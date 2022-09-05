ATV'nin yeni dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı' izleyiciyle buluşuyor | Saklambaç haberleri





GÜNDÜZ KUŞAĞI FARKI

Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane, geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Dizi TV ise yine çok konuşulacak.