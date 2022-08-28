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    25 Ağustos’ta Bodrum’da feci bir kaza atlatan İbrahim Tatlıses hislerini anlattı

    25 Ağustos’ta Bodrum’da feci bir kaza atlatan İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamı sahnedeydi. Önceki akşam da Çeşme’de iki ayağı alçıda konser veren İmparator, “Allah bana kıyak geçti. Melek gönderdi; önümde kaya oldu. Ona çarpıp durduk” dedi.

    Kaya gibi sağlam

    Bodrum'da 25 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamı sahneye çıkmıştı. Durmak bilmeyen 70 yaşındaki İmparator, önceki akşam da iki ayağındaki alçılara rağmen Çeşme'de sevenleriyle buluştu. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. Kaza sonrası hislerini paylaşan İmparator, şöyle dedi:



    'FİLMLERDEKİ GİBİYDİ'
    "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum ve demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Allah melek gönderdi; dedi ki, 'Onların önünde kaya ol'. Kayaya çarpıp durduk."

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    Haberler Saklambaç 25 Ağustos’ta Bodrum’da feci bir kaza atlatan İbrahim Tatlıses hislerini anlattı
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