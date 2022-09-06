Hande Erçel'den örnek davranış! İstanbul'da kadınlar için...

Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel, güzelliğinin yanı sıra yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor.
Özellikle annesini genç yaşta kaybetmesi nedeniyle kanserli hastalar ve kanser hastalarına destek veren derneklere yardım eli uzatan güzel oyuncu, şimdi de geleneklerimize sahip çıkmak için kolları sıvadı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Hande Erçel, kaybolmaya yüz tutmakta olan ebru sanatı, çini sanatı, dokumacılık ve cam işleme gibi alanlarda eğitimler veren bir atölye açmayı planlıyor.