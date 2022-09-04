DJ Mert Aydın'dan Merve Boluğur’a havadan teklif! Tektaş drone ile geldi, dondu kaldı... "Sonsuza kadar evet"

Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Merve Boluğur ve DJ sevgilisi Mert Aydın, önceki akşam Arnavutköy'de çok özel bir gece yaşadı.

Mekanın alt kısmını kapatansevgilisine sürprizleri geceye damga vurdu. Yemek yedikleri sırada masaya yüzük kutusu getiren bir drone yaklaştı. Neye uğradığını şaşıran Boluğur, sevgilisinin evlilik teklifiyle karşılaştı.