Aslı Enver’in Berkin Gökbudak’la evlilik haberlerinin ardından Önder Öztarhan Elif Boyner’le yakalandı

Oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine nokta koyan iş insanı Önder Öztarhan, önceki gece Bebek'te bir mekanda Elif Boyner ile görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden iş insanı, birlikte görüntü vermemek için Boyner'i önden taksiyle göndererek hedef şaşırttı. 2016 ile 2017 yıllarında Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Elif Boyner, 2020 yılında da Elif Boyner, Ayger'le evlendi. Sosyal medya hesabından eşiyle olan paylaşımlarını kaldıran sosyetik güzelin, ayrıldıktan sonra da dost kaldığı Önder Öztarhan ile birlikte görüntülenmesi akılları karıştırdı.
ROMANTİK TATİL
Ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu, önceki gün sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. İkili, denizde de romantik anlar yaşadı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
HÜLYA'YA ÖVGÜ
Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te sahne aldı. Türkiye'nin en seksi kadının Hülya Avşar olduğunu söyleyen başarılı sanatçı, "Türkiye'de giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar'dır" dedi.