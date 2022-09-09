Demet Şener'den çocuklarına onay çıktı! "Düzgün işler yaparlarsa çok güzel para kazanabilirler”

Geleceğin fenomenlerinin keşfedildiği Azar Yıldızları etkinliğinde Ebru Şallı, Demet Şener ve Faruk K, Azar yıldızlarını açıkladı. Faruk K'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Şallı, "Artık her şey sosyal medyada. Biz de oradayız. Bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz ilk çıktığımız dönemde sosyal medya yoktu. Ama şimdi her şey dijital oldu'' dedi.