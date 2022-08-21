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    Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak isteyen Kalyon Holding toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor

    Açılışa Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu’nun eşi Reyhan Kalyoncu, oğlu Murat Han Kalyoncu, Kalyon Holding İletişim Grup Başkanı Kadri Mutlu ile Home Art Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı ve Proje Direktörü Gülderen Tumba katıldı.

    Kalyon Kültür’de ‘ileri dönüşüm’ sergisi

    Kurulduğu ilk günden itibaren insana ve topluma fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla projeler geliştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimini Kalyon Kültür'de gerçekleştirdi.



    Bu çalışmalar arasından 20 seçki Kalyon Kültür'de, küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'nde yer alacak. Sergi, 31 Ağustos'a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saatleri kadar ücretsiz ziyarete açık...

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    Haberler Saklambaç Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak isteyen Kalyon Holding toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor
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