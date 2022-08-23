Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı

    Uzun bir süredir Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey, sevgilisiyle alışveriş turundaydı. Ellerinde poşetle görüntülenen Koçibey görüntü vermemek için yüzünü saklamaya çalıştı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Poşet kaçışı!

    Sosyetik Alara Koçibey, önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Eren Morova ile alışveriş turunda görüntülendi. Etiler'de baş başa alışveriş yapan ikili, poşetleri taşımakta zorlandı. İşlerini bitirdikten sonra alışveriş merkezinden çıkan ikili, biraz ileride bulunan araçlarına doğru yürüdü. Bu sırada gazetecileri karşısında gören Alara Koçibey, elinde poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı. (Doğan SAVAŞ)



    GİMS BEREKETİ
    Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Fransız rap sanatçısı Maitre Gims, 24Ağustos Çarşamba günü Bodrum Gümbet'te B1 Clup'ta sezonun en iddialı konserini verecek. Şimdiden Bodrum'a gelmeye başlayan ünlü rapçinin hayranları, bölgedeki otelleri yüzde yüz doldurdu.



    SİYAH KUĞU
    Önceki akşam Kuruçeşme'de Zeynep Bastık rüzgarı esti. Siyah payetli kostümünü kombinlediği dirsek üstü eldivenleri ile zarif ve sofistike bir şıklığa bürünen Bastık'ın "Beğendiniz mi kıyafetimi?" sözleri alkış yağmuruna tutuldu.



        ALKIŞLAR KENAN'A
        Kenan Doğulu, önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Muhteşem sahne performansıyla kendine hayran bırakan Doğulu'ya dinleyiciler dans ederek eşlik etti. Konserinin kapanışını "Susma" ve "Tükendim Ben" şarkılarıyla yapan Doğulu'ya alkışlar dakikalarca dinmedi.



        GÖZLER EBRU'DA
        Oyuncu Ebru Şahin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'la mücadele eden eşi Cedi Osman'a destek olmak için Yunanistan'a gitti. Şahin, güzelliğiyle de Yunan basının yakın markajındaydı. Yunan basını Ebru Şahin'in seyirciler arasında dikkat çeken bir güzellikte olduğunu yazdı.



        7'DE 7 YAPTI
        Simge, önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava'da konser verdi. Geçtiğimiz hafta başı konser maratonuna başlayan her güne bir konser sığdıran güzel şarkıcı, 7'de 7 yaptı. Şimdi ise 28 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konserine hazırlanan Simge, burada yeni şarkısı "Ne Güzel"i de ilk kez sahnede söyleyecek.



            BABA OĞUL BAŞ BAŞA
            ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün bir AVM'de oğluyla görüntülendi. Karan ile birlikte gittiği alışveriş merkezinin içerisinde bulunan eğlence merkezinde görüntülenen başarılı oyuncu, hayranlarından da büyük ilgi gördü.



            TAM GAZ AŞK
            Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman, önceki gün Tarabya'da trafikte görüntülendi. Araç içinde bile el ele olan çift, gazetecilere "Akşam yemeğine çıkmıştık. Şimdi de evimize gidiyoruz. Kolay gelsin" diyerek evlerinin yolunu tuttular. (Doğan SAVAŞ)



            DERİN GECELER
            Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Giyim tarzı ile ilgi odağı olan Talu, basın mensuplarına "İyi geceler" dedikten sonra evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sinekle kesintisiz mücadele
            Haberler Saklambaç Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı
                SON DAKİKA