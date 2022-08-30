Balıkesir'de konser veren Hadise, güzelliğiyle göz kamaştırdı |Saklambaç haberleri

Önceki akşam Balıkesir'de konser veren Hadise, büyüledi. Sahneye Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle çıkan ünlü popçu, 25 binden fazla kişinin izlediği konserde, büyük coşku yaşattı.
HANDE REKORU
Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener "İyi Ya" adını verdiği konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Bodrum ve ardından Çeşme'de sahneye çıktı. Mayıs–Ağustos aylarında tam 37 konser veren ünlü şarkıcı, ikonik sahne tarzıyla da farkını ortaya koydu.
HASSAS ÇAĞRI
Bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Pınarhisar Gençlik Festivali'nin açılışını Betül Demir yaptı. Performansının finalinde etkinlik alanını dolduranlara Kades ile ilgili bilgi veren Demir, ''Bence tüm kadınların cep telefonunda bulunması gereken bir uygulama" dedi.