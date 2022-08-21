Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak isteyen Kalyon Holding toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor

Kurulduğu ilk günden itibaren insana ve topluma fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla projeler geliştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimini Kalyon Kültür'de gerçekleştirdi.