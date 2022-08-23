Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı

Sosyetik Alara Koçibey, önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Eren Morova ile alışveriş turunda görüntülendi. Etiler'de baş başa alışveriş yapan ikili, poşetleri taşımakta zorlandı. İşlerini bitirdikten sonra alışveriş merkezinden çıkan ikili, biraz ileride bulunan araçlarına doğru yürüdü. Bu sırada gazetecileri karşısında gören Alara Koçibey, elinde poşetlerle görüntü vermek istemeyince yüzünü saklamaya çalıştı. (Doğan SAVAŞ)
GİMS BEREKETİ
Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Fransız rap sanatçısı Maitre Gims, 24Ağustos Çarşamba günü Bodrum Gümbet'te B1 Clup'ta sezonun en iddialı konserini verecek. Şimdiden Bodrum'a gelmeye başlayan ünlü rapçinin hayranları, bölgedeki otelleri yüzde yüz doldurdu.
SİYAH KUĞU
Önceki akşam Kuruçeşme'de Zeynep Bastık rüzgarı esti. Siyah payetli kostümünü kombinlediği dirsek üstü eldivenleri ile zarif ve sofistike bir şıklığa bürünen Bastık'ın "Beğendiniz mi kıyafetimi?" sözleri alkış yağmuruna tutuldu.