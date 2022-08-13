Türkbükü'nde akşam yürüüşü yapan Hatice Şendil şıklığıyla dikkat çekti

Başarılı oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, oğulları Can ile önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendiler. Beyaz kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve görüntüsüyle "Beyaz kuğu" dedirten Şendil'in aile tablosu, "Maşallah" yorumu yaptırdı. Gazetecilerle kısa bir sohbet eden ünlü çift, sahilde uzun uzun akşam yürüyüşü yaptı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
ADRENALİN KEYFİ
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen sosyetik iş insanı Murat Cevahir, önceki gün Türkbükü'nde kız arkadaşı ile jet ski keyif yaparken görüntülendi. Cevahir, jet-ski'ye binerken hem keyifli hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
FİT ANNE
Oyuncu Eylül Öztürk, önceki gün eşi Kenan Özkan ve çocukları Alex ile Bodrum Turgutreis'teki bir otelde görüntülendi. İkinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra ilk kez bikiniyle görüntülenen Eylül Öztürk, fit ve düzgün fiziğiyle adeta "Kim der ki iki çocuk annesi!" dedirtti.
(Evren ABDULLAHOĞLU)