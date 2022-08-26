Olayların kadını efsane mankeni Irina Fedotova Bodrum'da | Saklambaç haberleri

Bir dönemin efsane mankeni Irina Fedotova, önceki gün tatil için geldiği Bodrum'da görüntülendi. İngiltere'de yaşayan ve oğlu ile tatile gelen Rus model, gün boyunca denizden çıkmadı. Bu arada Irina Fedotova, geçtiğimiz yıl İngiltere'ye birbirine katmıştı. Alkollü bir şekilde polislere saldıran ünlü modelin ülkedeki tüm gece kulübü ve barlara girişi yasaklandı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
EŞİ YAZDI ZİYNET SÖYLEDİ
Ziynet Sali, söz ve müziğine eşi Erkan Erzurumlu'nun imza attığı şarkısı 'Aşk Nerede?'yi beğeniye sundu. "Siz aşkı buldunuz, bulamayanlara bir mesajınız var mı?" sorusuna Sali, "Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi. Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli" dedi.
BARBİE BEBEK
Derya Uluğ, sezonun son Çeşme konserini önceki gün Alaçatı'da verdi. Giydiği pembe kostümüyle Barbie Bebek'i andıran ünlü popçu, sesi kadar güzelliğiyle de tam not aldı. Uluğ, "Önümüzdeki seneye umarım yeniden Çeşme gecelerinde görüşürüz" diyerek sevenleriyle vedalaştı.
(Ercan AKGÜN)