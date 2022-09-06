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    Fenerli Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam gerçekleri açıkladı! ‘Sözlerimi çarpıttılar’ | Saklambaç haberleri

    Fenerli Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam’ın “3 limona 3 euro ödedim. Çok pahalı” paylaşımı tepki çekmişti. Güzel yengeden açıklama geldi: “Türkiye ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim, lime limonun pahalı olmasını eleştirdim.” İşte sizler için derlediğimiz 6 Eylül Saklambaç haberleri...

    ‘Sözlerimi çarpıttılar’

    Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Güzel yenge, 3 adet lime limonun fotoğrafını paylaşıp "3 limona 3 euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Burasının ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" diye yazdı. Peres'in senelik olarak alacağı en az 1.3 milyon euro parayı hatırlatan futbol severler, yengeyi topa tuttu. Gelen eleştiriler üzerine Twitter'dan bir açıklama yapan Gabriela Merjam, şöyle dedi: "Ülke ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim ama söylediklerimi çarpıttılar. Ben asla Türkiye'nin ekonomisini ağzıma almadım ve bundan bahsetmedim. Benim kast ettiği lime limonun ne kadar pahalı olmasıydı. Ben Türkiye'yi değil lime limonu pahalı buldum."



    57'LİK DELİKANLI
    Son yıllarda kendini spora adayan iş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Tan, "Her şey yolunda arkadaşlar. Spordan geliyorum; arkadaşlarımla kahve içeceğim şimdi. Bir değişiklik yok" diyerek yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
    (Aydın HAMZA)



    SON MODA BORAN
    Jean markalarının reklam yüzü olan ünlüler arasına Boran Kuzum da katıldı. Dünyaca ünlü bir jean markasının reklamı için objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu, çekimlerde profesyonel modelleri aratmadı. Bu arada Boran Kuzum'un yanı sıra şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan Doğulu da farklı jean markaları için verdikleri pozlarla konuşuluyor.



        AİLE SAADETİ
        Avatar lakaplı Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Arslan ve oğlu ile bir AVM'deydi. Çocukları Aslan Arslan ile bir restoranda yemek yiyen çift, dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Çift, kimseyi kırmayarak da herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.



        HAVALI KÖPEK
        Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle Bebek'te görüntülendi. "Köpeğimin kuaför masrafları benden fazla" açıklaması hatırlatılan ünlü oyuncu; şöyle dedi: "Evet. Kuaföre bir gidişi 800 TL. Ayda bir ya da iki ayda bir gidiyor. Benden fazla kuaför masrafı çünkü ben hiç gitmiyorum kuaföre. Bu arada yakın dostları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılmayan Aslı Bekiroğlu, konuyla ilgili ise "Setim vardı" dedi. Bekiroğlu, eski erkek arkadaşı Çağrı Telkıran'ın düğünde olması hatırlatılınca ise "Dram aramayın, Çağrı ile bir derdimiz yok" dedi. (Aydın HAMZA)



        BU TARZ AJDA
        Türkiye'nin stil ikonlarından Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen modayı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Süperstar, önceki akşam Dünya Motokros Şampiyonası'nın finalinde sahne aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen ve yaklaşık yüz elli bin kişinin katıldığı etkinliğin finalini yapan Ajda Pekkan, göz makyajıyla trendleri yakından izlediğini bir kez daha gösterdi.



            GÜVEN ÇAĞLA'SI
            Hafta sonunda Çeşme'ye giderek kısa bir tatil yapan Çağla Şıkel, havuz keyfi sonrası bu paylaşımı yaptı. Öz güvenini konuşturup makyajsız haliyle bu karesini paylaşan ünlü modele takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



            LEYLA GÖRÜNDÜ
            İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, bebeğinin adını açıkladı. 31 yaşındaki güzel oyuncu, hafif hafif belirginleşen karnını gösterdiği bu fotoğrafına "Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" notunu düştü.



            TATLI BULUŞMA
            Mayıs'ta oğlunu kucağına alan Hande Soral, önceki gün Ali ile güzel havanın tadını çıkardı. Minik oğlunu bir at çiftliğine götüren güzel oyuncu, 'Gofret' isimli atla oğlunun buluşmasını "Gofret ile ilk tanışma" notuyla paylaşarak yüzleri gülümsetti.



