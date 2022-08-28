25 Ağustos’ta Bodrum’da feci bir kaza atlatan İbrahim Tatlıses hislerini anlattı





'FİLMLERDEKİ GİBİYDİ'

"Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum ve demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Allah melek gönderdi; dedi ki, 'Onların önünde kaya ol'. Kayaya çarpıp durduk."

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