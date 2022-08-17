Cansu Tosun ve Tolga Güleç “Beni Sev” isimli sinema filminde buluştu





DÖRT HAFTA SÜRECEK

Tolga Güleç de soğuk esprileriyle meşhur, babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan ''Emre'' rolünde izleyici ile buluşacak. Okuma provalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan filmin; 4 hafta sürecek olan çekimleri, İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.