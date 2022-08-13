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    Türkbükü'nde akşam yürüüşü yapan Hatice Şendil şıklığıyla dikkat çekti

    Şıklığıyla dikkat çeken Şendil, ailesiyle Türkbükü’nde akşam yürüyüşü yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Beyaz kuğu

    Başarılı oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, oğulları Can ile önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendiler. Beyaz kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve görüntüsüyle "Beyaz kuğu" dedirten Şendil'in aile tablosu, "Maşallah" yorumu yaptırdı. Gazetecilerle kısa bir sohbet eden ünlü çift, sahilde uzun uzun akşam yürüyüşü yaptı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



    ADRENALİN KEYFİ
    Uzun zamandır ortalarda görünmeyen sosyetik iş insanı Murat Cevahir, önceki gün Türkbükü'nde kız arkadaşı ile jet ski keyif yaparken görüntülendi. Cevahir, jet-ski'ye binerken hem keyifli hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



    FİT ANNE
    Oyuncu Eylül Öztürk, önceki gün eşi Kenan Özkan ve çocukları Alex ile Bodrum Turgutreis'teki bir otelde görüntülendi. İkinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra ilk kez bikiniyle görüntülenen Eylül Öztürk, fit ve düzgün fiziğiyle adeta "Kim der ki iki çocuk annesi!" dedirtti.
    (Evren ABDULLAHOĞLU)



        ESPRİ YAĞMURU
        Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Önceki gün güzel oyuncuyla tekneden çekilmiş bu karesini paylaşan Atacan, "Seviyorsan konuş dediler, konuşuyoruz" notuyla da güldürdü. Bu arada Yağmur Atacan'ın takipçi sayısı kısa sürede 10 bini geçti.



        SERDAR COŞKUSU
        Önceki akşam Alaçatı'da sahne alan Serdar Ortaç, mekanı dolduran hayranlarına geçmişten günümüze kadar yayınladığı albümlerinde yer alan çalışmalarını seslendirdi. Gecenin sonlarına doğru poptan türkülere geçiş yapan Ortaç ve ekibi, hareketli çalışmalarla herkesi coştururken, hayranlarının üzerine de peçete yağdırdı.



        FOTO-SERVE T
        Lüks markalara olan tutkusu ve milyonlarca TL değerindeki gardırobuyla sık sık gündem olan Özge Ulusoy, "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" diyerek yapılan yorumlara yanıt vermişti. Şimdilerde sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Paris'te olan ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla da lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Paris'teki ünlü bir mekandan fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy'un sadece çanta ve aksesuarlarının fiyatı yaklaşık 750 bin TL değerindeydi.



            T'AFRA' YAPMAZ
            Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücuduyla gündem olan yakışıklı oyuncuya gazeteciler "Sevgiliniz Afra Saraçoğlu, sizi kıskanmadı mı?" diye sordu. Mert Yazıcıoğlu, soru karşısında "Bizim ilişkimizde hiç öyle şeylere yer yok. Tabii ki fotoğrafa ne yorum yazıldığına bakmıştır ama bir şey demez" yanıtı verdi. Yakışıklı oyuncu evlilik ile ilgili soruya ise "Her şeyin zamanı vardır" yorumu yaptı. (Aydın HAMZA)



            SARI FIRTINA
            Üsküdar Fest, önceki akşam Derya Uluğ konseriyle devam etti. Yoğun bir tempoyla konser maratonuna devam eden ve giydiği kıyafetlerle ön planda olan Uluğ, "Ekip olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum yaklaşık 100 kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar önemli" dedi.



            OFSAYTA DÜŞTÜ
            Yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Aracına yöneldiği sırada elindeki elektrikli sigara (elfbar) ile görülen ünlü futbolcu objektiflerin kendisine yöneltildiğini fark edince elektrikli sigarayı cebine sokarak sakladı. Durumu toparlamak isteyen futbolcu, "Başımda topik yok, böyle kel görülüyorum" diye konuşup tebessüm etti. (Aydın HAMZA)



                KÜSKÜN MERVE
                Son dönemin en popüler isimlerinden Merve Boluğur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Boluğur, basın mensuplarını görünce telefonuyla ilgilenmeye başladı. Güzel oyuncu, muhabirlerin "Küstünüz mü bize?" sorusuna cevap vermeden alışveriş merkezinde yürümeye devam edip telefonu ile uğraştı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisiyle ilgili açıklama yapan Murat Dalkılıç'ı soran basın mensuplarına ateş püskürmüştü.
                (Doğan SAVAŞ)



                YAKTI GEÇTİ
                Pop müziğin ünlü ismi Simge'den tatil paylaşımları geldi. Tekne tatilinde verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram hesabından paylaşan güzel şarkıcı, ortalığı kasıp kavurdu. Simge'nin beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflarına "Modellere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.



                SARI KOMBİN
                Sosyetenin en tarz isimlerinden Etel Baler, yaz başından beri Ege'de tatilde. Önceki gün sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşan Etel Hanım, sarı mayokinisiyle oluşturduğu tarzıyla beğeni topladı. İki çocuk annesi Etel Baler, yıllara meydan okuyan fiziğiyle de dikkat çekti.



                    AŞKIM KARAN
                    Eşi Burak Özçivit ile bir süredir mavi yolculuk yapan Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'dan oğlu Karan'la bu karesini paylaştı. Fotoğrafına İngilizce olarak "Aşkım" notu düşen ve ikinci bebeğine hamile olan güzel oyuncunun, henüz kilo almamış olması da gözden kaçmadı.



                    SIRRI BADEM
                    Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Şevval Şahin, fırsat buldukça güneşleniyor. Her zamankinin aksine güneş yağında pahalı ürünlerden kaçınan ünlü model, vücuduna badem yağı sürerek güneşlendiğini söyledi.



                    TATLI KAVUŞMA
                    Ünlü şef Arda Türkmen'le evliliğinden yaklaşık 5.5 aylık hamile olan Melodi Elbirliler, önceki gün soluğu Çeşme'de aldı. Hamileliğinde de tarzından ödün vermeyen ünlü fenomen, gittiği bir beach'te de arkadaşının sevimli köpeğiyle böyle poz verip "Bazı kavuşmalar yaşandı" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Türkbükü'nde akşam yürüüşü yapan Hatice Şendil şıklığıyla dikkat çekti
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