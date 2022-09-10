Sosyetik güzel Süreyya Yalçın şimdi de gözünü Marmaris'teki 43.5 milyonluk...

Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla sürekli göz önünde olan Süreyya Yalçın, adeta emlak kraliçesi gibi.
Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla sürekli göz önünde olan Süreyya Yalçın, adeta emlak kraliçesi gibi.
Bozburun'da yazlık ev arayışına giren Yalçın, 43.5 liraya 650 metrekare olan bahçeli ve özel iskeleli müstakil bir ev buldu.
İddialara göre ev sahibiyle anlaşan Yalçın, bu paranın tamamını peşin vereceği de gelen bilgiler arasında.
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturan ve ardından ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, yaz aylarını Türkiye'de geçirmeye devam ediyor.
Yalçın'ın son derece sessiz bir bölge olan Bozburun'u tercih etmesi şaşkınlık yarattı.