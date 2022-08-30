Balıkesir'de konser veren Hadise, güzelliğiyle göz kamaştırdı |Saklambaç haberleri





LEZZETE FRANSIZ KALMADI

Birkaç gündür İstanbul'da olan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardıeu, önceki gece de Cihangir'deki bir balıkçıdaydı. Menüdeki ahtapot, jumbo karides ızgara, ızgara balık ve salatadan tüketen ünlü yıldız, mekanın müdürü ve garsonlarını çağırarak yemeklerin lezzetlerinden dolayı teşekkür etti. Yemek sonrası mekandan çıkan oyuncu flaşların patlaması ile bir anda şaşırıp basın mensuplarına sert bir bakış attı. Kilo aldığı gözlenen oyuncu, aracıyla oteline geçti. Doğan SAVAŞ