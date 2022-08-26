Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Olayların kadını efsane mankeni Irina Fedotova Bodrum'da | Saklambaç haberleri

    Geçtiğimiz yıl İngiltere'yi birbirne katan olayların kadını Irina Fedotova Bodrum'da görüntülendi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Olayların kadını Bodrum’da

    Bir dönemin efsane mankeni Irina Fedotova, önceki gün tatil için geldiği Bodrum'da görüntülendi. İngiltere'de yaşayan ve oğlu ile tatile gelen Rus model, gün boyunca denizden çıkmadı. Bu arada Irina Fedotova, geçtiğimiz yıl İngiltere'ye birbirine katmıştı. Alkollü bir şekilde polislere saldıran ünlü modelin ülkedeki tüm gece kulübü ve barlara girişi yasaklandı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



    EŞİ YAZDI ZİYNET SÖYLEDİ
    Ziynet Sali, söz ve müziğine eşi Erkan Erzurumlu'nun imza attığı şarkısı 'Aşk Nerede?'yi beğeniye sundu. "Siz aşkı buldunuz, bulamayanlara bir mesajınız var mı?" sorusuna Sali, "Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi. Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli" dedi.



    BARBİE BEBEK
    Derya Uluğ, sezonun son Çeşme konserini önceki gün Alaçatı'da verdi. Giydiği pembe kostümüyle Barbie Bebek'i andıran ünlü popçu, sesi kadar güzelliğiyle de tam not aldı. Uluğ, "Önümüzdeki seneye umarım yeniden Çeşme gecelerinde görüşürüz" diyerek sevenleriyle vedalaştı.
    (Ercan AKGÜN)



        YILDIZLI KUTLAMA
        Bodrum'daki tatiline devam eden güzel sunucu Özlem Yıldız, yeni yaşına önceki gün konakladığı otelde girdi. Yıldız'a otel personeli tarafından çalgı ve davulla birlikte pastayla doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı oğlu Demir ile kesen Yıldız, son derece mutlu oldu.



        GÜLDÜREN POZ
        Nur Fettahoğlu, önceki gün kızı Elisa Güzin Veziroğlu'yla birlikte görüntülendi. Kızıyla bir alışveriş merkezinde baş başa vakit geçiren güzel oyuncu, Elisa'nın fotoğraf çekileceği sırada basın mensuplarına karşı verdiği poz karşısında kahkaha attı.



        HAYATI FİLM OLUYOR
        Milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünden yola çıkan sinema filmi için ön hazırlık başladı! Senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak'ın kaleme aldığı film; Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' diyen milyonlarla buluşmalarını ve seyircisine, oğluna, eşine vedasını anlatacak. 2023'ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanan projede ünlü ismi kimin oynayacağı ise henüz kesinleşmedi.



            SAĞANAK VIZ GELDİ
            Ajda Pekkan, önceki akşam yoğun istek üzerine üçüncü kez Kuruçeşme'de dinleyicisiyle buluştu. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Pekkan, ünlü modacı Burcu Sedef imzalı göğüs kısmı siyah, tül ve taşlardan oluşan şık bir elbiseyle sahneye çıktı. Birden bastıran yağmur bile ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı durduramadı. Olumsuz hava koşullarına rağmen sahneden inmeyen Süperstar, onu yalnız bırakmayan dinleyicilerine "Yağmura rağmen burada olmanız benim için inanılmaz güzel... İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.



            TAKDİR TOPLADI
            Hatice Şendil, önceki gün Etiler'de aracı içinde görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören Şendil, camı yarım açarak muhabirlere selam verdi. Yaz tatilinin çok iyi geçtiğini söyleyen güzel oyuncu "Kusura bakmayın. Can yanımda, Daha sonra konuşuruz" demekle yetinirken nezaketiyle de takdir topladı. (Doğan SAVAŞ)



            GÜZEL SÜRPRİZ
            Bir süredir ekranlardan uzak kalan Azra Akın, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki gibi gazetecileri gülen yüzüyle selamlayan güzel oyuncu, yeni projeleri sorulunca "Gelen birçok teklif var; yakında güzel sürprizler olabilir" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            PKK’dan kaçan terörist Lavrion kampını doğruladı
            Haberler Saklambaç Olayların kadını efsane mankeni Irina Fedotova Bodrum'da | Saklambaç haberleri
                SON DAKİKA