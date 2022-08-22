Gwyneth Paltrow'dan gül gibi yatırım!

İLK GÜLCÜ İSMAİL EFENDİ

1889 yılında İsmail Efendi, Bulgaristan'ın Kazanluk bölgesinden Damescana gülünü bastonunun içinde saklayarak Isparta'ya getiriyor. Üç yıl uğraşarak bir gülden güller üretiyor. 1892'de ise ilk hasadını alıyor. Güllerin yağını çıkarıp satıyor. Her derde deva olan gül yağından iyi kazanç sağlayacaklarını düşünen Ispartalılar, böylece gül işine giriyorlar. Gülün Isparta'da yetişmesinin en önemli nedeni, yüksekte kurulmuş olması. Denizden 1000 metre yüksekte ve iklimi Damescana için çok uygun.