Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler! Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le el ele basın karşısına çıktı

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Hadise ile iki sene boyunca yan yana bile yürürken görüntülenmeyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le şak diye el ele konsere geldi... Sana yapılmayanın başkasına gani gani sunulması çok ağır geliyor insana. Hadise ağlamasın da ne yapsın!

Bu Kaan Yıldırım ünlüler geçidi falan mı? Hadise, Pınar Deniz, Hande Erçel, Ezgi Eyüboğlu...

Kadere bak! Hadise'nin ayrılık dedikodusu çıktığı gün Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz aşkı gündem oluyor.

Bütün erkeklere Kaan Yıldırım şansı diliyorum.

Hadise'nin ağlamasından sonra akıllara Kaan yıldırım ile aşk yaşadığı gelince Pınar Deniz rahatsız oldu bence.

Kaan Yıldırım, en son Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanıp Hadise'yi ailesiyle tanıştırdıktan sonra Hande Erçel'le Marmaris'te tatilde değil miydi? Pınar Deniz'i ne ara sevgili yaptı? Deli sorular...

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