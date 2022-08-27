Ölümden dönen İbrahim Tatlıses sahneye koştu! "Beni izlemeye gelecek olanlara saygısızlık etmem"

CANLARIM BENİM

Bir süredir küs olan Çıtak ve İdo, babaları Tatlıses'in aracılığıyla barıştı. Dün akşam düet yapan ikili, izleyenlerden tam not aldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ise 'Allah sizden razı olsun. Canlarım benim' sözleriyle çocuklarına teşekkür etti. Bu anlar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.