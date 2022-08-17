Sinan Tuna paraya para demiyor! Yaklaşık değeri 300 milyon TL...





Mart ayında Miami'den 15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL'ye lüks bir malikane satın alan genç iş insanı, bu kez yatırımını 'denize' yaptı. Sinan Tuna, Beril Başaran'ın ilgilendiği bir firmaya tam 47 metrelik görkemli bir yat inşa ettirdi.