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    Oğuzhan Özyakup'un en güzel golü! Aşk yaşadığı Hollandalı model Skyler Witschge ile evlilik kararı aldı

    Hiçbir takımdan teklif almadığı için boşta kalan Oğuzhan Özyakup, özel hayatında mutlu günler yaşıyor. 29 yaşındaki yıldız, yıl başından beri aşk yaşadığı Hollandalı model Skyler Witschge ile evlilik kararı aldı.

    Evliliğe transfer

    Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup'a aşk morali...



    Kariyerinde kötü günler geçiren ve şimdilerde hiçbir takımdan teklif alamadığı için boşta olan ünlü futbolcu, bu yılın başından beri Hollandalı model Skyler Witschge ile birlikte.


    Kendisi de Hollanda doğumlu olan 29 yaşındaki Özyakup, güzel aşkıyla ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.



    Kendisi gibi futbolcu olan ve bir dönem Barcelona ile Ajax'ta forma giyen Richard Witschge'nin model kızına abayı yakan Oğuzhan Özyakup, 21 yaşındaki güzelle evlilik kararı aldı.



        Sevgilisini Hollanda'daki ailesiyle tanıştıran ünlü futbolcunun, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı planladığı konuşuluyor.



        Bu arada ünlü futbolcu, uzun süre aşk yaşadığı Melisa Aslı Pamuk ile de evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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