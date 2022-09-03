Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e olay yaratacak sözler

Survivor yarışmasından sonra şarkıcılığa soyunan ve şimdilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder aşkıyla gündemde olan Aleyna Kalaycıoğlu, şöhret olur olmaz ilk iş polemiğe başladı. Geçtiğimiz günlerde Youtube'daki bir programa katılan genç şarkıcı, ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i kızdıracak sözler sarf etti. Her kavgalarından sonra birbirlerini Instagram'dan silen güzel oyuncu ve sporcu aşkını diline dolayan Aleyna Kalaycıoğlu, şu sözleri sarf etti: "En ufak kavgada birbirini sosyal medyadan silmeyi çok ergence ve toksik buluyorum. Bence Eda Ece ve Buğrahan Tuncer toksik bir çift."
UFAK TEFEK BİR KIZIM
Son dönemin en popüler isimlerinden İlayda Alişan, bir dergiye verdiği röportajda kendisini şöyle anlatttı: "26 yaşında, oyunculukla uğraşan, "kendinin" en iyisi olmaya çalışan, ufak tefek bir kızım. Hayatı ve insan sevmeyi, sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı "anlamayı" çok severim."
NE VETOSU!
Sosyetik işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla yaz başından beri aşk yaşayan Şevval Şahin, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Kazancıoğlu'nun ailesinin kendisini istemediğine dair haberler çıkan güzel model, bu iddialar karşısında "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Murat'ın ailesiyle de tanıştım. İlişkimiz de süper, dört dörtlük ilerliyor" dedi. Aydın HAMZA