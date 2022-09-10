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    Hadise’den eşi Mehmet’e şarkılı gönderme! Paylaştığı şarkıdaki sözler dikkat çekti

    Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler arasındaki sular durulmuyor. Suskunluğunu Instagram’dan bozan Hadise, paylaştığı şarkıdaki “Aşk demek emek demek” sözüyle Dinçerler’e mesaj gönderdi...

    Aşk demek emek demek

    Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki tehlike çanları her yerden duyuluyor.

    Geçtiğimiz ay New York'ta eşinin istanbul'daki açacağı şubenin imza töreninde yanında olan ve desteğini esirgemeyen Hadise, şubenin geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki açılışına ise katılmadı.

    Mehmet Dinçerler'in yakın çevresinden herkes açılış ile ilgili paylaşım yaparken, Hadise ise konser takvimini paylaştı.

        Yüzükleri de atan çift, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

        Bu olaylar sonrası, ''Hadise, ilişki bitince desteğini kesti'' diye yorumlandı.

        Eşinin üzerinden desteğini çeken Hadise, sosyal medya hesabından "Aşk kaç beden giyer" şarkısını "Aşk demek, emek demek" diye paylaşarak ilişkinin bittiğini ilan etti.

            Hadise, ayrılık iddialarına sessiz kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı: Israrla yapılan hamilelik haberleriyle ilgili açıklama yapmak zorundayım. Hamile değilim.

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            Haberler Saklambaç Hadise’den eşi Mehmet’e şarkılı gönderme! Paylaştığı şarkıdaki sözler dikkat çekti
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