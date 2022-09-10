Ayça Ayşin Turan'dan otomobil firmasıyla yaptığı anlaşma ayaklarını yerden kesti

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan BMW ile iş birliği anlaşması yaptı. Marka ile ilgili sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar karşılığında 1 yıl boyunca markanın 2.18 modeline binecek. Daha önce böyle bir anlaşmayı Kerem Bürsin yapmıştı. Anlaşması devam eden Bürsin, hala bu markanın aracını kullanıyor. (Doğan SAVAŞ)