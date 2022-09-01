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    Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi! | Saklambaç haberleri

    Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimi için Türkiye'ye geldi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Eylül Saklambaç habereleri...

    Kapakta dünya starı

    Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda yakın dostu olan ünlü Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz veren 41 yaşındaki yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı. Stylıng'ını Selin Bursalıoğlu'nun yaptığı çekimler, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan D Maris Bay'de gerçekleşti. 10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarla poz verdi.



    DENİZ KIZI
    Selin Şekerci, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için geçtiğimiz günlerde Çeşme'deydi. Denizde birbirinden çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, ortaya çıkan kareleriyle profesyonel modellere taş çıkardı. Selin Şekerci'ye çekimlerde kendisi gibi oyuncu İsmail Ege Şaşmaz da eşlik etti.



    SERENAY FARKI
    Şimdilerde Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta olan Serenay Sarıkaya, bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Umut Evirgen'in işleri nedeniyle İstanbul'a dönmesine rağmen Mikanos'ta kiraladıkları evde kalmaya devam eden güzel oyuncu, bir kız arkadaşına verdiği bu pozlarla Instagram'ı yakıp geçti.



        ROL ÇALDI
        Gülcan Arslan, önceki gün arabayla yolculuk esnasında çekilen bu karesini paylaştı. Köpeği kucağındayken çektiği selfie'sini Instagram'da paylaşan güzel oyuncuya, takipçilerinden "Can dostunun sevimliliği, senin güzelliğini gölgede bırakmış" yorumları yağdı.



        ADINI ANMADI
        Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la evliliğinin kıyısından dönen Nesrin Cevadzade, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hızla aracına yönelen oyuncu, Alkan'la alakalı soruları duymazdan gelip aracına binerek uzaklaştı. Güzel oyuncunun eski aşkının ismini duymasıyla yaşadığı gerginlik de yüzüne böyle yansıdı. (Aydın HAMZA)



        BODRUM SULTANI
        Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, önceki akşam kardeşi Nazan Şoray ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden Şoray Kardeşler, büyük ilgi gördü. Özellikle Türkan Şoray hayranları mekanın kapısında kuyruk oluşturup usta sanatçıyla fotoğraf çektirmek için yarıştı.



            TRAFİĞE ÇÖZÜM
            Ünlü oyuncu Mert Öcal, önceki gün Amaya İstanbul'da görüntülendi. Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sude Buse ile mutlu bir birlikteliği olan Öcal, trafik sorununu motor ile çözdüğünü söyledi. Bebek'te oturan Mert Öcal, "Motor alarak hem Bebek trafiğinden hem de park sorunundan kurtuldum" dedi.



            SINIRSIZ BAŞARI
            ATV'nin efsaneler arasına giren dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selin Genç, İspanyol'ların en çok okunan dergisi Semana'ya röportaj verdi. Derginin yayınlanmasıyla binlerce mesaj alan Selin, "Geçtiğimiz yıl Lübnan, bu sene İspanya... İsmimi ve ülkemin adını sınırları aşarak ulaşması gurur verici" dedi.



            YILDIZLI KINA
            ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın başrol oyuncularından Berk Oktay, önceki akşam kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile İzmir'de düğün konseptli kına gecesi yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken Yıldız'ın 3 farklı kıyafet giydiği gecede, yakışıklı damat Berk de davul çalarak eğlenceye renk kattı. (Ercan AKGÜN)



                ZEYNEP REKORU
                Zeynep Bastık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda memleketi İzmir'de sahne aldı. İzmir Kültür Park Meydanı'nda son 25 senenin seyirci rekorunu kıran Bastık'ı tam 25 bin kişi izledi. "Büyüdüğüm şehirde konser vermek inanılmaz bir duygu" diyen ünlü popçu, büyük alkış aldı.



                CANIM VANTİLATÖR
                İrem Derici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sahne aldı. Aşırı sıcak nedeniyle sahnede zor anlar yaşayan ünlü popçu, bir ara vantilatörün yanına gidip serinlemeye çalıştı. İrem Derici, bu sırada çekilmiş fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşıp espriyi patlattı: "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım."



                BENGÜ'YE TATLI VOKAL
                Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne aldı. Güzel şarkıcı, "Kızım Zeynep de bu akşam beni ilk kez izleyecek o yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Konser sırasında kızı Zeynep'i sahneye alan Bengü, Onuncu Yıl Marşı'nı beraber söyleyerek unutulmaz bir an yaşadı.



                    KİRAZLI'YI 'SALLA'DI
                    Atiye, Kirazlı Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sahne aldı. 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserinde, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yaptı. Atiye, 'Salla' isimli şarkısıyla herkesi coşturdu.

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                    Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi! | Saklambaç haberleri
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