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    Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!

    İngiltere’de reyting rekorları kıran “Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanıp 50 bin sterlin ödül alan Ekin Su Cülcüloğlu, ülke gündemine yerleşti. Yarışma tarihinin en sevilen ismi olan Türk güzeli, şimdiden milyonlarca sterlinlik anlaşmalar imzaladı.

    Para su gibi akıyor!

    İngiltere'de doğup büyüyen Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu, bir anda ülke gündemine yerleşti.



    4 ay önce İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programında yer alan güzel oyuncu ve fenomen, programdaki eşi Davide Sanclimenti ile ülkede reyting rekorları kıran yarışmayı kazandı.



    Şampiyonluk ödülü olarak 25 bin Sterlin yani yaklaşık 530 bin TL alan Ekin Su, İngiliz basınına göre de yarışma tarihinin en sevilen ismi oldu.



        İngiltere'deki bir moda markasıyla yaptığı reklam anlaşmasından 1 milyon Sterlin yani yaklaşık 21 milyon 300 bin TL'yi cebine koyan Türk güzel, bir TV programından da teklif aldı.



        YIL SONUNA DEK 85 MİLYON TL
        Sunuculuk için de yıllık 500 bin Sterlin yani yaklaşık 10 milyon 600 bin TL'ye imza atmak üzere olan Ekin Su, İngiltere'deki Daily Mail gazetesinin iddiasına göre de yıl sonuna kadar servet kazanacak.



        Gazeteye göre Ekin Su, bu yılın sonuna kadar toplam 4 milyon Sterlin'lik yani yaklaşık 85 milyon TL'lik anlaşmalar yapacak.



            Bu arada İngiltere'deki küçük yıllarından itibaren ekonomik sıkıntılar çeken Türk güzel, eğitim masraflarını karşılamak için garsonluk, modellik ve oyunculuk yapmıştı.

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            Haberler Saklambaç “Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!
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