Hadise’den eşi Mehmet’e şarkılı gönderme! Paylaştığı şarkıdaki sözler dikkat çekti

Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki tehlike çanları her yerden duyuluyor.
Mehmet Dinçerler'in yakın çevresinden herkes açılış ile ilgili paylaşım yaparken, Hadise ise konser takvimini paylaştı.
Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki tehlike çanları her yerden duyuluyor.
Mehmet Dinçerler'in yakın çevresinden herkes açılış ile ilgili paylaşım yaparken, Hadise ise konser takvimini paylaştı.
Yüzükleri de atan çift, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Bu olaylar sonrası, ''Hadise, ilişki bitince desteğini kesti'' diye yorumlandı.
Eşinin üzerinden desteğini çeken Hadise, sosyal medya hesabından "Aşk kaç beden giyer" şarkısını "Aşk demek, emek demek" diye paylaşarak ilişkinin bittiğini ilan etti.
Hadise, ayrılık iddialarına sessiz kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı: Israrla yapılan hamilelik haberleriyle ilgili açıklama yapmak zorundayım. Hamile değilim.