ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezona gümbür gümbür geliyor l Saklambaç haberleri...

PESTETİK

Önceki akşam bir sergiye katılan eski manken, gazetecilerin estetikle ilgili soruları karşısında "Estetik düşünmüyorum ve biliyorsunuz ki hiç yapmıyorum" yanıtını verdi. Ancak Şallı, bu sözleri sarf ederken eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, tam aksini söylüyordu. EVRİM GEÇİRDİ

Ebru Şallı'nın 1992 yılından beri geçirdiği evrimi yorumlayan estetik uzmanlarına göre ünlü model, şu operasyonları geçirdi: Göğüslerinde silikon, dudağında dolgu var. Burnu estetikli. Çenesini törpületen Şallı, düzenli botoks yaptırıyor.