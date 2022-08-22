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    Gwyneth Paltrow'dan gül gibi yatırım!

    Dünyaca ünlü yıldız Gwyneth Paltrow, çıkardığı mum için Türkiye’den 14 ton gül siparişi verdi. Oscarlı oyuncunun siparişlerine de yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

    Oscarlık sipariş

    Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Gwyneth Paltrow, bir süre önce ticarete atılmıştı. Kozmetik ürünlerden sonra mumlarını piyasaya süren Oscar ödüllü yıldızın sırrı Türkiye çıktı. Amerikalı oyuncu, mumlarında kullandığı gül kokusu için Türkiye'yi tercih etti.

    Bir süre önce Isparta'dan 14 ton gül sipariş eden Gwyneth Paltrow, gül alımına yıl boyunca da devam edecek. Bu arada güzel aktris, daha önce de New York'taki evini Hereke, Kayseri ile Uşak'tan satın aldığı halılarla döşemişti.

    Öte yandan dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, Amerika'nın yanı sıra Japonya, Singapur ve Avrupa 'da da büyük ilgi görüyor.

        4 TONDAN BİR KİLOGRAM YAĞ
        Isparta, 1800'lü yılların sonundan bu yana bu bitkiden para kazanıyor. Sadece mayıs ayında Isparta'da sabah güneş doğmadan elle toplanan ve "Rosa Damascena" adı verilen gül türünden elde edilen yağ, kozmetik sektöründe oldukça değerli.... 4 ton bu gülden ise sadece bir kilogramlık konsantre yağ elde ediliyor.

        İLK GÜLCÜ İSMAİL EFENDİ
        1889 yılında İsmail Efendi, Bulgaristan'ın Kazanluk bölgesinden Damescana gülünü bastonunun içinde saklayarak Isparta'ya getiriyor. Üç yıl uğraşarak bir gülden güller üretiyor. 1892'de ise ilk hasadını alıyor. Güllerin yağını çıkarıp satıyor. Her derde deva olan gül yağından iyi kazanç sağlayacaklarını düşünen Ispartalılar, böylece gül işine giriyorlar. Gülün Isparta'da yetişmesinin en önemli nedeni, yüksekte kurulmuş olması. Denizden 1000 metre yüksekte ve iklimi Damescana için çok uygun.

        49 yaşındaki yıldız, siparişleriyle Ispartalı gül üreticilerine de katkı sağladı.
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        Haberler Saklambaç Gwyneth Paltrow'dan gül gibi yatırım!
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