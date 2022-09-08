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    Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler! Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le el ele basın karşısına çıktı

    Hadise’nin Mehmet Dinçerler’le evliliğinde kriz yaşadığı dedikoduları olay yaratırken; Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le el ele basın karşısına çıktı. Eski sevgililer, bir anda farklı kişilerle magazin gündemine yerleşti!

    Doğan Savaş
    Gündeme ’Yıldırım’ düştü!

    Son günlerde magazin dünyası, Hadise'nin evliliğinde kriz olduğu dedikodularıyla sallanır oldu. Seksi popçudan sonra Mehmet Dinçerler'in de önceki gün evlilik alyansını takmaması, "Evlilikte kriz var" iddialarını güçlendirdi. Dün Hadise'ye yakın bir kaynak "Her şey yolunda" derken; bir diğer dedikoduya göreyse Mayıs ayında evlenen ikili, birkaç gün önce evlerini ayırdı. Yine iddialara göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde oturup aralarındaki sorunları konuşacak.



    ŞAŞKINLIK YARATTI
    Magazin gündemine Hadise ilk sıradan yerleşirken tam da bu dedikoduların ayyuka çıktığı günün akşamı Kaan Yıldırım, Harbiye'deki bir konsere Haziran sonundan beri aşk yaşadığı Pınar Deniz'le el ele katıldı. Yaklaşık iki sene boyunca aşk yaşadığı Hadise ile bir kez bile olsun gazetecilerin karşısına el ele çıkmayan yakışıklı oyuncunun bu hamlesi, şaşkınlıkla karşılandı.



    ELDE VAR MUTLULUK
    35 yaşındaki Kaan Yıldırım, Haziran sonundan beri aşk yaşadığı Pınar Deniz'le önceki akşam basının karşısına el ele çıkıp 'sevgilileriyle görüntü vermeme' kuralını bozmuş oldu.



        Mehmet Dinçerler, önceki gün yeni mekan açılışında alyanssız görüntülendi. İş adamının ailesi açılışta tam kadro bulunurken Hadise, eşini yalnız bıraktı.



        Kaan Yıldırım; Nisan'da Londra'da, Mayıs'ta da Marmaris'te tatil yaptığı Hande Erçel ile de gazetecilerin karşısına çıkmamıştı.



        Hadise, geçtiğimiz günlerdeki bir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Seksi popçu, şarkının klibinde o zamanki aşkı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle kamera karşısına geçmişti.



            TWİTTER SALLANDI...
            Hadise ile iki sene boyunca yan yana bile yürürken görüntülenmeyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le şak diye el ele konsere geldi... Sana yapılmayanın başkasına gani gani sunulması çok ağır geliyor insana. Hadise ağlamasın da ne yapsın!
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            Haberler Saklambaç Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler! Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le el ele basın karşısına çıktı
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