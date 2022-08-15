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    Aslı Enver’in Berkin Gökbudak’la evlilik haberlerinin ardından Önder Öztarhan Elif Boyner’le yakalandı

    Aslı Enver’in Berkin Gökbudak’la evlilik haberlerinin çıktığı akşam, güzel oyuncunun eski aşkı Önder Öztarhan da bir dönem birlikte olduğu Elif Boyner’le görüntülendi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir garip gece

    Oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine nokta koyan iş insanı Önder Öztarhan, önceki gece Bebek'te bir mekanda Elif Boyner ile görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden iş insanı, birlikte görüntü vermemek için Boyner'i önden taksiyle göndererek hedef şaşırttı. 2016 ile 2017 yıllarında Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Elif Boyner, 2020 yılında da Elif Boyner, Ayger'le evlendi. Sosyal medya hesabından eşiyle olan paylaşımlarını kaldıran sosyetik güzelin, ayrıldıktan sonra da dost kaldığı Önder Öztarhan ile birlikte görüntülenmesi akılları karıştırdı.



    ROMANTİK TATİL
    Ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu, önceki gün sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. İkili, denizde de romantik anlar yaşadı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



    HÜLYA'YA ÖVGÜ
    Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te sahne aldı. Türkiye'nin en seksi kadının Hülya Avşar olduğunu söyleyen başarılı sanatçı, "Türkiye'de giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar'dır" dedi.



        ANASININ KIZI
        Defne Samyeli, önceki gün büyük kızı Deren Talu ile Bebek'te görüntülendi. 50 yaşındaki güzel şarkıcı gibi kızının da kusursuz fiziği "Güzellikleri genetik" dedirtti. Bu arada Samyeli, kızlarının bir dergiye verdikleri röportajda "Küçüklüğümüzden biri sürekli göz önündeyiz" cümlesi için "Kızlarım mutlaka çok etkileniyorlar. Göz önünde bulunmanın faturaları böyle oluyor" yorumu yaptı. (Doğan SAVAŞ)



        DİYETSİZ ERİDİ
        Uzun süredir Amerika'da olan Büşra Pekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Verdiği 12 kiloyla uzun süre gündem olan ve sıkı bir diyet yaptığı konuşulan ünlü oyuncu, "Ben hiçbir zaman diyet yapmadım" diyerek nasıl zayıfladığı konusunda merak uyandırdı. (Doğan SAVAŞ)



        FİT CANSU
        Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Cansu Dere, dün bu karesiyle sosyal medyayı salladı. Her sene olduğu gibi bu yaz da Bozburun'a giden 41 yaşındaki oyuncu, doğal ve kusursuz güzelliğiyle beğeni rekoru kırdı.



            TATLI VEDA
            Uzun süredir devam eden Çeşme ve Bodrum tatilini noktalayan Çağla Şıkel, önceki gün İstanbul'a döndü. Bir süre daha Çeşme'de kalacak oğullarıyla böyle poz veren ünlü model, her zamanki gibi yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti.



            GÜZEL HAYAT
            Nazlı ve Hacı Sabancı, Yunan Adası Patmos'tan sonra dümeni Bodrum'a çevirdi. Lüks yatlarında Ege'nin keyfini süren sosyetik çiftten Nazlı Hanım, bu kareyi paylaştı. Nazlı Sabancı'nın köpeğiyle verdiği bu pozdaki sade güzelliğine övgü yağdı.



            KINA PATLADI!
            Güzel oyuncu Demet Özdemir ile popçu Oğuzhan Koç, nişan törenlerinde sevilen şarkıcı Berna Tan'ın 'Kına' şarkısını söyleyerek kendine has figürlerle dans etmişti. Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımlar üzerine Tan'ın 'Kına' şarkısı düğünlerin, nikahların ve nişanların adeta olmazsa olmazları arasına girdi.



                LİNET'E TAM NOT
                Güzel şarkıcı Linet, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına altın sarısı ve yandan derin yırtmaçlı bir elbiseyle çıkan Linet, güzelliğiyle ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Günler öncesinden rezervasyonları bitiren yüzlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren Linet, repertuarında kendi parçalarının yanı sıra birçok usta sanatçının da şarkılarına yer verdi.



                GÜLŞEN'E GÖNDERME
                Şarkıcı Burcu Güneş, önceki akşam Maçka'daki bir otelde yeni yaşını kutladı. Popçu Gülşen'in son dönemdeki cesur sahne kostümleriyle ilgili konulara cevap vermeyen Güneş, "Ben o konulara hiç girmeyeyim. Kendi doğum günümde tatsız olayları konuşmak istemiyorum. Benim duruşum da neden hoşlandığım da bellidir" diyerek meslektaşına üstü kapalı gönderme yaptı.

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                Haberler Saklambaç Aslı Enver’in Berkin Gökbudak’la evlilik haberlerinin ardından Önder Öztarhan Elif Boyner’le yakalandı
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