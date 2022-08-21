Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Yaz sezonu boyunca hem tatil hem de sahne çalışmaları için bir ayağı Çeşme'de olan Oğuzhan Koç, çok heyecanlı. Birkaç gün sonra da nikah masasına oturmaya hazırlanan Koç, düğün öncesi son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Sevilen çalışmalarının yer aldığı repertuarıyla konuklara keyifli bir akşam yaşatan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında, Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti de vardı. Programın ikinci yarısında sahneye davet edilen ikili, "Bu gece aslında bizim için Oğuzhan'ın bekarlığa veda gecesi" dedi. Ercan AKGÜN
MUTLULUK ROMANI
Günün büyük bir kısmını oğulları Roman ile geçiren Çeşme müdavimi Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, önceki gün bir beach'te objektiflere takıldı. Öykü Karayel oğluyla önden denize girip eşinin gelmesini bekledi. Kısa süre içinde ailesinin yanına gelen Bonomo, oğlunun yüzünü güldürebilmek için türlü şakalar yaptı. Ailenin en yeni üyesi, kendince güçlü kaslarıyla babasını birkaç kez suyun içine batırırken oldukça mutluydu.
Ercan AKGÜN
SOHBETLERİ BİTMEDİ
Bu sene de Çeşme'de tatil yapan Avatar lakaplı Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan ve eşi endüstri ürünleri tasarımcısı Serap Korkmaz Arslan, yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Beach of Momo'ya giden çiftler, önce şezlongda güneşlendi. Çift, ardından dakikalarca yüzmeyi tercih etti. Ercan AKGÜN