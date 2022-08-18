Gülben Ergen konser öncesi kampa girdi!





DAMATLIĞI OLAY OLDU

Serkan Çayoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'daki düğününde giydiği frak, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan çiftin düğün haberi birçok yabancı basında da geniş yer bulurken, Çayoğlu'nun frak'ına da yer verildi. Moda devi Levon Kordonciyan'ın düğünden sonra Avrupa'dan da birçok sipariş almaya başladığı öğrenildi. Kordonciyan, telefonla ve sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu.