Fatma Topbaş evleniyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu

Makyajsız ve sade haliyle objektiflere yansıyan Fatma Topbaş, yeni bir tiyatro oyununa hazırlandığını dile getirdi. Proje hakkında detay vermekten kaçınan güzel oyuncu, bu yıl bitmeden evleneceklerini de belirterek, "Tarihimiz şuan net ama sürpriz olsun biraz. İstanbul'da gerçekleşecek düğünümüz o yüzden hazırlık aşamasındayız" dedi.
'KARIŞ KARIŞ DOLAŞTIM'
Şarkıcı Göksel önceki akşam Cihangir sokaklarında arkadaşları ile dolaşırken görüntülendi. Göksel hanım yıllar sonra Cihangir'de olmak nasıl bir duygu sorusuna? "Çok özledim saatlerdir karış karış sokaklarını geziyorum tarif edilmez duygular yaşıyorum Sizide karşımda görünce şaşkınlığımı gizleyemedim" dedi. Göksel hanım yeni bir çalışma "Single var mı" sorusuna ise net cevap verdi: Konserim çok kafamı kaşıyacak vaktim yok."
BABA SÜRPRİZ
İlker Kaleli ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Covid-19 nedeniyle mola verdiği konserlerine yeniden başladı. Sıla geçtiğimiz günlerde Ege turuna Didim konseriyle devam etti.