Aslı Enver’in Berkin Gökbudak’la evlilik haberlerinin ardından Önder Öztarhan Elif Boyner’le yakalandı





ANASININ KIZI

Defne Samyeli, önceki gün büyük kızı Deren Talu ile Bebek'te görüntülendi. 50 yaşındaki güzel şarkıcı gibi kızının da kusursuz fiziği "Güzellikleri genetik" dedirtti. Bu arada Samyeli, kızlarının bir dergiye verdikleri röportajda "Küçüklüğümüzden biri sürekli göz önündeyiz" cümlesi için "Kızlarım mutlaka çok etkileniyorlar. Göz önünde bulunmanın faturaları böyle oluyor" yorumu yaptı. (Doğan SAVAŞ)