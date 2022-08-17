Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cansu Tosun ve Tolga Güleç “Beni Sev” isimli sinema filminde buluştu

    Cansu Tosun ve Tolga Güleç, “Beni Sev” isimli sinema filminde buluştu. Romantikkomedi tarzındaki film, iki kadın ve bir adamın aşk hikayesini işliyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    İki kadın bir adam

    Cansu Tosun ve Tolga Güleç, başrollerini paylaşacakları romantik komedi sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor... İki kadın – bir adamın aşk hikayesini işleyen ''Beni Sev''de, ''Yasemin'' karakterini canlandıracak olan Tosun, kasabada yaşayan, rehberlik yapan oldukça komik ve neşeli bir karaktere hayat verecek.



    DÖRT HAFTA SÜRECEK
    Tolga Güleç de soğuk esprileriyle meşhur, babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan ''Emre'' rolünde izleyici ile buluşacak. Okuma provalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan filmin; 4 hafta sürecek olan çekimleri, İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.



    DENİZ DERYA SERVET
    Sosyetenin gözde isimlerinden Burcu Şendir, önceki gün Mikanos'un yolunu tuttu. Her zamanki gibi burada da şıklığından ödün vermeyen sosyetik güzel, dün bir beach'ten yaptığı paylaşımla "Ayaklı servet" dedirtti. Burcu Şendir'in kolye, küpe, yüzük ve üç bileziğinin toplam değeri yaklaşık 700 bin TL'ydi...



        SÜRPRİZ KUTLAMA
        Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri önceki akşam Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi konseriyle devam etti. Şahin'in konser günü aynı zamanda doğum günüydü. Aşkın Nur Yengi'yle 'Başımın Tatlı Belası' şarkısını seslendiren Şahin'in 74'üncü yaş günü için sahneye gelen sürpriz pasta, büyük ustaya mutluluk dolu anlar yaşattı. Başarılı sanatçı doğum gününü sahnede Aşkın Nur Yengi ve oğlu Lider Şahin'le beraber kutladı.



        AŞKA VAKİT YOK
        Ece Sükan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yoğun çalıştığını söyleyen Sükan, "Görüştüğümüz birçok proje var. Moda ile alakalı işlerimizde yoğunlukta" dedi. Sükan, gazetecilerin, "Aşk hayatına zaman ayırabiliyor musunuz?" sorusuna "Ayıramıyoruz, ayıramıyoruz" diyerek dert yandı.
        (Doğan SAVAŞ)



        KAÇAMAK YANIT
        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam DJ sevgilisi Taykun'la Bebek'te görüntülendi. Sevgilisiyle el ele dolaşan oyuncuya cam sebilden meyve suyu içtiği anda yaşanan kaza hatırlatılınca," Gördüğünüz gibi gayet iyiyim" dedi. 26 Ağustos'ta dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün töreni sorulan güzel oyuncu, "Setim olmazsa katılacağım" dedi. Aslı Bekiroğlu'nun Çağrı Telkıran ile ayrıldıktan sonra ünlü çiftle arasının açıldığı iddia ediliyordu. (Doğan SAVAŞ)



            YAKTI GEÇTİ
            Sevgilisi Baran Kayhan'ın yaş günü şerefine Bodrum tatiline çıkan Deren Talu, yine yakıp geçti. Annesi Defne Samyeli'nin izinden gidip güzelliğiyle göz kamaştıran 25 yaşındaki model, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla da "Esmer güzeli" dedirtti.



            ÇİVİLEME DALDI
            Genç şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, Çeşme'nin denizinde serinledi. Lüks bir yatla Ayayorgi Koyu'na gelen ve kırmızı mayosuyla güneşlenen güzel popçu, bir süre telefonla konuşup mesaj yazdı. Havanın sıcağına daha fazla dayanamayan genç şarkıcı, serin sulara çivileme atlayarak kendine geldi. (Ercan AKGÜN)



            SALINCAKTA BİR MANGO
            Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın tatil paylaşımları sürüyor... Önceki gün salıncağa bindiği sırada verdiği bu pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafının altına da "Salıncakta bir mango" yazarak herkesi gülümsetti.



                DOĞA KIZI
                Yeni projesi merakla beklenen Hande Erçel, yoğunluk öncesinde kendisini doğaya attı. Bir süredir Ege'nin sakin yerlerinde arkadaşlarıyla yeşillikler içerisinde moral depolayan güzel oyuncunun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlara da beğeni yağdı.



                DOSTUNU YAD ETTİ
                Fedon, önceki gün Bodrum Torba'daki Sanat Evi'nin yolunu tuttu. Yıllarca burada Ferdi Özbeğen ile unutulmaz anılar biriktiren ünlü sanatçı, Instagram'dan paylaştığı bu karesinin altına da şöyle yazıp merhum sanatçıyı andı: "Ferdi abim, seni çok özlüyor ve arıyorum. Ah o günler."



                DOST ZİYARETİ
                Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Sanem ile Ralf Tezman, önceki gün yakın dostları Hande-Mehmet Gamgam'ın Bodrum Yalıkavak'taki evlerine ziyarete gitti. Gün boyu dostlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkaran Tezman çifti, objektiflere de böyle takıldı. (Ersin AL)



                    KOLEKSİYONA TAM NOT
                    Bahar Şer, Nilüfer Ademoğulları ile birlikte kurduğu giyim markasının özel koleksiyonunu Bodrum'daki bir davetle görücüye çıkardı. Yalıkavak'taki bir mağaza için özel olarak tasarlanan 10 parçalık koleksiyon davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Tanıtım kokteyline katılan Esra Oflaz Güvenkaya ve Feryal Gülman gibi isimler parçaları yakından inceleyip alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. (Ersin AL)



                    GENÇLİĞE PEDAL ÇEVİRDİ
                    Harun Tan, önceki gün Bebek'te bisikletinin üzerinde görüntülendi. Günü spor yaparak geçiren iş insanı, sahil boyu pedal çevirip Boğaz havası aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen 57 yaşındaki Harun Tan, yogadan arta kalan zamanlarda bol bol bisiklet kullanıyor. (Doğan SAVAŞ)

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor
                    Haberler Saklambaç Cansu Tosun ve Tolga Güleç “Beni Sev” isimli sinema filminde buluştu
                        SON DAKİKA