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    Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu

    Fatma Topbaş, önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı. İşte haberin devamı ve 27 Ağustos 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Evleniyor!

    Makyajsız ve sade haliyle objektiflere yansıyan Fatma Topbaş, yeni bir tiyatro oyununa hazırlandığını dile getirdi. Proje hakkında detay vermekten kaçınan güzel oyuncu, bu yıl bitmeden evleneceklerini de belirterek, "Tarihimiz şuan net ama sürpriz olsun biraz. İstanbul'da gerçekleşecek düğünümüz o yüzden hazırlık aşamasındayız" dedi.

    'KARIŞ KARIŞ DOLAŞTIM'
    Şarkıcı Göksel önceki akşam Cihangir sokaklarında arkadaşları ile dolaşırken görüntülendi. Göksel hanım yıllar sonra Cihangir'de olmak nasıl bir duygu sorusuna? "Çok özledim saatlerdir karış karış sokaklarını geziyorum tarif edilmez duygular yaşıyorum Sizide karşımda görünce şaşkınlığımı gizleyemedim" dedi. Göksel hanım yeni bir çalışma "Single var mı" sorusuna ise net cevap verdi: Konserim çok kafamı kaşıyacak vaktim yok."

    BABA SÜRPRİZ
    İlker Kaleli ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Covid-19 nedeniyle mola verdiği konserlerine yeniden başladı. Sıla geçtiğimiz günlerde Ege turuna Didim konseriyle devam etti.

        Konser öncesi prova yapan Sıla, prova sırasında kendisini ziyarete gelen babasını sosyal medya hesabından paylaştı.

        ANNEME YENİ GELİN
        Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Birkaç gün önce annesinin evine yerleşen başarılı oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek, espri yaptı.

        CEVAHİR DE ŞOK OLDU
        Başarılı iş insanı Murat Cevahir geride bıraktığımız gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Bodrum tatilinde bir kebapçıya giden ve yüksek fiyat gelince şaşırdığını söyleyen Murat Cevahir; "Yakın arkadaşlarımla gittiğim yerde hesap hayli yüksek gelince şok oldum" dedi.

            ŞAŞIRTAN İLGİ
            Son dönemin en başarılı isimlerinden olan güzel oyuncu Pınar Deniz, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Deniz, bir hayli mutlu oldu.

            ÇOK GÜZEL BİR İŞ OLACAK
            Oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaş grubuyla yemekte olan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dizi projesi ile anlaştığını söyleyen oyuncu, ''Çok güzel bir iş olacak" dedi.

            EL ELE DİŞÇİYE
            Uzun bir süredir birlikte görülmeyen oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken Nişantaşı'nda el ele objektiflere takıldı. Sangu'nun, uzun süredir birlikte olduğu Yunus Özdiken ile olan beraberliği evliliğe de göz kırpıyor. Nişantaşı sokaklarında sevgililerin rahat tavırları dikkat çekti. Koruyucu maske takmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine "Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık. Başka bir zaman konuşalım. Çünkü dişçiye acilg itmem gerekiyor" diyerek hızlı adımlarla diş randevusuna yetişmeye çalıştı. Sangu, kendisiyle selfie yapmak isteyen hayranlarını ise kırmadı.

                BAŞ BAŞA YEMEK
                Eski manken Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman baş başa yemekteydi. Sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şener, fotoğrafın altına "kalp" emojiside koydu. Şener'in fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

                ABİDİN'LE YAZA VEDA
                Defne Samyeli, "Abidin" şarkısıyla yaza veda edecek. Samyeli, yeni şarkısıyla ilgili "Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım' diyenleri dansa davet ediyorum. Bizi müzik kurtaracak" dedi. Samyeli, klibinde krem çikolata ve kızarmış tavuk yediği için gelen eleştirilere, güldü geçti. 50 yaşındaki Defne Samyeli, güzelliği ve fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

                DOSTLAR ÇEŞME'DE BULUŞTU
                Oyuncu Metin Yıldız ile eşi Ceylan Yıldız, balayı için Çeşme'yi seçti. Gündüz beach keyfi yapan çift, akşam yemeği için ise yakın dostu iş insanı Muhammed Gömük'ün misafiri oldu. Ayayorgi koyundaki bir restoranda yemek yiyen Yıldız ve Gömük, koyu sohbetin ardından objektiflere poz verdi.
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                Haberler Saklambaç Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu
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