Gwyneth Paltrow'dan gül gibi yatırım!

Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Gwyneth Paltrow, bir süre önce ticarete atılmıştı. Kozmetik ürünlerden sonra mumlarını piyasaya süren Oscar ödüllü yıldızın sırrı Türkiye çıktı. Amerikalı oyuncu, mumlarında kullandığı gül kokusu için Türkiye'yi tercih etti.
Bir süre önce Isparta'dan 14 ton gül sipariş eden Gwyneth Paltrow, gül alımına yıl boyunca da devam edecek. Bu arada güzel aktris, daha önce de New York'taki evini Hereke, Kayseri ile Uşak'tan satın aldığı halılarla döşemişti.
Öte yandan dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, Amerika'nın yanı sıra Japonya, Singapur ve Avrupa 'da da büyük ilgi görüyor.