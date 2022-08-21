Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Yaz sezonu boyunca hem tatil hem de sahne çalışmaları için bir ayağı Çeşme'de olan Oğuzhan Koç, çok heyecanlı. Birkaç gün sonra da nikah masasına oturmaya hazırlanan Koç, düğün öncesi son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Sevilen çalışmalarının yer aldığı repertuarıyla konuklara keyifli bir akşam yaşatan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında, Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti de vardı. Programın ikinci yarısında sahneye davet edilen ikili, "Bu gece aslında bizim için Oğuzhan'ın bekarlığa veda gecesi" dedi. Ercan AKGÜN