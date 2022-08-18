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    Gülben Ergen konser öncesi kampa girdi!

    Gülben Ergen doğum günü olan 25 Ağustos'ta vereceği konser öncesinde kampa girdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri....

    Açlık kampı!

    Gülben Ergen doğum günü olan 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Arena'da vereceği konser öncesi kampa girdi. Akşam saat 7'den sonra sadece sıvı beslenen Ergen, yeni beslenme düzeninde kahvaltıyı kaldırıp iki öğün beslenerek kilo veriyor. Ünlü şarkıcı, akşam yediğinin üzerine 14 saat açlık ekleyerek ertesi gün ilk öğününü tüketiyor. 49 yaşındaki Gülben Ergen, aynı zamanda hayvansal tüm gıdalardan da uzak duruyor. Ergen, "Sahneye ve dinleyiciye saygımdan bu kampa gerek duydum. Özel diyet programımla sahneye çıkmak kendimi de iyi hissettiriyor" dedi.



    ÇOCUKLARIN GÜNÜ
    Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak çocuklarıyla birlikte objektiflere poz veren Şıkel, hem kendi hem de çocukları için alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.



    DAMATLIĞI OLAY OLDU
    Serkan Çayoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'daki düğününde giydiği frak, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan çiftin düğün haberi birçok yabancı basında da geniş yer bulurken, Çayoğlu'nun frak'ına da yer verildi. Moda devi Levon Kordonciyan'ın düğünden sonra Avrupa'dan da birçok sipariş almaya başladığı öğrenildi. Kordonciyan, telefonla ve sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu.



        ALIŞVERİŞ TURU
        Genç şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde el ele alışveriş turuna çıkan çift, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Yasemin Şefkatli'nin kovboy çizmeli şık alışveriş tarzı ve İ harfli kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.



        KADINA DESTEK
        Burcu Esmersoy, önceki gün bu renkli karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel sunucu, bu kez bir kadın girişimcinin kendisine hediye olarak gönderdiği el işi takımı giyerek kadın girişimciye bedelsiz bir destek verdi.



        MANTI KRALİÇESİ
        Yeni katıldığı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Yağmur Atacan, önceki gün eşi Pınar Altuğ'un bu karesini paylaştı. Atacan, güzel oyuncunun gülümserken çekilmiş karesine "Mantı denince de sensin be" diyerek eşinin mantı sevdasına gönderme yaptı.



            HAMİLELİK YARADI
            2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bundan üç sene önce oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Evcen, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan güzel anne, renkli kareleriyle beğeni topladı. 3.5 aylık hamile olan ve göbeği hafif hafif belirginleşen Fahriye Evcen'e "Hamilelik yaramış, daha da güzelleşmişsiniz" yorumu yağdı.



            YAŞSIZ İBO
            Yaz dönemini Çeşme'de geçiren İbrahim Kutluay, önceki gün oğlu Ömer ile birlikte bir beach'teydi. Kutluay, suyun içinde karın kaslarını çalıştıran kardiyo hareketleri yaparak formunu her yerde koruduğunu da göstermiş oldu. 47 yaşındaki eski basketbolcuyla aynı anda bir başka beach'te denize giren Kerem Tunçeri ise göbekli haliyle dikkat çekti. Kendisi gibi Kutluay'dan dört yaş küçük olan Tunçeri'nin İbo'nun aksine formunu kaybettiği gözlendi. (Ercan AKGÜN)



            50'LİK GENÇ KIZ
            Deren Talu, sevgilisiyle Bodrum'da kusursuz fiziğini gözler önüne sererken annesi Defne Samyeli de geri kalmadı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 50 yaşındaki Samyeli, her zamanki gibi yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



                AŞK TATİLİ
                Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte Bodrum tatiline çıktı. Çift, önceki gün Bodrum'da bir otelde romantik anlar yaşadı. Gün boyunca samimi görüntüler sergileyen sevgililer, deniz keyfi yaparak tatillerinin tadını çıkardılar.



                ROMANTİK İKİLİ
                Önceki gün yoğun konser maratonuna kısa bir mola verip sevgilisi Asil Gök ile tekne tatiline çıkan Derya Uluğ, aşka geldi. Güzel popçunun, kendisi gibi müzisyen Gök ile yaptığı bu paylaşımına beğeninin yanı sıra "Düğün bekliyoruz" mesajları yağdı. (Evren ABDULLAHOĞLU)

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                Haberler Saklambaç Gülben Ergen konser öncesi kampa girdi!
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