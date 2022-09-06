Fenerli Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam gerçekleri açıkladı! ‘Sözlerimi çarpıttılar’ | Saklambaç haberleri

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Güzel yenge, 3 adet lime limonun fotoğrafını paylaşıp "3 limona 3 euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Burasının ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" diye yazdı. Peres'in senelik olarak alacağı en az 1.3 milyon euro parayı hatırlatan futbol severler, yengeyi topa tuttu. Gelen eleştiriler üzerine Twitter'dan bir açıklama yapan Gabriela Merjam, şöyle dedi: "Ülke ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim ama söylediklerimi çarpıttılar. Ben asla Türkiye'nin ekonomisini ağzıma almadım ve bundan bahsetmedim. Benim kast ettiği lime limonun ne kadar pahalı olmasıydı. Ben Türkiye'yi değil lime limonu pahalı buldum."