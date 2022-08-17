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    Sinan Tuna paraya para demiyor! Yaklaşık değeri 300 milyon TL...

    Dünya çapında bilinen bir kozmetik firmasının varisi olan Sinan Tuna, 47 metrelik bir yat sahibi oldu. Yaklaşık değeri 300 milyon TL olan yatı önceki gün denize indirilen genç iş insanı, Mart ayında da Miami’den 270 milyon TL’ye malikane almıştı.

    Tatlı hayat

    Ünlü bir kozmetik firmasının varislerinden Sinan Tuna, görkemli harcamalarına bir yenisini ekledi.



    Mart ayında Miami'den 15 milyon dolar yani yaklaşık 270 milyon TL'ye lüks bir malikane satın alan genç iş insanı, bu kez yatırımını 'denize' yaptı. Sinan Tuna, Beril Başaran'ın ilgilendiği bir firmaya tam 47 metrelik görkemli bir yat inşa ettirdi.



    DENİZE İNDİRİLDİ
    Önceki gün ilk kez denize indirilen yatın kutlamasında heyecanlı anlar yaşayan Sinan Tuna, 'Fortuna' isimli lüks yatıyla da poz vermeyi ihmal etmedi.



        İçerisinde her türlü lüks detayın bulunduğu yatın fiyatının ise 300 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.



        Sinan Tuna'nın kozmetik sektöründen kazandığı bu servet ise "Güzel para" yorumlarını beraberinde getirdi.

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