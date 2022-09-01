Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurtdışına açılıyor

Temmuz'da Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den radikal karar...
Heyecanınla, güzel hikayenle, mücadelenle kal. Hoşça kal" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Temmuz'da Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den radikal karar...
Heyecanınla, güzel hikayenle, mücadelenle kal. Hoşça kal" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Güzel oyuncunun paylaşımından sonra dizinin finali merakla beklenirken Şahin'in yeni planı da belli oldu.
Konuşulanlara göre Ebru Şahin, NBA'deki Cleveland Cavaliers forması giyen eşi Cedi Osman'ın yanına ABD'ye gidecek.
Bu arada Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın New York'tan da ev bakacağı konuşulanlar arasında...