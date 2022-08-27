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    31 yıl sonra büyük heyecan! İzel-Çelik-Ercan üçlüsünden muhteşem dönüş

    Türk pop müziğinin efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da, 31 yıl sonra sahnelere muhteşem bir konserle döndü. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde 3 gün üst üste sahneye çıkmaya hazırlanan İzel-Çelik-Ercan, gazetecilerle bir araya geldi.

    Muhteşem dönüş!

    Yıllar sonra birlikte sahneye çıkmanın heyecanın yaşayan grup üyelerinden Çelik, "Söylemek istediklerimizi önceden çalıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk" dedi. Ercan, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Yıllar sonra gelen bu güzel tepkilere karşılık verebilmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Yıllardır birlikte sahneye çıkmadık, bu akşam ilk olacak." sözleriyle geceyi yorumlarken İzel, noktayı koydu: Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız. Ben, bizi çok seviyorum."

    Yaklaşık 3 saat sahnede kalan İzel- Çelik- Ercan'ın başarılı performansı, seyirciden tam not aldı.

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    Haberler Saklambaç 31 yıl sonra büyük heyecan! İzel-Çelik-Ercan üçlüsünden muhteşem dönüş
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