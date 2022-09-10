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    Sosyetik güzel Süreyya Yalçın şimdi de gözünü Marmaris'teki 43.5 milyonluk...

    Başta Miami, Los Angeles ve Como olmak üzere, 10’a yakın ülkede ev alan Süreyya Yalçın, şimdi Marmaris’te bir villa beğendi 43.5 milyon liraya 650 metrekarelik mülk alan sosyetik güzel, büyük heyecan yaşıyor

    Emlak Kraliçesi

    Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla sürekli göz önünde olan Süreyya Yalçın, adeta emlak kraliçesi gibi.

    Kişisel serveti 1 milyar doları aşan sosyetik güzel, Miami, New York, Como, Paris gibi gözde kentlerden sonra Türkiye'de de mülk satın almaya başladı.

    Bir süre önce Bodrum'da villa alan Yalçın, şimdi gözünü Marmaris'e dikti.

        Bozburun'da yazlık ev arayışına giren Yalçın, 43.5 liraya 650 metrekare olan bahçeli ve özel iskeleli müstakil bir ev buldu.

        İddialara göre ev sahibiyle anlaşan Yalçın, bu paranın tamamını peşin vereceği de gelen bilgiler arasında.

        2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturan ve ardından ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, yaz aylarını Türkiye'de geçirmeye devam ediyor.
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            Haberler Saklambaç Sosyetik güzel Süreyya Yalçın şimdi de gözünü Marmaris'teki 43.5 milyonluk...
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