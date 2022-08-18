Gülben Ergen konser öncesi kampa girdi!

Gülben Ergen doğum günü olan 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Arena'da vereceği konser öncesi kampa girdi. Akşam saat 7'den sonra sadece sıvı beslenen Ergen, yeni beslenme düzeninde kahvaltıyı kaldırıp iki öğün beslenerek kilo veriyor. Ünlü şarkıcı, akşam yediğinin üzerine 14 saat açlık ekleyerek ertesi gün ilk öğününü tüketiyor. 49 yaşındaki Gülben Ergen, aynı zamanda hayvansal tüm gıdalardan da uzak duruyor. Ergen, "Sahneye ve dinleyiciye saygımdan bu kampa gerek duydum. Özel diyet programımla sahneye çıkmak kendimi de iyi hissettiriyor" dedi.
ÇOCUKLARIN GÜNÜ
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak çocuklarıyla birlikte objektiflere poz veren Şıkel, hem kendi hem de çocukları için alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
DAMATLIĞI OLAY OLDU
Serkan Çayoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'daki düğününde giydiği frak, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan çiftin düğün haberi birçok yabancı basında da geniş yer bulurken, Çayoğlu'nun frak'ına da yer verildi. Moda devi Levon Kordonciyan'ın düğünden sonra Avrupa'dan da birçok sipariş almaya başladığı öğrenildi. Kordonciyan, telefonla ve sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu.