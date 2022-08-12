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    Ozan Baran'dan eşi Süreyya Yalçın'a büyük jest!

    Sosyetik Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, önceki gün 40 metrelik yeni guletlerinde Bodrum’da görüntülendi. Baran, eşinin adını taşıyan tekneye ikoncana hediye olarak bir de sauna yaptırdı.

    ‘Süreyya’ jesti

    Uzun süredir hayatlarını Bodrum'da geçiren Süreyya Yalçın Baran ile Ozan Baran'ın Bodrum tatilleri sürüyor. Daha önce görkemli bir zodyakla koylarda görüntülenen ünlü çift, önceki gün ise Türkbükü'nde demirli devasa gulet teknelerinde objektiflere takıldı. Yeni aldıkları 'Süreyya' isimli gulette keyifli anlar geçiren ikili, beraber gün batımını izleyerek romantik anlar yaşadı.

    EYLÜL'DE MAVİ YOLCULUK
    Bu arada içerisinde sinema salonu gibi birçok lüks detayın olduğu 40 metrelik gulete Ozan Baran'ın sosyetik eşi için özel sauna yaptırdığı da öğrenildi.

    Ünlü çift, halen bazı detayları yapım aşamasında olan guletleri tamamlanır tamamlanmaz Eylül ayında mavi tura çıkıp Ege'nin eşsiz koylarını gezecek.
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        Haberler Saklambaç Ozan Baran'dan eşi Süreyya Yalçın'a büyük jest!
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