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    Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

    Demet Özdemir ile birkaç gün sonra da nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ağustos tarihli Saklambaç habererleri...

    Bekarlığa veda etti

    Yaz sezonu boyunca hem tatil hem de sahne çalışmaları için bir ayağı Çeşme'de olan Oğuzhan Koç, çok heyecanlı. Birkaç gün sonra da nikah masasına oturmaya hazırlanan Koç, düğün öncesi son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Sevilen çalışmalarının yer aldığı repertuarıyla konuklara keyifli bir akşam yaşatan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında, Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti de vardı. Programın ikinci yarısında sahneye davet edilen ikili, "Bu gece aslında bizim için Oğuzhan'ın bekarlığa veda gecesi" dedi. Ercan AKGÜN



    MUTLULUK ROMANI
    Günün büyük bir kısmını oğulları Roman ile geçiren Çeşme müdavimi Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, önceki gün bir beach'te objektiflere takıldı. Öykü Karayel oğluyla önden denize girip eşinin gelmesini bekledi. Kısa süre içinde ailesinin yanına gelen Bonomo, oğlunun yüzünü güldürebilmek için türlü şakalar yaptı. Ailenin en yeni üyesi, kendince güçlü kaslarıyla babasını birkaç kez suyun içine batırırken oldukça mutluydu.
    Ercan AKGÜN



    SOHBETLERİ BİTMEDİ
    Bu sene de Çeşme'de tatil yapan Avatar lakaplı Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan ve eşi endüstri ürünleri tasarımcısı Serap Korkmaz Arslan, yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Beach of Momo'ya giden çiftler, önce şezlongda güneşlendi. Çift, ardından dakikalarca yüzmeyi tercih etti. Ercan AKGÜN



        GÜLŞEN ÇOK ÜZGÜN
        Giyim tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen, bir kez daha Alaçatı'da sahne aldı. Bu kez de içerisinde bikinisi olan altı şort bir kıyafetle mikrofon başına geçen ünlü popçu, renkli bir geceye imza attı. Sezonun bitiyor olmasına üzülen Gülşen, "Keşke yaz bitmese ve havalar hep böyle güzel olsa. Çeşme'ye veda edeceğimiz için biraz üzgünüz" dedi. Ercan AKGÜN



        ÇOCUKLARLA DENİZ KEYFİ
        Konser maratonuna mola veren şarkıcı Bengü. soluğu Çeşme'de aldı. Başarılı şarkıcı önceki gün kızı Zeynep ve oğlu Selim ile kumsalda yürüyüş yaptı. Sosyal medya hesabından bu anlarını paylaşan şarkıcı, "Çocuklarla tatili haketmiştik" diye not düştü. 43 yaşında olan şarkıcı, düzgün fiziği ve fit vücuduyla da dikkat çekti.



        LEOPAR HANDE
        Ünlü pop ikonu Hande Yener "İyi Ya" adını verdiği konser sayısı ile rekor kırdığı konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Girne'de sahneye çıkan ve benzersiz tarzıyla takdir gören Yener, Leopar desenli kostümü ile sosyal medyada trend topic oldu.



            HARİKA DENEYİM
            Ekranların ünlü oyuncusu İpek Arkan, tatil için rotasını güneye çevirdi. Sakin ve doğayla iç içe birkaç gün geçirmeyi tercih eden genç oyuncu, Kaş'a giderek dalış yaptı. Balıklarla yüzdüğü fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Arkan; "Kısa bir süre de olsa deniz altında olmak, balıklarla birlikte yüzmek harika bir deneyimdi benim için. Önümüzdeki yaz da Saroz Körfezi'nde dalış yapmak istiyorum" dedi.



            BİZ DÖNDÜK! SİZDE DÖNÜN!'
            Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile sosyal medyadan tatil fotoğraflarını paylaştı. Yeşilçay paylaştığı fotoğrafların altına ise şu esprili notu düştü: "Oh ne güzel tatildi be. Hadi biz döndük. Sizde dönün."



            EL ELE ALIŞVERİŞ KEYFİ
            Ünlü oyuncu Tugay Mercan ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Deniz Baydar, geride bıraktığımız gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, alışveriş merkezinin içerisindeki turlarını tamamladıktan sonra birlikte yemek yedi.



                JİLETLERİ HAZIRLAYIN BİR TORBA TUZLA GELDİM
                Sahnelerin güçlü seslerinden Özcan Deniz önceki gece Azka Yaz Konserleri kapsamında Bodrum'un en gözde koylarından Bardakçı koyunda sahne aldı. Sesi ve kendine has tarzıyla sevilen şarkıcı sahneye yıllar önce rol aldığı ve atv'nin fenomen olmuş dizisi "Asmalı Konak" şarkılarıyla çıktı. Programının başında konuklarını selamlayan Deniz, "Bu gece kuliste sahneye gelmeyi beklerken birden bir efsaneyi Asmalı Konak günlerini yad etmeye karar verip programı dizinin sevilen şarkılarıyla başlatalım dedik. Galiba iyi de yaptık. Hepimiz özlemişiz. Bu gece çok duygusal çok özel bir gece olacak. Sizler jiletlerinizi hazırlayın çünkü bir torba tuzla geldim o yaralarınıza tuz basacağım. Önce dertlenecek sonrada dertler bir kenara bırakılıp eğleneceğiz'' dedi. Özcan Deniz yorumuyla dinlemeye alıştığımız kendi şarkılarıyla, hayranlarına harika bir gece yaşattı.



                ÜÇ YIL SONRA YENİDEN
                Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında, önceki akşam sahnenin sahibi Candan Erçetin'di. Üç yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da sahne alan Erçetin, açılışı "Hayranım Sana" parçasıyla yaptı. Başarılı sanatçı, "Bu parçayı özellikle seçtim. 3 senelik ayrılık... Sabrınıza hayranım. O yüzden 'Hayranım Sana'yla başladım" sözleriyle seyircisini selamladı. Konsere yeşil elbisesiyle başlayan Erçetin, dillere pelesenk olmuş şarkılarını Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran seyircileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Erçetin, konserin sonunda yakın zamanda kaybettiğimiz İlhan İrem'i sahnesinde andı. Candan Erçetin'in İlhan İrem'in 'Haydi Sil Gözlerini' şarkısını seslendirdiği sırada projektörle İrem'in fotoğrafı perdeye yansıtıldı. Erçetin'in hayranları, o anı ayakta alkışladı.



                ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN
                Kapadokya Yetenekler Derneği, 26 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kendi çocuğu da down sendromlu olan şarkıcı Özgün, özel çocuklar için sahneye çıkacak ve şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek. Kapadokya son yıllarda özel gereksinimli çocuklar için eğitim projeleri yürüten gönüllüler de için de çok önemli bir destinasyon haline geldi. Hasan Kalcı'nın kurucusu olduğu Kapadokya özel gereksinimli Yetenekler Derneği, övgü alan işlere imza atıyor.



                    ZEHRA'NIN ŞÖVALYESİ
                    Şimdilerde Isparta'da olan güzel oyuncu Zehra Yılmaz, önceki gün gittiği bir at çiftliğinde eğlenceli anlar yaşadı. 'Knight' (Şövalye) isimli simsiyah bir atla verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "Aşık oldum arkadaşlar" diyerek ata olan sevgisini dile getirdi.

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                    Haberler Saklambaç Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti
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