Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! "Vatana, millete hayırlı evlat olsun"

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de görkemli bir düğün yapıp, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 2019'da oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak. Doğum için gün sayan ikili, mutlu haberi önceki gün aileleriyle paylaştı. Bir erkek çocukları bulunan ikilinin, geçtiğimiz haftalarda kız bebek istedikleri iddia edilmişti.

ATV'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran efsane dizi 'Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, "Kız mı erkek mi olsun? modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı. Çiftin Karan'ın kardeşine isim konusunda ailelerinden destek aldığı öğrenildi.

Ekranların sevilen oyuncuları Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, birçok projedeki başarılarıyla yurt dışında da ün kazandı.