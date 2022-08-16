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    Yasemin Özilhan boşanma iddialarına noktayı koydu! İzzet Özilhan'ın...

    Yasemin Özilhan, eşi İzzet Bey’in fotoğrafını uzun bir aradan sonra Instagram’da paylaşarak boşanma iddialarına son noktayı koydu. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Foto-cevap

    2011 yılından beri evli olan Yasemin ile İzzet Özilhan'ın evliliği üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti. Sosyetik güzelin uzun süredir eşiyle paylaşım yapmaması ve İzzet Bey'in Instagram hesabını kapatması, dedikodu kazanını kaynattı. Bir süredir iddialarla ilgili gözlerin çevrildiği Yasemin Özilhan, önceki akşam yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. Bodrum Kaplankaya'daki lüks villasından önce kendi mayolu fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, ardından da İzzet Özilhan'ın kitap okurken çekilmiş bir görüntüsünü yayınlayarak "Aramızda sorun yok; birlikteyiz" mesajı verdi.



    YAZ SÜRPRİZİ.
    Başarılı sanatçı Betül Demir, yepyeni şarkısı ''Seninle''yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Cem Adrian'a ait yeni şarkısını Çatalca'da kliplendiren güzel sanatçı, yaz aylarının en özel sürprizlerinden birine imza atmış oldu. Betüll Demir, klibindeki görüntüleriyle de herkese yaz coşkusu yaşattı.



    LÜKÜS HAYAT
    Özcan Deniz'in Bodrum tatili sürüyor. Ünlü sanatçı, önceki gün de 7 milyon Euro değerindeki lüks bir yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile görüntülendi. Deniz'in lüks yatının ise kendisine mi ait olduğu yoksa kiralık mı olduğu gizemini koruyor. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        YENİ TEKNEYLE GEZİNTİ
        Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, önceki gün yeni sürat tekneleriyle Bodrum Türkbükü'nde objektifimize yakalandı. Haziran ayında bebeğini kucağına alan Nazlı Hanım, teknenin arkasında otururken Murat Gezer de ön tarafta kaptanın yanında oturdu. Nazlı Hanım, teknede böyle keyifteydi. (Ersin AL)



        FİT ANNE
        Başarılı yazar, sunucu ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, önceki gün oğlu Efe ile birlikte Bodrum Turgutreis'te görüntülendi. Bodrum'daki evlerinde tatiline devam eden Vahapoğlu, gittiği bir otelde havuz kenarında oğluyla birlikte keyifli anlar geçirdi. Bir an olsun oğlunun yanından ayrılmayan Ece Hanım'ın güzelliği ve fit vücudu da dikkat çekti.



        EGE KEYFİ
        Petek Ertüre önceki gün oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Her yaz sezonu olduğu gibi bu sezon da oğluyla tatile gelen Ertüre, Ali Ege ile denizde eğlenceli anlar yaşadı.



            KADIRGALI KART!
            Seda Sayan'ın fenomen olan sözü, genç kızlara ilham verdi. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kredi kartını gören Kadırgalı, gözlerine inanamadı. Kredi kartının üzerinde Seda Sayan'ın gençlik fotoğrafıyla dillere pelesenk olan "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım" sözü yazılıydı. Genç kızın paylaşımını kendi Instagram sayfasında yayınlayan ünlü sanatçı, "Harikasınız kızlar. Hastayım size. İşte yaratıcılık" dedi.



            BABA SOHBET
            Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, önceki gün Seda Sayan'la eski evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin ile görüntülendi. Bebek'teki bir mekanda kahvaltı eden baba oğul, koyu sohbete daldı. İkili, hararetli konuştukları anlarda kendilerini görüntüleyen objektifleri bile fark etmedi. (Doğan SAVAŞ)



            TATLI KUTLAMA
            Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, önceki gün iş insanı eşi Kenan Özkan ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir otelde görüntülendi. Eşi Eylül Öztürk'e yeni dizisinin başarısını kutlamak için pastalı sürpriz yapan Öztürk, "Eşim başarılı oldukça ben kilo alıyorum" esprisi yaptı.



                TRAVMASI HORTLADI
                Dün İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Merve Özbey Koçak'ın çocukluk travması ortaya çıktı. Ünlü popçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında hava koşullarının kötü olduğu zamanlarda annesinin çok korktuğundan bahsedip şöyle dedi: "Sabah uyanır uyanmaz yaptım kahvemi (ki bende çok korkarım normalde) ve hemen kendimi balkona bıraktım. Aldım Elif'i yanıma 'Anneciğim bak ne güzel dışarısı' diye diye kahve içtim. Sırf çocuğu kalıtsal bir şeyden korkmasın diye neler yapabiliyormuş anne." (Ayşenur YILDIZ)



                YAĞMUR VIZ GELDİ
                Başarılı sanatçı Buray, önceki akşam Kocaeli'nde çocuklar için düzenlenen bir konserde hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. Şarkıcı, yağan gök gürültülü sağanak yağmura rağmen alanı tıklım tıklım dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Bir ara etkisini arttıran yağış dolayısıyla müzikseverlere "isterseniz konseri biraz kısa kesebiliriz. Hiç birinizin hasta olmasını ya da benim yüzümden mağdur olmasını istemem'' diyen Buray, seyircilerden yükselen coşku dolu "Devam, devam'' sesleri ile duygu dolu anlar yaşadı.



                YENİ DÖNEM
                Türkiye'nin yaratıcı sektörlerine destek olmak amacı ile kurgulanan Maslak 42'deki Modül İstanbul, yeni bir oluşuma gitti. Modül İstanbul; Bay İnşaat Yön. Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve Nilgün Çolak ortaklığıyla daha da güçlendi. Takı ve aksesuardan ev dekorasyonuna, kırtasiyeden, tekstil ve çantaya, onlarca tasarım ürününü bir arada sunan platform yeni ortaklık yapısıyla hedef büyüttü.



                    USTADAN ARŞİVLİK CD
                    Pop müziğin efsane ismi Mazhar Alanson'un 3 Mart 2019'da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği "Mazhar Senfoni" konseri bu özel albümleriyle sevenleriyle buluştu. Bu özel kaydı cd formatında dinlemek isteyenler için özel bir baskı yapıldı. Albümün plak formatı ise Ekim ayında sevenleriyle buluşacak.



                    CESUR KLİP
                    Son zamanlarda yayınladığı akustik coverlarla dikkat çeken Dicle Olcay, yepyeni şarkısı "Dur Sözünde"yi yayınlıyor. Güncel pop melodilerine elektro bağlamaların eşlik ettiği tekli için Olcay'dan Veli Kuzlu'nun görüntü yönetmenliğinde rengarenk bir klip geldi. Dicle Olcay, "Kadınlığın ve dişiliğin bastırılmaya çalışıldığı bir dünyada cesur bir klip çekmek istedik" diye ekledi.



                    YILDIZ ARANIYOR
                    Yeni şarkısı "Azar" ile adından söz ettiren sanatçı Faruk K, geleceğin fenomen yıldızlarını keşfetmek için "Faruk K Azar Yıldızlarını Arıyor" isminde özel bir programa başladı. 25 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar sürecek etkinlikte, 30 kişi Azar'ın marka temsilcisi olarak belirlenecek. Birinciye tam 250.000 TL değerinde yayıncı primi verilecek.

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                    Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan boşanma iddialarına noktayı koydu! İzzet Özilhan'ın...
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