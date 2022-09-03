Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e olay yaratacak sözler

Survivor yarışmasından sonra şarkıcılığa soyunan ve şimdilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu, şöhret olur olmaz ilk iş polemiğe başladı. Geçtiğimiz günlerde Youtube'daki bir programa katılan genç şarkıcı, ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i kızdıracak sözler sarf etti. Her kavgalarından sonra birbirlerini Instagram'dan silen güzel oyuncu ve sporcu aşkını diline dolayan Aleyna Kalaycıoğlu, şu sözleri sarf etti: "En ufak kavgada birbirini sosyal medyadan silmeyi çok ergence ve toksik buluyorum. Bence Eda Ece ve Buğrahan Tuncer toksik bir çift."