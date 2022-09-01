Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi! | Saklambaç haberleri

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda yakın dostu olan ünlü Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz veren 41 yaşındaki yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı. Stylıng'ını Selin Bursalıoğlu'nun yaptığı çekimler, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan D Maris Bay'de gerçekleşti. 10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarla poz verdi.
DENİZ KIZI
Selin Şekerci, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için geçtiğimiz günlerde Çeşme'deydi. Denizde birbirinden çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, ortaya çıkan kareleriyle profesyonel modellere taş çıkardı. Selin Şekerci'ye çekimlerde kendisi gibi oyuncu İsmail Ege Şaşmaz da eşlik etti.
SERENAY FARKI
Şimdilerde Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta olan Serenay Sarıkaya, bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Umut Evirgen'in işleri nedeniyle İstanbul'a dönmesine rağmen Mikanos'ta kiraladıkları evde kalmaya devam eden güzel oyuncu, bir kız arkadaşına verdiği bu pozlarla Instagram'ı yakıp geçti.