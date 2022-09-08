Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler! Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le el ele basın karşısına çıktı

Son günlerde magazin dünyası, Hadise'nin evliliğinde kriz olduğu dedikodularıyla sallanır oldu. Seksi popçudan sonra Mehmet Dinçerler'in de önceki gün evlilik alyansını takmaması, "Evlilikte kriz var" iddialarını güçlendirdi. Dün Hadise'ye yakın bir kaynak "Her şey yolunda" derken; bir diğer dedikoduya göreyse Mayıs ayında evlenen ikili, birkaç gün önce evlerini ayırdı. Yine iddialara göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde oturup aralarındaki sorunları konuşacak.
ŞAŞKINLIK YARATTI
Magazin gündemine Hadise ilk sıradan yerleşirken tam da bu dedikoduların ayyuka çıktığı günün akşamı Kaan Yıldırım, Harbiye'deki bir konsere Haziran sonundan beri aşk yaşadığı Pınar Deniz'le el ele katıldı. Yaklaşık iki sene boyunca aşk yaşadığı Hadise ile bir kez bile olsun gazetecilerin karşısına el ele çıkmayan yakışıklı oyuncunun bu hamlesi, şaşkınlıkla karşılandı.
ELDE VAR MUTLULUK
35 yaşındaki Kaan Yıldırım, Haziran sonundan beri aşk yaşadığı Pınar Deniz'le önceki akşam basının karşısına el ele çıkıp 'sevgilileriyle görüntü vermeme' kuralını bozmuş oldu.