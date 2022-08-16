Yasemin Özilhan boşanma iddialarına noktayı koydu! İzzet Özilhan'ın...





TRAVMASI HORTLADI

Dün İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Merve Özbey Koçak'ın çocukluk travması ortaya çıktı. Ünlü popçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında hava koşullarının kötü olduğu zamanlarda annesinin çok korktuğundan bahsedip şöyle dedi: "Sabah uyanır uyanmaz yaptım kahvemi (ki bende çok korkarım normalde) ve hemen kendimi balkona bıraktım. Aldım Elif'i yanıma 'Anneciğim bak ne güzel dışarısı' diye diye kahve içtim. Sırf çocuğu kalıtsal bir şeyden korkmasın diye neler yapabiliyormuş anne." (Ayşenur YILDIZ)