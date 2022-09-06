Hande Erçel'den örnek davranış! İstanbul'da kadınlar için...





MESLEKLERİ OLSUN

Güzel oyuncunun planları arasında İstanbul'da açacağı atölyede daha çok kadınlar ve kanser hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren kişilere eğitim verip onların meslek sahibi olmasına bir nebze de olsun katkı sağlamak...

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