Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu

EL ELE DİŞÇİYE

Uzun bir süredir birlikte görülmeyen oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken Nişantaşı'nda el ele objektiflere takıldı. Sangu'nun, uzun süredir birlikte olduğu Yunus Özdiken ile olan beraberliği evliliğe de göz kırpıyor. Nişantaşı sokaklarında sevgililerin rahat tavırları dikkat çekti. Koruyucu maske takmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine "Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık. Başka bir zaman konuşalım. Çünkü dişçiye acilg itmem gerekiyor" diyerek hızlı adımlarla diş randevusuna yetişmeye çalıştı. Sangu, kendisiyle selfie yapmak isteyen hayranlarını ise kırmadı.