Sinan Tuna paraya para demiyor! Yaklaşık değeri 300 milyon TL...

Ünlü bir kozmetik firmasının varislerinden Sinan Tuna, görkemli harcamalarına bir yenisini ekledi.
Mart ayında Miami'den 15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL'ye lüks bir malikane satın alan genç iş insanı, bu kez yatırımını 'denize' yaptı. Sinan Tuna, Beril Başaran'ın ilgilendiği bir firmaya tam 47 metrelik görkemli bir yat inşa ettirdi.
DENİZE İNDİRİLDİ
Önceki gün ilk kez denize indirilen yatın kutlamasında heyecanlı anlar yaşayan Sinan Tuna, 'Fortuna' isimli lüks yatıyla da poz vermeyi ihmal etmedi.