Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'e hayranından büyük jest

ATV'nin unutulmaz dizileri arasına giren Hercai ile yakaladığı şöhreti "Destan" dizisiyle de Türkiye sınırlarını aşan Ebru Şahin'in 1 Temmuz'da basketbolcu Cedi Osman ile yaptığı evlilik gündem olmuştu. Sadece Türkiye'de değil birçok yabancı ülkede de ses getiren Makedonya'daki tören, güzel oyuncunun bir hayranına da ilham verdi.







SİPARİŞ REKORU

Ebru Şahin'in Ohrid Gölü üzerinde gerçekleşen törende tercih ettiği gelinlik ile şapkasını birebir tasarlayan güzel oyuncunun hayranı, Şahin'in bez bebeklerini satışa sundu. Ünlü oyuncunun dünyanın dört bir yanındaki hayranları da bez bebeklerden isteyerek sipariş rekoru kırdı.

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