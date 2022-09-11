ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezona gümbür gümbür geliyor l Saklambaç haberleri...

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın da sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor" açıklaması ise heyecanı arttırdı.
TİKTOK İSYANI
POP müziğin dev ismi Nilüfer, önceki akşamk Bursa konserinde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Yeni nesile ayak uydurmak için TikTok hesabı açtığını söyleyen 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Hesabım var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var" dedi. Nilüfer, seyircilerine de "Hepiniz beni takip edin takipçim artsın" diyerek güldürdü.
YENİ YAĞMUR
Bir süredir oyunculuktan çok seramik konusunda çalışmalar yapan Yağmur Tanrısevsin, imaj değişikliğine gitti. Kahkul kestiren güzel oyuncunu yeni imajı, hayranları tarafından çok beğenildi.