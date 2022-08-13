Türkbükü'nde akşam yürüüşü yapan Hatice Şendil şıklığıyla dikkat çekti





T'AFRA' YAPMAZ

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücuduyla gündem olan yakışıklı oyuncuya gazeteciler "Sevgiliniz Afra Saraçoğlu, sizi kıskanmadı mı?" diye sordu. Mert Yazıcıoğlu, soru karşısında "Bizim ilişkimizde hiç öyle şeylere yer yok. Tabii ki fotoğrafa ne yorum yazıldığına bakmıştır ama bir şey demez" yanıtı verdi. Yakışıklı oyuncu evlilik ile ilgili soruya ise "Her şeyin zamanı vardır" yorumu yaptı. (Aydın HAMZA)