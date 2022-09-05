ATV'nin yeni dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı' izleyiciyle buluşuyor | Saklambaç haberleri

Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekranlara geliyor. Başrolünde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Korkmaz Mete gibi isimlerin rol aldığı dizi, yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
HASTANEDEN SAHNEYE
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Aşk Ölmeye Mahkum" şarkısı ile dikkatleri üzerine Tuğçe Yegül, aynı zamanda acil radyolojisine odaklı çalışan Amerika'daki Kaiser Permanente'de radyoloji uzmanlığı yapıyor. Adını Türkiye'deki doktor şarkıcılar arasına yazdırmayı çok isteyen Yegül, "Amerika'da doktor olarak, Türkiye'de de yaptığım müzikler ile insanların hayatlarına dokunmak istiyorum." dedi.
Z KUŞAĞI TOPLANDI
Ünlü bir meyve suyu markasının Z kuşağının oyunculuk, spor, sosyal medya, müzik gibi farklı alanlarda başarı sağlayan isimlerini bir araya getiren yeni kampanyası için düzenlediği lansman partisi, önceki gün genç kuşağın ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Partiye atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isimlerinden Onur Seyit Yaran ve en güçlü fenomenler arasına adlarını yazdıran Cemre Solmaz da katıldı.