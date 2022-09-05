Milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek! ATV'nin yeni sezon tanıtım filmi, büyük ses getirdi

"Dizi, atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene dizi oyuncularını bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcı.
EFSANELER VE DEVAM EDENLER
Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Osman, Yalnız Kurt ve Kardeşlerim, hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak. Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen dizi Gül Masalı yine kendi gününde kaldığı yerden devam edecek.
ÜÇ YENİ DİZİ
Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan üç yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak ve Bir Küçük Gün Işığı ise atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisinin başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu paylaşacak. Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı ise yine bu sezona damga vuran dizilerden olacak.