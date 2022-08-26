Olayların kadını efsane mankeni Irina Fedotova Bodrum'da | Saklambaç haberleri





SAĞANAK VIZ GELDİ

Ajda Pekkan, önceki akşam yoğun istek üzerine üçüncü kez Kuruçeşme'de dinleyicisiyle buluştu. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Pekkan, ünlü modacı Burcu Sedef imzalı göğüs kısmı siyah, tül ve taşlardan oluşan şık bir elbiseyle sahneye çıktı. Birden bastıran yağmur bile ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı durduramadı. Olumsuz hava koşullarına rağmen sahneden inmeyen Süperstar, onu yalnız bırakmayan dinleyicilerine "Yağmura rağmen burada olmanız benim için inanılmaz güzel... İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.