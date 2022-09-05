Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV'nin yeni dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı' izleyiciyle buluşuyor | Saklambaç haberleri

    ATV’nin merakla beklenen yeni dizilerinden ‘Bir Küçük Gün Işığı', bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranda. İşte sizler için derlediğimiz 5 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Bu akşam başlıyor

    Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekranlara geliyor. Başrolünde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Korkmaz Mete gibi isimlerin rol aldığı dizi, yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.



    HASTANEDEN SAHNEYE
    Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Aşk Ölmeye Mahkum" şarkısı ile dikkatleri üzerine Tuğçe Yegül, aynı zamanda acil radyolojisine odaklı çalışan Amerika'daki Kaiser Permanente'de radyoloji uzmanlığı yapıyor. Adını Türkiye'deki doktor şarkıcılar arasına yazdırmayı çok isteyen Yegül, "Amerika'da doktor olarak, Türkiye'de de yaptığım müzikler ile insanların hayatlarına dokunmak istiyorum." dedi.



    Z KUŞAĞI TOPLANDI
    Ünlü bir meyve suyu markasının Z kuşağının oyunculuk, spor, sosyal medya, müzik gibi farklı alanlarda başarı sağlayan isimlerini bir araya getiren yeni kampanyası için düzenlediği lansman partisi, önceki gün genç kuşağın ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Partiye atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isimlerinden Onur Seyit Yaran ve en güçlü fenomenler arasına adlarını yazdıran Cemre Solmaz da katıldı.



        GÜNDÜZ KUŞAĞI FARKI
        Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane, geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Dizi TV ise yine çok konuşulacak.



        ACTİON MAN
        Ekstrem sporlara olan tutkusuyla bilinen Engin Altan Düzyatan, yurt dışı tatilinde bile yerinde duramadı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile beraber şimdilerde İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Trapani'de olan ünlü oyuncu, dün soluğu bir kite surf okulunda aldı. Oyunculuktaki başarısını sörfte de konuşturan 43 yaşındaki Düzyatan'ın görüntüleri "Action man" dedirtti.



        TURŞU ŞİFASI
        2021 yılında 'geçirgen bağırsak sendromu' denilen bir hastalık geçiren Neslihan Atagül Doğulu, rol aldığı diziyi dahi bırakmıştı. O günden beri yediklerine içtiklerine çok dikkat edip uzun süre dinlenen 30 yaşındaki güzel, şifayı ise turşuda buldu. Hayatından tüm glutenli besinleri çıkaran Neslihan Atagül Doğulu, özellikle bol bol tükettiği lahana turşusu sayesinde sağlığını geri kazandı.



            EDA MÜREN
            Yaz başından beri evinin de bulunduğu Mikonos ve daha birçok Yunan Adası'nda tatil yapan Eda Taşpınar, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Desenli mayosuyla kumsala uzanıp sevgilisinin objektifine poz veren sosyetik ikoncan, kendisini de müren balığına benzeterek güldürdü.



            TATLI PAYLAŞIM
            Berrak Tüzünataç, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Gittiği bir dondurmacıdan bu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken takipçileri tarafından da mesaj yağmuruna tutuldu. Yıllardır formunu koruyan Berrak Tüzünataç'a "Tatlıları yiyip nasıl zayıf kalıyorsun?" mesajı yağdı.



            KÖPEĞİYLE ALIŞVERİŞTE
            Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sevimliliğiyle dikkat çeken köpeği 'Paper' ile birlikte alışverişe çıkan güzel sunucuya ilgiyse bir hayli yoğundu. Alışveriş boyunca sevenleriyle fotoğraf çektiren Ebru Akel, her zamanki gibi tarzıyla de beğeni toplamayı başardı.



                ATİYE BÜYÜLEDİ
                Pop müziğinin güçlü isimlerinden Atiye'nin bu seferki konser durağı Kütahya Tavşanlı oldu. Atiye'yi dinlemek için Cumhuriyet Meydanı'na gelen 20 bin kişi, dev bir koro halinde şarkılarına hiç durmadan eşlik etti. Güzel şarkıcı, hareketli parçalarıyla kendisini izleyenlerden büyük alkış topladı.



                DOĞAL GÜZEL
                Son dönemin en gözde isimlerinden Ayça Ayşin Turan, yeni filminin çekimleri için Assos'ta. Burada çekimlerden fırsat buldukça deniz ve güneşin keyfini süren ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medyasından da bu kareyi paylaştı. Ayça Ayşin Turan, her zamanki gibi doğal güzelliği ve masmavi gözleriyle dikkat çekti.



                GÜNLER GEÇMİYOR
                İdo Tatlıses, önceki gün eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte bir AVM'de objektiflere takıldı. Yeni şarkısı için günleri saydığını belirten İdo Tatlıses; "Yeni şarkım için son günler ama günler geçmek bilmiyor. Çok iddialı bir şarkı geliyor" dedi. Şefkatli ve Tatlıses'in uyumlu tarzları ve sempatik tavırları da dikkatlerden kaçmadı.



                    KIZLAR KAMPI
                    Geçtiğimiz gün ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan Seda Bakan, önceki gün taburcu oldu. Eşi ve kızıyla hastaneden çıkış yapan Bakan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali, bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek gülümsedi. Aydın HAMZA



                    KÖPÜK'LE GEZİNTİ
                    Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz ile çıktığı tatili noktalayıp İstanbul'a döndü. Önceki gün Çin aslanı cinsi köpeği Köpük'ü Nişantaşı'nda gezdirirken objektiflere takılan güzel model, dikkatleri üzerine çekti. Doğan SAVAŞ



                    KRALİÇE ÖZGE!
                    Özge Ulusoy, lüks yaşantısını eleştirenlere Seda Sayan'ın fenomen olan şu sözüyle yanıt vermişti: "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşıyorum." Ünlü model, sözünün arkasında durdu ve önceki gün soluğu Saint Tropez'de aldı.

                    YILDIZLI TATİL!
                    Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile neredeyse her hafta sonu yurt dışına giden ünlü model, konaklamak için de lüks bir otel seçti. Ulusoy'un geceliği 30 bin TL olan otelinde daha önce Grace Kelly, Prens Charles ve Beyonce gibi yıldızlar kalmıştı.



                        ZAMANDA YOLCULUK
                        Önceki akşam Alaçatı'da konser veren Aşkın Nur Yengi, dinleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Tempolu parçalarda kadın hayranlarının dans ettiğini gören Yengi, sahneden inerek tek tek masaları dolaşıp karşılıklı göbek attı. Ercan AKGÜN

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek
                        Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı' izleyiciyle buluşuyor | Saklambaç haberleri
                            SON DAKİKA