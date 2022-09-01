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    Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurtdışına açılıyor

    Ebru Şahin’in planı belli oldu. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu NBA’de forma giyen eşi Cedi Osman’la beraber ABD’de alacak. 28 yaşındaki güzel, burada İngilizce ve oyunculuk eğitimleri alacak.

    Şahin uçuyor

    Temmuz'da Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den radikal karar...



    Güzel oyuncu, büyük beğeniyle izlenen atv'nin "Destan" dizisi için "Sen hep hatırlamak istediğim gibi kal Akkız...



    Heyecanınla, güzel hikayenle, mücadelenle kal. Hoşça kal" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



        Güzel oyuncunun paylaşımından sonra dizinin finali merakla beklenirken Şahin'in yeni planı da belli oldu.



        Konuşulanlara göre Ebru Şahin, NBA'deki Cleveland Cavaliers forması giyen eşi Cedi Osman'ın yanına ABD'ye gidecek.



        NEW YORK'TAN EV BAKACAK
        Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlayacağı için yakında Cleveland'a gidecek olan güzel oyuncu, bir süre ABD'de kalıp burada İngilizce ve oyunculuk üzerine eğitimler alacak.
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            Haberler Saklambaç Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurtdışına açılıyor
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