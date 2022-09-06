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    Hande Erçel'den örnek davranış! İstanbul'da kadınlar için...

    Hande Erçel’den örnek hareket... Geleneksel Türk Sanatları üzerine eğitim alan güzel oyuncu, unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızı yaşatmak için İstanbul’da daha çok kadınların gelebileceği bir atölye kurmayı planlıyor.

    Turkish delight

    Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel, güzelliğinin yanı sıra yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor.



    Özellikle annesini genç yaşta kaybetmesi nedeniyle kanserli hastalar ve kanser hastalarına destek veren derneklere yardım eli uzatan güzel oyuncu, şimdi de geleneklerimize sahip çıkmak için kolları sıvadı.



    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Hande Erçel, kaybolmaya yüz tutmakta olan ebru sanatı, çini sanatı, dokumacılık ve cam işleme gibi alanlarda eğitimler veren bir atölye açmayı planlıyor.



        MESLEKLERİ OLSUN
        Güzel oyuncunun planları arasında İstanbul'da açacağı atölyede daha çok kadınlar ve kanser hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren kişilere eğitim verip onların meslek sahibi olmasına bir nebze de olsun katkı sağlamak...

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