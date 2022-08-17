Cansu Tosun ve Tolga Güleç “Beni Sev” isimli sinema filminde buluştu

Cansu Tosun ve Tolga Güleç, başrollerini paylaşacakları romantik komedi sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor... İki kadın – bir adamın aşk hikayesini işleyen ''Beni Sev''de, ''Yasemin'' karakterini canlandıracak olan Tosun, kasabada yaşayan, rehberlik yapan oldukça komik ve neşeli bir karaktere hayat verecek.
DÖRT HAFTA SÜRECEK
Tolga Güleç de soğuk esprileriyle meşhur, babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan ''Emre'' rolünde izleyici ile buluşacak. Okuma provalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan filmin; 4 hafta sürecek olan çekimleri, İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.
DENİZ DERYA SERVET
Sosyetenin gözde isimlerinden Burcu Şendir, önceki gün Mikanos'un yolunu tuttu. Her zamanki gibi burada da şıklığından ödün vermeyen sosyetik güzel, dün bir beach'ten yaptığı paylaşımla "Ayaklı servet" dedirtti. Burcu Şendir'in kolye, küpe, yüzük ve üç bileziğinin toplam değeri yaklaşık 700 bin TL'ydi...