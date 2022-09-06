Fenerli Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam gerçekleri açıkladı! ‘Sözlerimi çarpıttılar’ | Saklambaç haberleri

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Güzel yenge, 3 adet lime limonun fotoğrafını paylaşıp "3 limona 3 euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Burasının ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" diye yazdı. Peres'in senelik olarak alacağı en az 1.3 milyon euro parayı hatırlatan futbol severler, yengeyi topa tuttu. Gelen eleştiriler üzerine Twitter'dan bir açıklama yapan Gabriela Merjam, şöyle dedi: "Ülke ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim ama söylediklerimi çarpıttılar. Ben asla Türkiye'nin ekonomisini ağzıma almadım ve bundan bahsetmedim. Benim kast ettiği lime limonun ne kadar pahalı olmasıydı. Ben Türkiye'yi değil lime limonu pahalı buldum."
57'LİK DELİKANLI
Son yıllarda kendini spora adayan iş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Tan, "Her şey yolunda arkadaşlar. Spordan geliyorum; arkadaşlarımla kahve içeceğim şimdi. Bir değişiklik yok" diyerek yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
(Aydın HAMZA)
SON MODA BORAN
Jean markalarının reklam yüzü olan ünlüler arasına Boran Kuzum da katıldı. Dünyaca ünlü bir jean markasının reklamı için objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu, çekimlerde profesyonel modelleri aratmadı. Bu arada Boran Kuzum'un yanı sıra şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan Doğulu da farklı jean markaları için verdikleri pozlarla konuşuluyor.