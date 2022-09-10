Türk televizyonlarının lider kanalı ATV, 29 yaşında...

Yenilikçiliğini dijital mecralardaki stratejisiyle gösteren atv, dijital platformlarda en çok takip edilen, en çok izlenen, en çok beğenilen kanal olarak birçok ilke ve başarıya imza attı. ATV içerikleri, Türkçenin yanı sıra Arapça, İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde ve ülkede dijital platformlarda çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında ve sevilmesinde büyük etkisi olan atv dizileri, yurt dışı satışları ve yayınlandığı ülkelerdeki izlenme oranlarıyla da başarısını sürdürüyor. ATV, yayınladığı dizilerle hem birçok ödülün sahibi oluyor hem de izleyicinin büyük ilgisi ile unutulmayanlar arasına yer alıyor. Kuruluşundan başlayarak "Dizi ATV'de izlenir" mottosuyla bütünleşen atv, hepsi birer klasik haline dönüşmüş dizilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. ATV dizilerinin hepsi kültürel değerlerimizden yola çıkarak, toplumsal bellekte kendine önemli bir yer ediniyor ve hatırasını yıllarca koruyan efsanelere dönüşüyor. Geçtiğimiz senelerin şampiyonu, milyonları ekrana kilitleyen ATV, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başında tutmaya devam edecek.

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