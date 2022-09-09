Kaan Yıldırım, Umut Evirgen ve Hakan Sabancı sosyal medyanın gündeminde! “Aldatılma garantili bermuda şeytan üçgeni!”

Geçtiğimiz akşamki bir konsere Pınar Deniz ile el ele katılan Kaan Yıldırım, gündemi salladı. Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra Hadise, Hande Erçel ve şimdi de Pınar Deniz gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan Yıldırım, adını Türkiye'nin en şanslı ve çapkın erkekleri listesine yazdırdı.