTETİK
            Önceki akşam bir sergiye katılan eski manken, gazetecilerin estetikle ilgili soruları karşısında "Estetik düşünmüyorum ve biliyorsunuz ki hiç yapmıyorum" yanıtını verdi. Ancak Şallı, bu sözleri sarf ederken eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, tam aksini söylüyordu. EVRİM GEÇİRDİ
            Ebru Şallı'nın 1992 yılından beri geçirdiği evrimi yorumlayan estetik uzmanlarına göre ünlü model, şu operasyonları geçirdi: Göğüslerinde silikon, dudağında dolgu var. Burnu estetikli. Çenesini törpületen Şallı, düzenli botoks yaptırıyor.

            TURKISH DELIGHT
            Sosyetik fenomen Rachel Araz, ünlü bir kozmetik markasının davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Dört farklı ülkeden birçok isim arasından kırmızı halıya çıkmak için özel olarak davet edilen Araz; bu özel gecede Hakan Yıldırım tasarımı kıyafetiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.

            ANNELİK PROVASI
            Eski eşi Serdar Ortaç'tan bebek istemediği için evliliğini bitiren Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde şimdiki İrlandalı aşkından anne olmak istediğini açıklamıştı. Önceki gün bir arkadaşının bebeğiyle poz veren ünlü model, adeta prova yaptı.

                ABLA ZEHRA
                Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ile Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Kaya'nın arasından su sızmıyor. Zehra, önceki gün de baş başa İstanbul'u gezdiği kardeşiyle bu karesini paylaştı.

                ROMANTİK DAVET
                Bir soğuk kahve zincirinin sevilen oyuncu Burak Yörük'le iş birliğini kutlamak için düzenlediği parti, ünlü isimleri bir araya getirdi. Partiye Burak Yörük'ün yanı sıra genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden sevgilisi Tuana Yılmaz, Arda Türkmen, Melodi Elbirliler Türkmen ve Taro Emir Tekin de katıldı. Yakışıklı oyuncu, davet boyunca aşkı Tuana ile el ele göz göze görüntüler sergiledi.

                BEYAZ KAPANIŞ
                Gülben Ergen, önceki akşam Çeşme Alaçatı'da yazın son konserini verdi... İzmir'in kurtuluşunu ve Milli Mücadele'nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yılına denk gelen sahnesinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen Ergen, güzelliğiyle de büyüledi.

                    BARINAKTAN KLİBE
                    Nazan Şoray, 1980'li yılından bu yana müzik yolculuğundaki 55. şarkısını yorumladı. 'Durdugun Kabahat' adlı şarkısına klip çeken Şoray, klipte barınaktan sahiplendiği Gofret isimli köpeğiyle kamera karşısına geçti. Usta sanatçı, bu sayede barınaktan hayvan sahiplenilmesini ve heves için alınan canlara daha fazla hassasiyet gösterilmesine değindi.

                    YARI EMEKLİ DÜZENİ!
                    Rock müziğinin başarılı ismi Teoman, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde "Kendimi yarı emekli sayıyorum" diyen Teo, "Yeni şarkı var mı?" sorusuna "Ara ara konser veriyorum. Şu anda başka bir şey yapmak istemiyorum" dedi.

                    AİLE BULUŞMASI
                    Ünlü futbolcu Serdar Aziz ve şarkıcı İdo Tatlıses, önceki gün eşleri Yasemin Şefkatli ve Tuğçe Aziz ile bir AVM'deydi. Günün ilerleyen saatlerinde beraberce kısa bir alışveriş turu yapan iki yakın ailenin, son derece neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

                        GÜZEL VE KİBAR
                        Tescilli güzel Arzum Onan, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Gazetecilerin "Nasılsınız?" sorusuna her zamaki kibarlığıyla "Teşekkür ederim çok iyiyim" diyerek yanıt veren güzel oyuncu, ardından "Biraz acelem var" diyerek yürümeye devam etti. (Doğan SAVAŞ)

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                        Emekliye yeni maaş
                        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezona gümbür gümbür geliyor l Saklambaç haberleri...
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