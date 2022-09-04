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    DJ Mert Aydın'dan Merve Boluğur’a havadan teklif! Tektaş drone ile geldi, dondu kaldı... "Sonsuza kadar evet"

    DJ Mert Aydın, sevgilisi Merve Boluğur’a evlilik teklifi yaptı. Tektaş yüzük ise drone’la geldi. Büyük heyecan yaşayan güzel oyuncu, “Sonsuza kadar evet” diye haykırdı. İşte tüm detaylar...

    Doğan Savaş
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    Havadan teklif!

    Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Merve Boluğur ve DJ sevgilisi Mert Aydın, önceki akşam Arnavutköy'de çok özel bir gece yaşadı.

    Merve Boluğur müzisyen sevgilisi Mert Aydın'la evleniyor!



    Mekanın alt kısmını kapatan Aydın'ın sevgilisine sürprizleri geceye damga vurdu. Yemek yedikleri sırada masaya yüzük kutusu getiren bir drone yaklaştı. Neye uğradığını şaşıran Boluğur, sevgilisinin evlilik teklifiyle karşılaştı.




    Heyecandan gözleri dolan oyuncu, Aydın'ın tektaş yüzüğü çıkartıp, "Benimle tek kalp olup, birlikte yaşlanmayı ister misin" teklifi karşısında, "Sonsuza kadar Evet" cevabını verdi.

    Merve Boluğur 'evet kocam' diyerek paylaştı!



    Bu anlarını sosyal medyada paylaşan sevgililere kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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    Haberler Saklambaç DJ Mert Aydın'dan Merve Boluğur’a havadan teklif! Tektaş drone ile geldi, dondu kaldı... "Sonsuza kadar evet"
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