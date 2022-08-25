Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!





YIL SONUNA DEK 85 MİLYON TL

Sunuculuk için de yıllık 500 bin Sterlin yani yaklaşık 10 milyon 600 bin TL'ye imza atmak üzere olan Ekin Su, İngiltere'deki Daily Mail gazetesinin iddiasına göre de yıl sonuna kadar servet kazanacak.