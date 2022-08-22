Gülşen ile Burcu Esmersoy pişti oldu! Sosyal medya tarafını seçti

Son dönemde müziğinden çok kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, sınıfta kaldı. Geçtiğimiz akşam sahneye daha önce Burcu Esmersoy'un giydiği bir tulumla çıkan ünlü popçunun piştisi, sosyal medyada anketlere konu oldu.
Yaklaşık 2.6 milyon kişinin takip ettiği "2.Sayfa" adlı Instagram sayfasında "Favoriniz hangisi?" konulu anket düzenlendi.
Ankete katılan on binlerce kişi 3.200 TL'lik rengarenk örme tulumu Burcu Esmersoy'a daha çok yakıştırdı. Güzel sunucu, oyların yüzde 83'ünü alarak Gülşen'e büyük bir fark attı.