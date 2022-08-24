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    ATV'nin yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncuları büyük beğeni topladı

    Atv’nin yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın afiş çekiminde oyuncular pozlarıyla beğeni topladı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Nefesler tutuldu

    Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak "Bir Küçük Gün Işığı"nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı. atv'nin iddialı dizisi için geri sayım başlarken objektif karşısına geçen oyuncular verdikleri pozlarla beğeni topladı. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.



    COSTANZE DİLAN
    Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği ile sahnelenen "Amadeus"ta, Costanze karakterini yeni sezon itibariyle Dilan Çiçek Deniz sahneye taşıyacak. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla, 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen "Amadeus" kadrosuna katılan güzel oyuncu, yeni rolü gereği büründüğü imajıyla fotoğraf sanatçısı Levent Özdemir'in objektifine Costanze olarak poz verdi.



    SINIRSIZ SEVGİ
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim' İspanya'da tüm reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. İspanya'da 'Hermanos' adıyla yayınlanan dizinin başrol oyuncularından olan Cüneyt Mete ise İspanyol basınında gündemden düşmüyor. Bu ay İspanyol basınında en çok konuşulan Türk oyuncu olan Mete'nin ağustos ayında İspanya'nın yüksek tirajlı dergileri 'Diez Minutos', 'Semana' ve 'Telenovela' dergilerinde peş peşe röportajı yayınlandı.



        SÜSLÜ HENRY
        Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Köpeğini gezintiye çıkaran güzel oyuncu, "Arkadaşın bakımı ve kuaför giderleri benden fazla neredeyse. Biraz süslü kendisi" dedi. Ünlü oyuncu daha önce de Henry için şöyle demişti: "Soğuk havalarda kürklü montunu, yağmurda yağmurluğunu, güneşli havalarda kot veya deri ceket tercih ediyor. Onun da evde dolabı var." (Doğan SAVAŞ)



        FRED NEŞESİ
        Son dönemin popüler isimlerinden İlayda Alişan, önceki gün köpeğiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı renklendirdi. Fred isimli minik köpeğiyle çimlerde çekilmiş neşeli karelerini 3 milyondan fazla kişinin takip ettiği Instagram sayfasında paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.



        HAVALI YARDIM
        Yakın zamanda bakımevinden köpek sahiplenen Burcu Esmersoy, Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele verdi. Terk edilmiş hayvanlara kalıcı yuvalar bulunması için yürütülen projeye destek veren güzel sunucu, geçtiğimiz gün de "Pati Dostları Buluşması "etkinliğine katıldı. Burcu Esmersoy, davette kısa süre önce sahiplendiği görme engelli köpeği Asya ile poz verdi.



            GERİ SAYIM BAŞLADI
            Merakla beklenen "Filme Gel"in çekimleri Çanakkale'de tamamlandı. Başrollerini Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı komedi filmi, yakında seyirciyle buluşacak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya da ilk kez absürt komediyle sevenlerinin karşısında olacak.



            SERDAR REKORU
            Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bu yıl sekizinci konserini verdi. Her konserinde olduğu gibi şarkıları ve enerjisi ile hayran bırakan Ortaç'ın konser biletleri yine günler öncesinden tükendi. Ünlü sanatçı yoğun istek üzerine 7 Eylül'de yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya gelecek.



            MARİFETLİ NAZ
            Şarkıcı Nez, önceki gün Cihangir'deki bir kafenin duvarlarına kedi resimleri yaparken görüntülendi. "Görüyorsunuz değil mi; on parmağımda on marifet" diyen güzel şarkıcı, ekledi: "Zamanında bunun eğitimini aldım. Çizimlerim çok iyidir. Burası arkadaşımın mekanı ben de buranın duvarlarını boyuyorum." (Doğan SAVAŞ)



                ÖLÜMDEN DÖNDÜ
                Ünlü manken Cansu Taşkın, önceki gün Florya'daydı. "Bir hafta önce Alaçatı'da büyük bir kaza atlattım" diyen Taşkın, ekledi: "Arkadan arabama çarptılar, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yola geçsem kamyonun altında kalacaktım. Ölümden döndüm , travma yaşıyorum hala. Arabamda 200 bin TL'lik masraf çıktı."



                İŞLER YOĞUN
                Tuğba Özay, önceki gün Florya'daki bir AVM'deydi. Dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan Özay, "Çok çalışıyorum. Çektiğimiz sinema filmleri vizyona girecek, yeni şarkım da çıkıyor. Bu aralar işler yoğun" dedi.



                AKVARYUM TURU
                Ünlü sanatçı Lara ile voleybolcu sevgilisi Mehdi Karimi, önceki gün bir AVM'deydi. Sevgilisi ile akvaryumda vatoz balıklarını, anakonda yılanını, penguenleri ve Amazon ormanlarını izleyen çift, objektiflere de böyle poz verdi.



                    UTANGAÇ AŞIKLAR
                    Oyuncu çift Nihal Yalçın ile Berker Güven, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Uzun zamandır sevgili olan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince utangaç tavırlar sergiledi. Yalçın ile Güven, daha önce birçok defa beraber görüntü vermelerine rağmen bu kez aynı kareye girmekten rahatsız oldu. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncuları büyük beğeni topladı
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