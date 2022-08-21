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    Özge Ulusoy emlak kraliçesi oldu! Ünlü model beş lüks dairesi ile...

    Özge Ulusoy, kazandığını gayrimenkule yatırdığını ve daha çok Nişantaşı’na yatırım yaptığını söyledi. Ünlü modelin konuşulanlara göre Teşvikiye bölgesinde beş lüks dairesi ile bir geniş dükkanı var.

    Emlak kraliçesi

    Podyumlar, reklam anlaşmaları ve sosyal medya sayesinde Türkiye'nin en çok kazanan mankenleri arasında ilk sıralarda yer alan Özge Ulusoy, önceki gün bir kendisinden esinlenerek hazırlanan bir koleksiyon tanıtımındaydı. Ünlü modele, "Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltilince Ulusoy, şunları söyledi: "Ben genelde emlak yatırımı yapıyorum. Anne ve babam sağ olsunlar; doğru yönlendiriyorlar beni. Şimdi kendime doğum günü hediyesi olarak evime tadilat yaptırıyorum." Nişantaşı bölgesinde beş dairesi ve bir de dükkanı olduğu konuşulan ünlü model, "Kendime ilke edindim. 10 birim para kazanıyorsam, dördünü kendime harcayıp altısıyla yatırım yaparım" demişti.



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    Ulusoy, kendisinden ilham alınarak hazırlanan Ümit Collection'un katalog çekimleri için Kadıköy'deki 152 yıllık mermer köşkte objektif karşısına geçti.

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