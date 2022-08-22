Gülşen ile Burcu Esmersoy pişti oldu! Sosyal medya tarafını seçti

Son dönemde müziğinden çok kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, sınıfta kaldı. Geçtiğimiz akşam sahneye daha önce Burcu Esmersoy'un giydiği bir tulumla çıkan ünlü popçunun piştisi, sosyal medyada anketlere konu oldu.