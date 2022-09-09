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    Kaan Yıldırım, Umut Evirgen ve Hakan Sabancı sosyal medyanın gündeminde! “Aldatılma garantili bermuda şeytan üçgeni!”

    Pınar Deniz aşkıyla gündem olan Kaan Yıldırım’ın güzellerden oluşan aşk listesi, akıllara Türkiye’nin diğer iki çapkınını getirdi. Sosyal medyada Yıldırım, Umut Evirgen ve Hakan Sabancı’nın kolajını yapanlar espriyi patlattı: “Aldatılma garantili bermuda şeytan üçgeni!”

    Bermuda şeytan üçgeni!

    Geçtiğimiz akşamki bir konsere Pınar Deniz ile el ele katılan Kaan Yıldırım, gündemi salladı. Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra Hadise, Hande Erçel ve şimdi de Pınar Deniz gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan Yıldırım, adını Türkiye'nin en şanslı ve çapkın erkekleri listesine yazdırdı.

    Kaan Yıldırım'ın aşk bombasından sonra sosyal medya sallanırken; Instagram'daki 'Kaosfacts' isimli bir hesap da Türkiye'nin en çapkın üç isminin kolajını yapıp "Kolaja 3 saniye bakınca... Boşluğu dolduralım" diye bir paylaşımda bulundu.

    GÜZELLER GEÇİDİ!
    Kolajdaki isimlerden biri Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'un ardından şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen'di.

        Diğer isim de Şeyma Subaşı'ndan Merve Boluğur'a kadar sayısız güzelle kısa süreli ilişkiler yaşayan Hakan Sabancı'ydı. "Mahşerin üç atlısı" dedirten kolaja yapılan sosyal medyadaki yorumlar ise gülmekten kırıp geçirdi...

        GÜLDÜREN YORUMLAR
        Uçana kaçana team.
        Ünlü değişimi.
        Fotoğrafa üç saniye bakınca kişiler değişiyor.
        Beklemeye yapmayalım ilerleyelim ekibi.
        Kolaja 3 saniye bakınca sevgili oluyoruz.
        Aldatılma garantili kolaj.
        Uzak durulması gereken üç beyaz.
        Bermuda şeytan üçgeni.

        Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün aşkı sayesinde magazin gündemine yerleşmişti.

        Serenay Sarıkaya, Evirgen aşkıyla şaşkınlık yaratmıştı.

        Hakan Sabancı, şimdilerde Venedik Film Festivali'nde tanıştığı oyuncu Emma Suki ile beraber.

        Pınar Deniz, Haziran'dan beri aşk yaşadığı Kaan Yıldırım aşkını ilan ederek gündem yarattı.

        Ezgi Eyüboğlu, 2016'da evlendiği Yıldırım'dan 2019'da boşandı.
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        Haberler Saklambaç Kaan Yıldırım, Umut Evirgen ve Hakan Sabancı sosyal medyanın gündeminde! “Aldatılma garantili bermuda şeytan üçgeni!”
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