                ÇİÇEK GİBİ PAYLAŞIM
                Oyuncu Aybüke Pusat, bir düğün için gittiği Gaziantep'ten bu kareyi paylaştı. Sarı renkli kıyafetiyle papatyalar arasına oturan güzel oyuncu, paylaşımına "Paris olsa beğenirdiniz ama burası Gaziantep" diye yazarak güldürdü.



                MİLYONLUK KONSER
                Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Berkay, önceki akşam Atlantis Yapım'ın organizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da unutulmaz bir geceye imza attı. Mekanı hınca hınç dolduran Berkay hayranları arasında Ersay Üner, Enis Arıkan,Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Aslıhan Karalar, Melisa Döngel ile Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ve minik kızları Arya Şahin de bulunuyordu. Sahne şovları için hiçbir masraftan kaçınmayan Berkay, taktığı pırlanta taşlarla süslü ve değeri yaklaşık 750 bin TL olan kolyesiyle de dikkat çekti.



                GÜLDÜREN İTİRAF!
                Kısa süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan geçtiğimiz gün evlilik teklifi alan Merve Boluğur, dün sırrını canlı yayında paylaştı... Güzel oyuncu, sözleriyle güldürdü: "Mert'e sürekli 'kocam, kocam' diyordum. Herhalde o da iç dünyasında 'Merve, bana böyle diyorsa demek ki ben onun kocasıyım' diyerek evlilik teklifi yaptı."



                    KENDİSİNİ İŞİNE VERDİ
                    Geçtiğimiz akşamki İzmir konserinde gözyaşlarına boğularak gündem olan Hadise, önceki akşam da Kıbrıs'ta sahne aldı. "Kültürlerle Kaynaşma Etkinliği" çerçevesinde yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen popçu, iddialı kıyafetiyle de beğeni topladı. Eşi Mehmet Dinçerler'le evliliğinde kriz olduğu konuşulan Hadise, bu konuyla ilgili yorumsuz kalırken Kıbrıs'ta kendisine polis ve koruma ordusu eşlik etti.



                    DOPDULU İÇERİK
                    Lacivert Dergi 93. sayısında "Metaverse- Alternatif bir dünya hayali!" dosyasıyla raflarda yerini alıyor. Metaverse dosyasında Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile "2029'da Ay'a araç indirmeyi hedefliyoruz" başlığıyla uzay ve havacılık çalışmaları ve önemi ve devletlerarası uzay rekabeti gibi konuları konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor.



                    BÜYÜK HEYECAN
                    Öykü Gürman, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Gürman, "Bandırma Füze Kulübü" filminde rol alıyor. Öykü Gürman, insanlık ay yüzeyine ayak basmadan çok önce başlayan uzay yarışında semaya füze göndermeyi başaran ilk ülkelerden biri olmamızı sağlayan liseli gençlerin inanılması güç başarılarından esinlenen filmde Nurgül öğretmen rolünde.



                        KIRMIZILI YALIN
                        Pop müziğin ünlü ismi Yalın, 'Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti. Konsere 'Ah Be Kardeşim', 'Cumhuriyet' ve 'Her şey Sensin' şarkılarıyla başlayan Yalın, Kırmızı smokiniyle çok şıktı.



                        20 BİN KİŞİLİK KORO
                        Buray, Anadolu ve Trakya yarımadasını karış karış dolaştıktan sonra İstanbullu hayranları ile önceki akşam kavuştu. Sanatçı, Ümraniye'de alanı dolduran 20 bin kişiyi adeta mest etti. Bu performansının 2 Ekim'de Harbiye'de gerçekleştireceği konserin provası olduğunu dile getiren Buray, enerjisi ile sahnede adım atmadık yer bırakmadı.

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                        Yaşa takılanlar için 5 yanlış 5 doğru
                        Haberler Saklambaç Fenerli Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam gerçekleri açıkladı! ‘Sözlerimi çarpıttılar’ | Saklambaç haberleri
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