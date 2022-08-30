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    Balıkesir'de konser veren Hadise, güzelliğiyle göz kamaştırdı |Saklambaç haberleri

    Önceki akşam Balıkesir'de konser veren Hadise güzelliğiyle büyüledi. Sahneye Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle çıkan ünlü popçu büyük çoşkuya neden oldu. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ağustos Saklambaç haberleri...

    Hadise şov

    Önceki akşam Balıkesir'de konser veren Hadise, büyüledi. Sahneye Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle çıkan ünlü popçu, 25 binden fazla kişinin izlediği konserde, büyük coşku yaşattı.



    HANDE REKORU
    Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener "İyi Ya" adını verdiği konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Bodrum ve ardından Çeşme'de sahneye çıktı. Mayıs–Ağustos aylarında tam 37 konser veren ünlü şarkıcı, ikonik sahne tarzıyla da farkını ortaya koydu.



    HASSAS ÇAĞRI
    Bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Pınarhisar Gençlik Festivali'nin açılışını Betül Demir yaptı. Performansının finalinde etkinlik alanını dolduranlara Kades ile ilgili bilgi veren Demir, ''Bence tüm kadınların cep telefonunda bulunması gereken bir uygulama" dedi.



        MİNİK VOKAL
        Derya Uluğ, önceki akşam Çankırı'da sahne aldı. Güzel sanatçı, neon yeşil takımı ve takılarıyla çok şıktı. Konser sırasında alandaki bebeği fark eden Uluğ, minik misafirini sahnede kucağına alarak ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.



        SEVGİ SELİ
        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde önceki gece sahne alan İrem Derici, sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturarak yine unutulmaz bir geceye imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle araç girişleri belirli sürelerle kısıtlanan konserde sevgi seline tutulan Derici, göz doldurdu.



        LEZZETE FRANSIZ KALMADI
        Birkaç gündür İstanbul'da olan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardıeu, önceki gece de Cihangir'deki bir balıkçıdaydı. Menüdeki ahtapot, jumbo karides ızgara, ızgara balık ve salatadan tüketen ünlü yıldız, mekanın müdürü ve garsonlarını çağırarak yemeklerin lezzetlerinden dolayı teşekkür etti. Yemek sonrası mekandan çıkan oyuncu flaşların patlaması ile bir anda şaşırıp basın mensuplarına sert bir bakış attı. Kilo aldığı gözlenen oyuncu, aracıyla oteline geçti. Doğan SAVAŞ



            ŞIKLIK SİMGESİ
            Turkcell Vadi, önceki akşam biletleri günler öncesinden tükenen Simge'yi ağırladı. Tuvana Büyükçınar tasarım- lı elbisesi ile ışık saçan şarkıcı, "Çok güzel bir yaz akşamında sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki geldiniz" dedi. Simge'nin ikinci bölümde akustik ve arabesk şarkılardan oluşan repertuvarı alkış aldı.

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            Haberler Saklambaç Balıkesir'de konser veren Hadise, güzelliğiyle göz kamaştırdı |Saklambaç haberleri
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