Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı





7'DE 7 YAPTI

Simge, önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava'da konser verdi. Geçtiğimiz hafta başı konser maratonuna başlayan her güne bir konser sığdıran güzel şarkıcı, 7'de 7 yaptı. Şimdi ise 28 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konserine hazırlanan Simge, burada yeni şarkısı "Ne Güzel"i de ilk kez sahnede söyleyecek.