Ölümden dönen İbrahim Tatlıses sahneye koştu! "Beni izlemeye gelecek olanlara saygısızlık etmem"

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne alacağı mekâna provaya giderken trafik kazası geçirdi. İçerisinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Tatlıses, şarampole yuvarlanan araçtan büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ölümden dönen ve hemen hastaneye kaldırılan Tatlıses ve yanındakilere doktorlar müdahalede bulundu. Trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar oluşan ünlü sanatçıya, tedavisinin ardından dinlenmesi gerektiği söylendi.
SAHNEYE ÇIKACAĞIM
Ancak İmparator, "Böyle bir durumu asla kabul etmem. Beni izlemeye gelecek olanlara saygısızlık etmem. Bu halde olsam da sahnede olacağım" dedi. Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Ünlü türkücüye çocukları Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses eşlik etti.
CANLARIM BENİM
Bir süredir küs olan Çıtak ve İdo, babaları Tatlıses'in aracılığıyla barıştı. Dün akşam düet yapan ikili, izleyenlerden tam not aldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ise 'Allah sizden razı olsun. Canlarım benim' sözleriyle çocuklarına teşekkür etti. Bu anlar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.