Oğuzhan Özyakup'un en güzel golü! Aşk yaşadığı Hollandalı model Skyler Witschge ile evlilik kararı aldı





Kariyerinde kötü günler geçiren ve şimdilerde hiçbir takımdan teklif alamadığı için boşta olan ünlü futbolcu, bu yılın başından beri Hollandalı model Skyler Witschge ile birlikte.





Kendisi de Hollanda doğumlu olan 29 yaşındaki Özyakup, güzel aşkıyla ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.