Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!

4 ay önce İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programında yer alan güzel oyuncu ve fenomen, programdaki eşi Davide Sanclimenti ile ülkede reyting rekorları kıran yarışmayı kazandı.
4 ay önce İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programında yer alan güzel oyuncu ve fenomen, programdaki eşi Davide Sanclimenti ile ülkede reyting rekorları kıran yarışmayı kazandı.
İngiltere'deki bir moda markasıyla yaptığı reklam anlaşmasından 1 milyon Sterlin yani yaklaşık 21 milyon 300 bin TL'yi cebine koyan Türk güzel, bir TV programından da teklif aldı.
YIL SONUNA DEK 85 MİLYON TL
Sunuculuk için de yıllık 500 bin Sterlin yani yaklaşık 10 milyon 600 bin TL'ye imza atmak üzere olan Ekin Su, İngiltere'deki Daily Mail gazetesinin iddiasına göre de yıl sonuna kadar servet kazanacak.
Gazeteye göre Ekin Su, bu yılın sonuna kadar toplam 4 milyon Sterlin'lik yani yaklaşık 85 milyon TL'lik anlaşmalar yapacak.
Bu arada İngiltere'deki küçük yıllarından itibaren ekonomik sıkıntılar çeken Türk güzel, eğitim masraflarını karşılamak için garsonluk, modellik ve oyunculuk yapmıştı.