Ayça Ayşin Turan'dan otomobil firmasıyla yaptığı anlaşma ayaklarını yerden kesti

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan BMW ile iş birliği anlaşması yaptı. Marka ile ilgili sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar karşılığında 1 yıl boyunca markanın 2.18 modeline binecek. Daha önce böyle bir anlaşmayı Kerem Bürsin yapmıştı. Anlaşması devam eden Bürsin, hala bu markanın aracını kullanıyor. (Doğan SAVAŞ)
GİZEMLİ ARKADAŞ
Oyuncu Fırat Çelik, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda esmer bir güzelle sohbetteydi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak sohbete devam etti. (Doğan SAVAŞ)
İŞ YOĞUNLUĞU
Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren ekranların güzel oyuncusu Demet Özdemir, önceki gün marka yüzü firmanın fotoğraf çekimlerine katıldı. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum yağdı.