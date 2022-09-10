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    Ayça Ayşin Turan'dan otomobil firmasıyla yaptığı anlaşma ayaklarını yerden kesti

    Oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın, bir otomobil firmasıyla yaptığı anlaşma ile ayakları yerden kesildi. İşte sizin derlediğimizi 10 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Bu işte çok ’car’ var

    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan BMW ile iş birliği anlaşması yaptı. Marka ile ilgili sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar karşılığında 1 yıl boyunca markanın 2.18 modeline binecek. Daha önce böyle bir anlaşmayı Kerem Bürsin yapmıştı. Anlaşması devam eden Bürsin, hala bu markanın aracını kullanıyor. (Doğan SAVAŞ)

    GİZEMLİ ARKADAŞ
    Oyuncu Fırat Çelik, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda esmer bir güzelle sohbetteydi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak sohbete devam etti. (Doğan SAVAŞ)


    İŞ YOĞUNLUĞU
    Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren ekranların güzel oyuncusu Demet Özdemir, önceki gün marka yüzü firmanın fotoğraf çekimlerine katıldı. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum yağdı.

        MUTLULUK POZU
        Geçtiğimiz yaz 49 yaşında anne olan yapımcı Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları Alya ve Sofia ile Bodrum tatiline çıktı. Önceki gün kızlarını ilk kez denizle tanıştıran Sever, kızları ile olan neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarından büyük beğeni yağdı.

        ROMANTİK AŞIKLAR
        Nisan ayında evlenen Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, yakın arkadaşları Safiye Soyman ile İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. Yakın dostlar birkaç saat alışveriş yaptı. Seda Sayan, eşinin elini bir an olsun bırakmazken, son derece mutluydu.



        BURAY'DAN ALBÜM MÜJDESİ
        Başarılı sanatçı Buray, Atılım Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'nde verdiği muhteşem konserle Ankara'nın havasını değiştirdi. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının dokuz derecelere düştüğü Ankara'da Sonbahar kendisini hissettirmeye başlarken, başarılı sanatçı şarkıları ve sahne performansı ile Ankaralılar'ın adeta içini ısıttı.

            EŞİYLE BAŞ BAŞA
            Canlandırdığı karakter ve rollerle Türk sinemasının ve dizi sektörünün aranan ismi Turgut Tunçalp önceki akşam Cihangir'de eşi İlayda Atmaca ile görüntülendi. Tunçalp, "Bu gezmeler son artık işler başlıyor. Setlerden çıkabilmemiz imkansız olacak. Bu akşam eşimle baş başa yemek yedik" dedi.



            'SEVEBİLSEYDİN' ÇOK SEVİLDİ
            Başarılı şarkıcı Deniz Toprak uzun süredir üzerinde çalıştığı "Sevebilseydin" adlı eseri seslendirerek sevenleri ile buluşturdu. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı eser güzel ve başarılı şarkıcı Deniz Toprak'ın farklı yorumuyla çok sevildi. Kendi tarzının dışına çıkan güzel şarkıcı, "Sevebilseydin" parçası ile büyük ses getirmeyi başardı.

            EKRANLARA DÖNÜYOR
            Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, önceki gün AVM'de görüldü. Civelek; "Her role girebilirim. Ama kötü karakteri oynamayı seviyorum" dedi.

                1200 KİŞİLİK KÖYE CAN SUYU
                Başarılı sanatçı Tuğba Özerk, Afrika'da yaşanan kuraklık ve su krizine kayıtsız kalmadı. Uganda'nın Iwangosa köyü ve Ortaokuluna ilk su kuyusunu dualar eşliğinde açtıran Tuğba Özerk, bu davranışıyla büyük takdir topladı. Bin 200 kişinin yaşadığı köye örnek davranışı ile can suyu veren Tuğba Özerk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele açısından büyük önem taşıyan su kuyularının bölgede yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi ve ekledi: Herkes Afrika'da üzerine düşeni yapmalı. Yardım etmek çok önemli."

                OTUZ YAŞINA BASTI
                Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın Çeşme tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün gittiği beachten fotoğraf paylaşan ve yeni yaşını kutlayan oyuncu "Yeni yaşım için, yeni slogan. Güzel birşeyler yapmak" notunu düştü.

                TEK BAŞINA
                Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz gün görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Yoğun bir telefon trafiği yaşayan yakışıklı oyuncunun, maske takması da dikkatlerden kaçmadı.

                    SÜRPRİZ DÜET GELİYOR
                    Başarılı şarkıcı ve oyuncu Nisa Nicole Rona yeni teklisi için Doğuş ile bir araya geldi. Sürpriz düet için stüdyoya giren ikili heyacanlı olduklarını belirtti. Zeki Sincar Prodüction etiketiyle çıkacak olan şarkı önümüzeki ay müzik severler ile buluşacak.

                    TÜRKBÜKÜ TURU
                    Ünlü iş insanı Muhammed Gömük, kız arkadaşı ünlü tasarımcı Cansu Çiftçi ile Bodrum'u seçti. Türkbükü sahilde el ele yürüyüş yapan ikili, daha sonra öğle yemeği için bir restorana giriş yaptı.

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                    İBB taşıyamadı AK Partili belediyeler seferber oldu
                    Haberler Saklambaç Ayça Ayşin Turan'dan otomobil firmasıyla yaptığı anlaşma ayaklarını yerden kesti
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