ATV'nin yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncuları büyük beğeni topladı





SÜSLÜ HENRY

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Köpeğini gezintiye çıkaran güzel oyuncu, "Arkadaşın bakımı ve kuaför giderleri benden fazla neredeyse. Biraz süslü kendisi" dedi. Ünlü oyuncu daha önce de Henry için şöyle demişti: "Soğuk havalarda kürklü montunu, yağmurda yağmurluğunu, güneşli havalarda kot veya deri ceket tercih ediyor. Onun da evde dolabı var." (Doğan SAVAŞ)