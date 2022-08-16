Yasemin Özilhan boşanma iddialarına noktayı koydu! İzzet Özilhan'ın...

2011 yılından beri evli olan Yasemin ile İzzet Özilhan'ın evliliği üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti. Sosyetik güzelin uzun süredir eşiyle paylaşım yapmaması ve İzzet Bey'in Instagram hesabını kapatması, dedikodu kazanını kaynattı. Bir süredir iddialarla ilgili gözlerin çevrildiği Yasemin Özilhan, önceki akşam yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. Bodrum Kaplankaya'daki lüks villasından önce kendi mayolu fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, ardından da İzzet Özilhan'ın kitap okurken çekilmiş bir görüntüsünü yayınlayarak "Aramızda sorun yok; birlikteyiz" mesajı verdi.
YAZ SÜRPRİZİ.
Başarılı sanatçı Betül Demir, yepyeni şarkısı ''Seninle''yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Cem Adrian'a ait yeni şarkısını Çatalca'da kliplendiren güzel sanatçı, yaz aylarının en özel sürprizlerinden birine imza atmış oldu. Betüll Demir, klibindeki görüntüleriyle de herkese yaz coşkusu yaşattı.
LÜKÜS HAYAT
Özcan Deniz'in Bodrum tatili sürüyor. Ünlü sanatçı, önceki gün de 7 milyon Euro değerindeki lüks bir yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile görüntülendi. Deniz'in lüks yatının ise kendisine mi ait olduğu yoksa kiralık mı olduğu gizemini koruyor. (Evren ABDULLAHOĞLU)