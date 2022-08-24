ATV'nin yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncuları büyük beğeni topladı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak "Bir Küçük Gün Işığı"nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı. atv'nin iddialı dizisi için geri sayım başlarken objektif karşısına geçen oyuncular verdikleri pozlarla beğeni topladı. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.
COSTANZE DİLAN
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği ile sahnelenen "Amadeus"ta, Costanze karakterini yeni sezon itibariyle Dilan Çiçek Deniz sahneye taşıyacak. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla, 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen "Amadeus" kadrosuna katılan güzel oyuncu, yeni rolü gereği büründüğü imajıyla fotoğraf sanatçısı Levent Özdemir'in objektifine Costanze olarak poz verdi.
SINIRSIZ SEVGİ
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim' İspanya'da tüm reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. İspanya'da 'Hermanos' adıyla yayınlanan dizinin başrol oyuncularından olan Cüneyt Mete ise İspanyol basınında gündemden düşmüyor. Bu ay İspanyol basınında en çok konuşulan Türk oyuncu olan Mete'nin ağustos ayında İspanya'nın yüksek tirajlı dergileri 'Diez Minutos', 'Semana' ve 'Telenovela' dergilerinde peş peşe röportajı yayınlandı.