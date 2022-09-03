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    Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e olay yaratacak sözler

    Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan polemik yaratacak sözler: “Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in kavga edip birbirlerini sosyal medyadan silmesi çok ergence ve toksik bir hareket.” İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Toksik çift!

    Survivor yarışmasından sonra şarkıcılığa soyunan ve şimdilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu, şöhret olur olmaz ilk iş polemiğe başladı. Geçtiğimiz günlerde Youtube'daki bir programa katılan genç şarkıcı, ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i kızdıracak sözler sarf etti. Her kavgalarından sonra birbirlerini Instagram'dan silen güzel oyuncu ve sporcu aşkını diline dolayan Aleyna Kalaycıoğlu, şu sözleri sarf etti: "En ufak kavgada birbirini sosyal medyadan silmeyi çok ergence ve toksik buluyorum. Bence Eda Ece ve Buğrahan Tuncer toksik bir çift."



    UFAK TEFEK BİR KIZIM
    Son dönemin en popüler isimlerinden İlayda Alişan, bir dergiye verdiği röportajda kendisini şöyle anlatttı: "26 yaşında, oyunculukla uğraşan, "kendinin" en iyisi olmaya çalışan, ufak tefek bir kızım. Hayatı ve insan sevmeyi, sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı "anlamayı" çok severim."



    NE VETOSU!
    Sosyetik işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla yaz başından beri aşk yaşayan Şevval Şahin, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Kazancıoğlu'nun ailesinin kendisini istemediğine dair haberler çıkan güzel model, bu iddialar karşısında "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Murat'ın ailesiyle de tanıştım. İlişkimiz de süper, dört dörtlük ilerliyor" dedi. Aydın HAMZA



        SULU ŞAKA
        2021'de Miss Europe'da üçüncü seçilen Duygu Çakmak, en yakın arkadaşı ekonomist Pelin Gürbey ile Çeşme'de tatil yaptı. Ayayorgi Koyu'ndaki bir mekanda arkadaşıyla denizin tadını çıkaran genç model, kendisine yapılan şakayla neye uğradığını şaşırdı. Duygu Çakmak, kız arkadaşının bir anda arkadan kendisini itmesiyle kendini yeniden suyun içinde buldu. ERCAN AKGÜN



        KÖYLÜ GÜZELİ
        Göksel, önceki gece Kütahya Gediz'de sahnedeydi. Konserde "Depresyondayım" şarkısına "Can evimde bungunluk var, göynüm gıpraşmıyor" diyerek şiveyle giriş yapınca Gedizliler'i güldürdü. İlk kez gittiği Gediz'de gündüz köyleri gezen Göksel, kadınlarla sohbet edip yöre halkının kahvaltı sofralarına konuk oldu.



        DUYGUSAL YİYİCİ!
        Çıkardığı 'Abidin' şarkısına çektiği klipteki görüntüleri yüzünden eleştirilen Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Klibindeki elleriyle yediği çikolata sonrası eleştiri oklarına maruz kalan Samyeli, "Benim çikolata yememde ne varmış? Canım sıkıldığı zaman özellikle daha çok yemek yiyorum. Duygusal yiyicilik diye bir şey var!" dedi. Aydın HAMZA



            HEYECAN DORUKTA
            ATV ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan, Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak. Yayınlanan tanıtımın ardından Aldatmak, kısa sürede büyük merak uyandırdı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimler yer alıyor.



            YENİ HAYAT
            Aradığı aşkı Berkin Gökbudak'ta bulan Aslı Enver, yeni ilişkisiyle adeta bambaşka biri olup çıktı. Şimdilerde yeni dizisinin çekimleri için İzmir'de olan ve çekimlerden fırsat bulunca denize açılan güzel oyuncu, aşkının objektifine böyle poz verdi. Bu arada Aslı Enver'in yakın çevresi, 2023 ilkbaharı veya yazında ilişkinin nikah masasına taşınacağına kesin gözüyle bakıyor.



            MASAL BİTTİ Mİ?
            2009'dan beri süren evlilikleriyle "rüya çift" olarak adlandırılan Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin boşanacağı haberleri, gündem yarattı. ABD basınına göre; ailesine daha çok zaman ayırmak için Amerikan futbolu kariyerine nokta koyacağını açıklayan Brady, son anda bu kararından vazgeçti. Bunun üzerine eski top model, Tom Brady ile büyük bir kavga edip Florida'daki malikanelerini terk etti.



                TAN KOROSU
                Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserlerinin 2022 sezonundaki 10. konseri için önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeydi. Konserlerin hepsinde olduğu gibi bu konserin de biletleri bir hafta önce tükendi. 2.5 sahnede kalan ünlü sanatçı, şarkılarını Harbiye korosu ile birlikte söyledi.



                FERİDE SÜRPRİZİ
                Genç arkıcı Feride Hilal Akın'ın söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi "Soygun", yayında. Şarkının klibinde 3 ayrı karakterde karşımıza çıkan Akın, oyun severlere gönderme yapıyor. Klipte her hikaye yeni karakterlerin seçimiyle başlıyor, yapılan bir soygun sonrası olan kovalamayı ve ihaneti konu alıyor.



                ANLAMLI BULUŞMA
                Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü model Tülin Şahin, önceki gün Danimarkalı parlamenter Ida Auken ile buluştu. Tülin Şahin, bir dönem Çevre Bakanı olarak da görev olan Auken'le yaptığı kahvaltı sırasında kendisinden iklim kriziyle ilgili bilgiler aldı.

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                Emekliliğe prim çözümü
                Haberler Saklambaç Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e olay yaratacak sözler
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